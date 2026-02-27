Összefog a régió, Szerbia és Magyarország hamarosan bejelentést tesz az ukrán zsarolás elleni védekezésről

„A magyar–szerb stratégiai együttműködés az egyik legjobb eszköz arra, hogy Ukrajna zsarolási potenciálját visszaszorítsuk. A magyar–szerb együttműködés kulcsa a kölcsönös hozzájárulás egymás energiabiztonságához” – jelentette be péntek délelőtti Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Adrijana Mesarovics szerb gazdasági miniszter találkozója Belgrádban / Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

A külgazdasági és külügyminiszter pénteken Adrijana Mesarovics szerb gazdasági miniszterrel találkozott Belgrádban.

„Ma délután újabb bejelentést teszünk egy újabb közös beruházásról, ami mindkét ország energiabiztonságát megerősíti a jövőre nézve az elmúlt hetekben megtapasztalt ukrán típusú zsarolásokkal szemben” – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: Berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben – „bevallották, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást!”

Súlyos diplomáciai konfliktus bontakozott ki Magyarország és Ukrajna között, miután Kijevben berendelték a magyar nagykövetség ügyvivőjét. Szijjártó Péter szerint az ukrán fél politikai okokból tartja zárva a Magyarország felé vezető kőolajszállítást, noha a Barátság kőolajvezeték műszakilag alkalmas lenne az azonnali újraindításra.

Csütörtöki videójában Szijjártó Péter közölte, hogy az ukránok továbbra is blokkolják a Magyarország irányába történő kőolajszállítást, annak ellenére, hogy a Barátság kőolajvezeték „mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag teljes mértékben alkalmas” lenne a szállítások újraindítására, akár azonnal is. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a kijevi külügyminisztériumban egyértelműen közölték a magyar féllel: politikai okok miatt nem indítják újra a szállítást.

Ezzel szemben Ukrajna határozottan cáfolja, hogy politikai okokból tartaná vissza a Magyarországra irányuló olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. A kijevi külügy szerint a „fegyverekért olaj” állítás egyszerűen nem hangzott el, és Budapest torzítja a diplomáciai egyeztetések tartalmát.