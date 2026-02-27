Deviza
Azonnal megszólalt Fico, miután felhívta Orbán Viktor, nagyon fontos részletet árult el a Barátság vezetékről: nem is orosz olajat tart vissza Ukrajna – „Most Zelenszkij következik”

Kulcsfontosságú megállapodást kötött a magyar és a szlovák miniszterelnök. Telefonbeszélgetésüket követően Robert Fico is fontos részleteket árult el.
VG
2026.02.27, 11:59
Frissítve: 2026.02.27, 12:30

„Ma telefonon egyeztettem Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, és később beszélni fogok Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. A téma a Barátság kőolajvezetékén keresztüli olajtranzit, amely Szlovákia és Magyarország ellátása szempontjából kulcsfontosságú” – írta péntek késő délelőtti Facebook-bejegyzésében Robert Fico szlovák miniszterelnök.

Robert Fico, Volodimir Zelenszkij Szlovkia, Ukrajna Barátság kőolajvezeték, orosz-ukrán háború
Robert Fico szlovák miniszterelnök (b) telefonon egyeztetni fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (j) is / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

A kormányfő kiemelte, hogy információik szerint a kőolajvezeték műszaki szempontból működik, azonban az ukrán fél ennek az ellenkezőjét állítja, és folyamatosan változtatja a szállítások határidejét. Hozzátette, hogy Orbán Viktorral közösen emiatt azt javasolják, hogy hozzanak létre egy közös vizsgálóbizottság – Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság részvételével –, amely a helyszínen ellenőrzi, hogy mi a valóság a Barátság kőolajvezetékkel.

„Szeretném egyértelműen kimondani, hogy a Slovnaft által megvásárolt kőolaj a fehérorosz–ukrán határon már a mi tulajdonunk, és a szerződések alapján az Európai Unión belül szankciós mentesség vonatkozik ránk. Vagyis már nem »orosz olajról« van szó, hanem a szállításhoz való jogunkról, amelyet biztosítottunk és ki is fizettünk” – jelentette ki Fico.

A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekei nem szorulhatnak háttérbe. Ha az EU-n belüli szolidaritásnak kölcsönösnek kell lennie, akkor ez mindenkire érvényes. Szlovákiának joga van energiabiztonságához, a szerződések tiszteletben tartásához és a tisztességes eljáráshoz.

Robert Fico bejegyzése végén azt ígérte, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonos egyeztetés után tájékoztatni fogja a nyilvánosságot a megbeszélés eredményéről és Ukrajna álláspontjáról.

Engedjék be az ellenőröket: közösen szólítják fel a zsaroló Ukrajnát, Orbán Viktor és Robert Fico egyeztetett

„Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről. Hamarosan beszámolok a fejleményekről!” – közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán pénteken.

„Zelenszkijék az állítják, hogy az olajvezeték újraindításának technikai, műszaki akadálya van.  Szlovákia és Magyarország tudása szerint ez nem felel meg a valóságnak” – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában. A friss posztjában azt is írta, hogy Robert Ficóval megállapodott, hogy magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására.  

„A magyar kormányfő felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra” – hangsúlyozta a kormányfő.

