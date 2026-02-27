Deviza
EUR/HUF375,52 -0,11% USD/HUF318,27 -0,06% GBP/HUF428,82 -0,21% CHF/HUF411,69 -0,04% PLN/HUF88,92 -0,12% RON/HUF73,7 -0,12% CZK/HUF15,48 -0,13% EUR/HUF375,52 -0,11% USD/HUF318,27 -0,06% GBP/HUF428,82 -0,21% CHF/HUF411,69 -0,04% PLN/HUF88,92 -0,12% RON/HUF73,7 -0,12% CZK/HUF15,48 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 720,47 +0,75% MTELEKOM2 180 -0,69% MOL3 528 +0,23% OTP40 000 +0,98% RICHTER12 010 +1,5% OPUS547 -0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 0% WABERERS5 100 -1,96% BUMIX9 830,72 +0,24% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 693,76 +0,49% BUX127 720,47 +0,75% MTELEKOM2 180 -0,69% MOL3 528 +0,23% OTP40 000 +0,98% RICHTER12 010 +1,5% OPUS547 -0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 0% WABERERS5 100 -1,96% BUMIX9 830,72 +0,24% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 693,76 +0,49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
együttműködés
Szerbia
Ukrajna
Magyarország
Szijjártó Péter
Barátság kőolajvezeték

Összefog a régió, Szerbia és Magyarország hamarosan bejelentést tesz az ukrán zsarolás elleni védekezésről

A külgazdasági és külügyminiszter Belgrádba látogatott. Szijjártó Péter Adrijana Mesarovics szerb gazdasági miniszterrel találkozott.
VG
2026.02.27, 11:05
Frissítve: 2026.02.27, 11:45

„A magyar–szerb stratégiai együttműködés az egyik legjobb eszköz arra, hogy Ukrajna zsarolási potenciálját visszaszorítsuk. A magyar–szerb együttműködés kulcsa a kölcsönös hozzájárulás egymás energiabiztonságához” – jelentette be péntek délelőtti Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter Magyarország Szerbia
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Adrijana Mesarovics szerb gazdasági miniszter találkozója Belgrádban / Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

A külgazdasági és külügyminiszter pénteken Adrijana Mesarovics szerb gazdasági miniszterrel találkozott Belgrádban.

„Ma délután újabb bejelentést teszünk egy újabb közös beruházásról, ami mindkét ország energiabiztonságát megerősíti a jövőre nézve az elmúlt hetekben megtapasztalt ukrán típusú zsarolásokkal szemben” – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: Berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben – „bevallották, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást!”

Súlyos diplomáciai konfliktus bontakozott ki Magyarország és Ukrajna között, miután Kijevben berendelték a magyar nagykövetség ügyvivőjét. Szijjártó Péter szerint az ukrán fél politikai okokból tartja zárva a Magyarország felé vezető kőolajszállítást, noha a Barátság kőolajvezeték műszakilag alkalmas lenne az azonnali újraindításra. 

Csütörtöki videójában Szijjártó Péter közölte, hogy az ukránok továbbra is blokkolják a Magyarország irányába történő kőolajszállítást, annak ellenére, hogy a Barátság kőolajvezeték „mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag teljes mértékben alkalmas” lenne a szállítások újraindítására, akár azonnal is. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a kijevi külügyminisztériumban egyértelműen közölték a magyar féllel: politikai okok miatt nem indítják újra a szállítást. 

Ezzel szemben Ukrajna határozottan cáfolja, hogy politikai okokból tartaná vissza a Magyarországra irányuló olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. A kijevi külügy szerint a „fegyverekért olaj” állítás egyszerűen nem hangzott el, és Budapest torzítja a diplomáciai egyeztetések tartalmát.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu