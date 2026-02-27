Deviza
Török Áramlat
rezsi
Orbán Viktor

Kijev sorban fordul rá a gázvezetékekre, Magyar Péter örül – fájjon a magyaroknak is

Az ukránok fel akarják robbantani a Török Áramlat gázvezetéket, amivel veszélybe kerülne a rezsicsökkentés, az energiaárak pedig elszállnának. A német hatóságok megállapították, hogy az Északi Áramlatot ukránok robbantották fel. Az Ellenpont szerint a Török Áramlat felrobbantása Magyar Péter és a Tisza Párt számára politikai hasznot hajtana.
VG
2026.02.27, 10:51
Frissítve: 2026.02.27, 11:25

Az ukránok a Fekete-tenger alatt futó fölgázvezetékek, a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantását tervezik – erről beszélt Vlagyimir Putyin kedden az oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatótanácsa előtt. 

Robbanhat a Török Áramlat
Robbanhat a Török Áramlat / Fotó: Anadolu via AFP

Az orosz elnök így fogalmazott: most olyan információk érkeznek – 

ezek orosz operatív adatok –, amelyekben arról van szó, hogy esetleg felrobbanthatják a Fekete-tenger fenekén futó gázrendszereinket. Ez az úgynevezett Török Áramlat és a Kék Áramlat.

Amit a tervezett robbantásról tudni lehet 

Putyin elárulta, hogy a tervekről egy, az orosz titkosszolgálat (FSZB) által készített jelentésből értesült.  

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az orosz elnök beszédét a Kreml hivatalos oldalán publikálta. A magyar kormány vélhetően a hírre alapozva rendelte el a kritikus energetikai infrastruktúra fokozott védelmét. 

A német Szövetségi Igazságügyi Bíróság (BGH) tett közzé egy dokumentumot, melynek értelmében egyértelműen Ukrajnát gyanúsítják az Északi Áramlat ellen elkövetett terrorcselekménnyel

A Török Áramlat szerepe a magyar energiaellátásban 

A Török Áramlat azért kiemelten fontos hazánk számára, mivel jelenleg csak ezen a csővezetéken keresztül érkezik földgáz az országba, miután az ukránok már évekkel ezelőtt elzárták a területükön futó Testvériség vezetéket.  

A gázvezeték nem csupán hazánk energiaellátásában játszik kulcsszerepet, mivel Magyarországon kívül még két európai ország veszi át rajta keresztül az olcsó orosz energiát:

  • Szerbia és
  • Szlovákia.

Katasztrófahelyzet 

Amennyiben elvesztenénk a magyar gazdaság ütőerét jelentő vezetéket, úgy gáztárolóink hamar lemerülhetnének, különösen a téli hidegben. Ez olyan energiahiányt okozhatna az országban, ami fűtéshiányhoz és az ipari termelés visszaeséséhez vezetne. 

Mivel jelenleg nem kapunk a rezsicsökkentés finanszírozásához elengedhetetlenül fontos orosz nyersolajat, a gázellátásunk elvágása katasztrofális helyzetet teremtene. Az energiaárak gyors ütemű növekedése nagymértékű hirtelen áremelkedést és gazdasági összeomlást okozhatna.  

A Barátság kőolajvezeték ügyében Orbán Viktor miniszterelnök Robert Fico szlovák miniszterelnökkel egyeztetett a reggeli órákban. 

Belpolitikai hatások 

Mivel az április 12-i választások kulcsfontosságúak Ukrajna és Brüsszel számára, ezért politikai érdekek húzódhatnak a háttérben – mutat rá az Ellenpont. 

Egy esetleges katasztrófahelyzet nem csupán a Brüsszel–Ukrajna-tengely politikai ambícióit támogatná, hanem a Tisza Pártnak is szavazatokat hozhatna. Beindulhatna a Ukrajna pénzügyi és katonai támogatása, valamint elhárulna az akadály az ország gyorsított uniós csatlakozásának útjából – magyarázza ez Ellenpont. 

A Tisza Párt elnöke az idei évi Müncheni Biztonsági Konferencián többek közt a német kancellárral, Friedrich Merzcel és a lengyel kormányfővel, Donald Tuskkal is egyeztetett. Ezt a konzultációt Orbán Viktor müncheni paktumnak nevezte: „Egy magyar kormány, amelyik nem nemzeti alapokon áll, nemcsak beengedi Ukrajnát az unióba, hanem le fog mondani arról a vétójogról, amellyel ma képesek vagyunk megvédeni a saját érdekeinket; erről szól a müncheni titkos paktum, amit néhány napja kötött a Tisza, Brüsszel és Kijev”. 

A miniszterelnök megállapítását Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselőjének korábbi kijelentése is alátámasztja. 

Magyar Pétert a HírTV a témában kérdezte, de a politikus úgy tett, mintha nem hallaná a riportert. 

 

