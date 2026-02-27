Így megérte ingatlannal foglalkozni az Otthon Start évében, dől az osztalék
Péntek reggel 3 százalékos felpattanással nyugtázta a piac a DH Group gyorsjelentését. Az ingatlancsoport tavalyi utolsó negyedévi tisztított EBITDA-ja 66 százalékot ugorva 2,6 milliárd forintos rekordszintet ért el, a tisztított adózott eredmény pedig 1,5 milliárd forintot tett ki, ami duplázást jelent az előző év azonos időszakához képest. A társaság osztalékjavaslata: 72,7 forint részvényenként.
Rekord negyedév a gyorsjelentésben
Az EBITDA 87 százalékát a pénzügyi közvetítési szegmens adta, 79 százalékát pedig Magyarországon kívül realizálta a csoport.
- A csoport konszolidált árbevétele a negyedévben 14,5 milliárd forint volt (+28 százalék év/év), a számviteli EBITDA 2,9 milliárd forint (+75 százalék év/év), az adózás utáni eredmény pedig 1,5 milliárd forint (+206 százalék év/év).
- Olaszországban a Credipass növekedése töretlen, a csoport által közvetített hitelek teljes volumene 13 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és a negyedéves tisztított EBITDA 1,8 milliárd forintot tett ki (+64 százalék év/év).
- Lengyelországban a hitel- és ingatlanpiacok növekedése folytatódott, a lengyel tisztított EBITDA-hozzájárulás 301 millió forint volt (+127 százalék év/év).
- Magyarországon a hitel- és ingatlanpiacokat az Otthon Start Program hatásai vezérelték. Az alaptevékenységek 521 millió forint tisztított EBITDA-t generáltak (+47 százalék év/év).
A csoport folytatta ingatlanportfóliójának értékesítését, 2025. negyedik negyedévében, 1044 millió forint bevételt és 237 millió forint negyedéves EBITDA-t generált ingatlanértékesítésekből a negyedév során.
Itt az osztalékjavaslat
A tavalyi teljes évet 49 milliárd forintos árbevétellel és 7,9 milliárd forintos EBITDA-val zárta a csoport. A tisztított core EBITDA 7,5 milliárd forintot tett ki. Folyamatos növekedésnek köszönhetően a csoport Olaszországban 4,7 milliárd forint, Magyarországon 1,9 milliárd forint, Lengyelországban pedig 0,9 milliárd forint tisztított core EBITDA-t ért el. Az alaptevékenységen kívül a Forest Hill projekt és az ingatlaneladások 600 millió forint EBITDA-t generáltak a csoport magyarországi tevékenységén belül.
A DH Group jelentősen túlteljesítette a 2025. évre kitűzött eredménycéljait és a stratégiai tervét.
Az igazgatóság az osztalékpolitika szerinti, azaz a core eredmény 47 százalékát meghaladó mértékű osztalék kifizetését szándékozik javasolni a 2026 áprilisára tervezett közgyűlés részére:
- 2,5 milliárd forint, azaz részvényenként 72,7 forint az osztalék.
- A javasolt osztalék mértéke a 2026. február 26-i tőzsdei záróár 5,1 százaléka.
- Az osztalékot az igazgatóság két egyenlő részletben, júniusban és decemberben tervezi kifizetni.
Az osztalék a 2025. november 28-án elhatározott és kifizetett osztalékelőleg összegén felül értendő.
Az osztalékelőleg összege így nem csökkenti a javaslatban szereplő osztalék mértékét.
Reálisnak tartják a stratégiai célkitűzést
Az idei évre vonatkozó kilátások továbbra is kedvezőek, mivel mindhárom fő piacukon folytatódik a lakás- és hitelpiaci normalizáció, amit az infláció mérséklődése, a kamatkörnyezet fokozatos stabilizálódása és a lakossági bizalom erősödése támogat. A 2024–2025. évekre jellemző fellendülés 2026-ban már kiegyensúlyozottabb, fenntartható növekedési pályává alakulhat mérsékeltebb növekedés mellett.
A stratégia meghatározó pillérét alkotják a felvásárlások:
- a 2029-re célzott 33 millió euró EBITDA 33 százalékát, 11 millió EUR-t 2025.évtől végrehajtott akvizíciókból,
- 22 millió euró EBITDA-t pedig organikusan tervezte elérni a csoport.
Bár egyelőre erősebb a tervezettnél az organikus növekedési ütem, továbbra is akvizíciókkal együtt teljesíthető a kitűzött cél.
A stratégiai tervben 2026-ra 21,4 millió euró (8,3 milliárd forint) EBITDA és 13,3 millió euró (5,1 milliárd forint) adózott eredmény elérését tűzte ki a DH Group, amit folyamatban lévő akvizíciós tárgyalások sikerében bízva reális célnak tart a menedzsment.