Így megérte ingatlannal foglalkozni az Otthon Start évében, dől az osztalék

Péntek reggel 3 százalékos felpattanással nyugtázta a piac a DH Group gyorsjelentését. Az ingatlancsoport tavalyi utolsó negyedévi tisztított EBITDA-ja 66 százalékot ugorva 2,6 milliárd forintos rekordszintet ért el, a tisztított adózott eredmény pedig 1,5 milliárd forintot tett ki, ami duplázást jelent az előző év azonos időszakához képest. A társaság osztalékjavaslata: 72,7 forint részvényenként.

Megint rekord negyedévet közölt a gyorsjelentés / Fotó: Szabó Miklós

Rekord negyedév a gyorsjelentésben

Az EBITDA 87 százalékát a pénzügyi közvetítési szegmens adta, 79 százalékát pedig Magyarországon kívül realizálta a csoport.

A csoport konszolidált árbevétele a negyedévben 14,5 milliárd forint volt (+28 százalék év/év), a számviteli EBITDA 2,9 milliárd forint (+75 százalék év/év), az adózás utáni eredmény pedig 1,5 milliárd forint (+206 százalék év/év).

a negyedévben 14,5 milliárd forint volt (+28 százalék év/év), a számviteli EBITDA 2,9 milliárd forint (+75 százalék év/év), Olaszországban a Credipass növekedése töretlen, a csoport által közvetített hitelek teljes volumene 13 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és a negyedéves tisztított EBITDA 1,8 milliárd forintot tett ki (+64 százalék év/év).

növekedése töretlen, a csoport által közvetített hitelek teljes volumene 13 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és a negyedéves tisztított EBITDA 1,8 milliárd forintot tett ki (+64 százalék év/év). Lengyelországban a hitel- és ingatlanpiacok növekedése folytatódott, a lengyel tisztított EBITDA-hozzájárulás 301 millió forint volt (+127 százalék év/év).

a hitel- és ingatlanpiacok növekedése folytatódott, a lengyel tisztított EBITDA-hozzájárulás 301 millió forint volt (+127 százalék év/év). Magyarországon a hitel- és ingatlanpiacokat az Otthon Start Program hatásai vezérelték. Az alaptevékenységek 521 millió forint tisztított EBITDA-t generáltak (+47 százalék év/év).

A csoport folytatta ingatlanportfóliójának értékesítését, 2025. negyedik negyedévében, 1044 millió forint bevételt és 237 millió forint negyedéves EBITDA-t generált ingatlanértékesítésekből a negyedév során.

Itt az osztalékjavaslat

A tavalyi teljes évet 49 milliárd forintos árbevétellel és 7,9 milliárd forintos EBITDA-val zárta a csoport. A tisztított core EBITDA 7,5 milliárd forintot tett ki. Folyamatos növekedésnek köszönhetően a csoport Olaszországban 4,7 milliárd forint, Magyarországon 1,9 milliárd forint, Lengyelországban pedig 0,9 milliárd forint tisztított core EBITDA-t ért el. Az alaptevékenységen kívül a Forest Hill projekt és az ingatlaneladások 600 millió forint EBITDA-t generáltak a csoport magyarországi tevékenységén belül.



A DH Group jelentősen túlteljesítette a 2025. évre kitűzött eredménycéljait és a stratégiai tervét.



Az igazgatóság az osztalékpolitika szerinti, azaz a core eredmény 47 százalékát meghaladó mértékű osztalék kifizetését szándékozik javasolni a 2026 áprilisára tervezett közgyűlés részére:

2,5 milliárd forint, azaz részvényenként 72,7 forint az osztalék.

A javasolt osztalék mértéke a 2026. február 26-i tőzsdei záróár 5,1 százaléka.

Az osztalékot az igazgatóság két egyenlő részletben, júniusban és decemberben tervezi kifizetni.

Az osztalék a 2025. november 28-án elhatározott és kifizetett osztalékelőleg összegén felül értendő.