Nem tud leállni a 4iG, rekordot rekordra halmoz az átalakuló magyar cég

Tavaly is sikerült rekordszámokkal lezárni az évet, a 734 milliárd forintos éves és a 275 milliárd forintos negyedik negyedéves árbevétel is új csúcs a 4iG történetében, miközben befejeződött a cégcsoport transzformációs programja is – mondta Fekete Péter, a 4iG Nyrt. igazgatóságának tagja és nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnöke a péntek reggeli sajtótájékoztatón, melyen betekintést nyújtott a vállalatcsoport 2025. IV. negyedéves pénzügyi és üzleti eredményeinek hátterébe és a társaság jövőbeli terveibe.

Sikeres évet zárt le a 4iG / Fotó: Kallus György

Az éves forgalom 6,8, a negyedéves 19 százalékkal nőtt az előző évhez, illetve az előző év azonos időszakához mérten.

A 4iG-é volt tavaly a legjobb prémium kategóriás részvény

Nem véletlen, hogy a 4iG kapta meg csütörtökön a BÉT-től a 2025-ös év legnagyobb árfolyam-emelkedését elérő papír kibocsátójának címét a részvények prémium kategóriájában, hiszen