Kijev sorban fordul rá a gázvezetékekre, Magyar Péter örül – fájjon a magyaroknak is

Az ukránok a Fekete-tenger alatt futó fölgázvezetékek, a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantását tervezik – erről beszélt Vlagyimir Putyin kedden az oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatótanácsa előtt.

Robbanhat a Török Áramlat / Fotó: Anadolu via AFP

Az orosz elnök így fogalmazott: most olyan információk érkeznek –

ezek orosz operatív adatok –, amelyekben arról van szó, hogy esetleg felrobbanthatják a Fekete-tenger fenekén futó gázrendszereinket. Ez az úgynevezett Török Áramlat és a Kék Áramlat.

Amit a tervezett robbantásról tudni lehet

Putyin elárulta, hogy a tervekről egy, az orosz titkosszolgálat (FSZB) által készített jelentésből értesült.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az orosz elnök beszédét a Kreml hivatalos oldalán publikálta. A magyar kormány vélhetően a hírre alapozva rendelte el a kritikus energetikai infrastruktúra fokozott védelmét.

A német Szövetségi Igazságügyi Bíróság (BGH) tett közzé egy dokumentumot, melynek értelmében egyértelműen Ukrajnát gyanúsítják az Északi Áramlat ellen elkövetett terrorcselekménnyel.

A Török Áramlat szerepe a magyar energiaellátásban

A Török Áramlat azért kiemelten fontos hazánk számára, mivel jelenleg csak ezen a csővezetéken keresztül érkezik földgáz az országba, miután az ukránok már évekkel ezelőtt elzárták a területükön futó Testvériség vezetéket.

A gázvezeték nem csupán hazánk energiaellátásában játszik kulcsszerepet, mivel Magyarországon kívül még két európai ország veszi át rajta keresztül az olcsó orosz energiát:

Szerbia és

Szlovákia.

Katasztrófahelyzet

Amennyiben elvesztenénk a magyar gazdaság ütőerét jelentő vezetéket, úgy gáztárolóink hamar lemerülhetnének, különösen a téli hidegben. Ez olyan energiahiányt okozhatna az országban, ami fűtéshiányhoz és az ipari termelés visszaeséséhez vezetne.

Mivel jelenleg nem kapunk a rezsicsökkentés finanszírozásához elengedhetetlenül fontos orosz nyersolajat, a gázellátásunk elvágása katasztrofális helyzetet teremtene. Az energiaárak gyors ütemű növekedése nagymértékű hirtelen áremelkedést és gazdasági összeomlást okozhatna.