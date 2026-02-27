Feje tetejére állt a Wizz Air, az egyik fő tulajdonos váratlan dolgot csinált, a többiek csak néznek

Óriási forgalom mellett zuhant egy ponton akár 10 százalékot is a Wizz Air részvényeinek árfolyama pénteken, miután a fapados légitársaság egyik nagy tulajdonosa, az Indigo Partners tízmillió részvényt dobott piacra részvényenként 12,5 fontos áron, ami 6,4 százalékos diszkontot jelent a csütörtöki, 13,36 fontos záróárhoz képest.

A Wizz Air számos problémával küzd / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

Az Indigo Partners kezében bőven marad még Wizz Air-részvény

A főként világszerte a fapados légitársaságok terén aktív magántőke-befektető kezében még így is közel 14,7 millió Wizz Air-részvény marad, ami a cég 14,2 százalékát jelenti. Az Indigo Partners emellett más instrumentumokon keresztül is rendelkezik érdekeltséggel a Váradi József vezette légitársaságban.

A Bloomberg írása szerint a kereskedés első perceiben közel 600 ezer részvény cserélt gazdát, ami a szokásos forgalom mintegy tízszeresét jelenti.

Ekkor esett az árfolyam egészen 12 fontig, ám később ez valamelyest visszapattant, de nem kiugró mértékben.

A Wizz Air megpróbáltatásai így tovább folytatódnak, miután a csütörtöki záróár is már 19 százalékos éves esésnek felelt meg, noha a cég legutóbbi gyorsjelentésében már biztató jelekről számoltak be. A fapados légitársaság gondjainak középpontjában még mindig a Pratt & Whitney hajtóműproblémák állnak, ami miatt a cég számos repülőgépet volt kénytelen parkolópályára állítani, de a helyzet javulóban van és a légitársaság utasforgalma is növekszik.

Az Indigo Partners döntése azonban további nyomást helyez a megtépázott árfolyamra, ami azonban akár jó beszállási pontot is teremthet a kockázatvállaló befektetők számára.