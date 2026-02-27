Kijev sorban fordul rá a gázvezetékekre, Magyar Péter örül – fájjon a magyaroknak is
Az ukránok a Fekete-tenger alatt futó fölgázvezetékek, a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantását tervezik – erről beszélt Vlagyimir Putyin kedden az oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatótanácsa előtt.
Az orosz elnök így fogalmazott: most olyan információk érkeznek –
ezek orosz operatív adatok –, amelyekben arról van szó, hogy esetleg felrobbanthatják a Fekete-tenger fenekén futó gázrendszereinket. Ez az úgynevezett Török Áramlat és a Kék Áramlat.
Amit a tervezett robbantásról tudni lehet
Putyin elárulta, hogy a tervekről egy, az orosz titkosszolgálat (FSZB) által készített jelentésből értesült.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az orosz elnök beszédét a Kreml hivatalos oldalán publikálta. A magyar kormány vélhetően a hírre alapozva rendelte el a kritikus energetikai infrastruktúra fokozott védelmét.
A német Szövetségi Igazságügyi Bíróság (BGH) tett közzé egy dokumentumot, melynek értelmében egyértelműen Ukrajnát gyanúsítják az Északi Áramlat ellen elkövetett terrorcselekménnyel.
A Török Áramlat szerepe a magyar energiaellátásban
A Török Áramlat azért kiemelten fontos hazánk számára, mivel jelenleg csak ezen a csővezetéken keresztül érkezik földgáz az országba, miután az ukránok már évekkel ezelőtt elzárták a területükön futó Testvériség vezetéket.
A gázvezeték nem csupán hazánk energiaellátásában játszik kulcsszerepet, mivel Magyarországon kívül még két európai ország veszi át rajta keresztül az olcsó orosz energiát:
- Szerbia és
- Szlovákia.
Katasztrófahelyzet
Amennyiben elvesztenénk a magyar gazdaság ütőerét jelentő vezetéket, úgy gáztárolóink hamar lemerülhetnének, különösen a téli hidegben. Ez olyan energiahiányt okozhatna az országban, ami fűtéshiányhoz és az ipari termelés visszaeséséhez vezetne.
Mivel jelenleg nem kapunk a rezsicsökkentés finanszírozásához elengedhetetlenül fontos orosz nyersolajat, a gázellátásunk elvágása katasztrofális helyzetet teremtene. Az energiaárak gyors ütemű növekedése nagymértékű hirtelen áremelkedést és gazdasági összeomlást okozhatna.
A Barátság kőolajvezeték ügyében Orbán Viktor miniszterelnök Robert Fico szlovák miniszterelnökkel egyeztetett a reggeli órákban.
Belpolitikai hatások
Mivel az április 12-i választások kulcsfontosságúak Ukrajna és Brüsszel számára, ezért politikai érdekek húzódhatnak a háttérben – mutat rá az Ellenpont.
Egy esetleges katasztrófahelyzet nem csupán a Brüsszel–Ukrajna-tengely politikai ambícióit támogatná, hanem a Tisza Pártnak is szavazatokat hozhatna. Beindulhatna a Ukrajna pénzügyi és katonai támogatása, valamint elhárulna az akadály az ország gyorsított uniós csatlakozásának útjából – magyarázza ez Ellenpont.
A Tisza Párt elnöke az idei évi Müncheni Biztonsági Konferencián többek közt a német kancellárral, Friedrich Merzcel és a lengyel kormányfővel, Donald Tuskkal is egyeztetett. Ezt a konzultációt Orbán Viktor müncheni paktumnak nevezte: „Egy magyar kormány, amelyik nem nemzeti alapokon áll, nemcsak beengedi Ukrajnát az unióba, hanem le fog mondani arról a vétójogról, amellyel ma képesek vagyunk megvédeni a saját érdekeinket; erről szól a müncheni titkos paktum, amit néhány napja kötött a Tisza, Brüsszel és Kijev”.
A miniszterelnök megállapítását Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselőjének korábbi kijelentése is alátámasztja.
Magyar Pétert a HírTV a témában kérdezte, de a politikus úgy tett, mintha nem hallaná a riportert.