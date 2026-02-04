Nem tud leállni a 4iG, rekordot rekordra halmoz az átalakuló magyar cég
Tavaly is sikerült rekordszámokkal lezárni az évet, a 734 milliárd forintos éves és a 275 milliárd forintos negyedik negyedéves árbevétel is új csúcs a 4iG történetében, miközben befejeződött a cégcsoport transzformációs programja is – mondta Fekete Péter, a 4iG Nyrt. igazgatóságának tagja és nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnöke a péntek reggeli sajtótájékoztatón, melyen betekintést nyújtott a vállalatcsoport 2025. IV. negyedéves pénzügyi és üzleti eredményeinek hátterébe és a társaság jövőbeli terveibe.
Az éves forgalom 6,8, a negyedéves 19 százalékkal nőtt az előző évhez, illetve az előző év azonos időszakához mérten.
A 4iG-é volt tavaly a legjobb prémium kategóriás részvény
Nem véletlen, hogy a 4iG kapta meg csütörtökön a BÉT-től a 2025-ös év legnagyobb árfolyam-emelkedését elérő papír kibocsátójának címét a részvények prémium kategóriájában, hiszen
350 százalékkal drágult a papír, és ugyanennyivel emelkedett a vállalatcsoport piaci kapitalizációja is.
Fekete Péter ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a részvénykurzust még mindig olcsónak tartja, tekintettel az egyes üzletágak P/E értékeltségére.
A nagybefektetők bizalma is megvan a cégben, amit az egészen frissen, pénteken, az Abu-Dzabi-kormány tulajdonában álló Mubadala szuverén befektetési társasággal megkötött megállapodás is igazol.
A világ egyik legnagyobb szuverén befektetőjeként a Mubadala 50 millió dolláros hitelt nyújt, amely 2029 első negyedévének végén részvénnyé alakul, a konverziós árfolyam a részvények szerződéskötést megelőző 90 kereskedési nap forgalommal súlyozott átlagára lesz.
Ezzel nagyjából 1,5 százalékos részvényessé válik, de szó van róla, hogy tovább – maximum 5 százalékig növelik – részvénypakettjüket.
Emellett valószínűleg további befektetők is érkeznek a következő években, főként a Közel-Keletről.
A cég árbevételén belül 3-5 éven belül 50 százalékra csökken a távközlési üzletág részesedése, miközben 10 százalék lesz az IT, míg 40 százalék az űr- és védelmi (SDT) szektor hozzájárulása. Jelenleg még 82 százalékot tesz ki a telco, 15 százalékot az IT és 3 százalékot az SDT részesedése. Az eltolódás természetesen nem azt jelenti, hogy bármelyik szegmensnek abszolút értelemben esne vissza a forgalma.
Hatalmas horderejű átalakulás a távközlési piacon
Nemrég zárta le a 4iG a magyar távközlési piac egyik legnagyobb horderejű tranzakcióját, amelyet a Yettel tulajdonosával, a cseh PPF-fel kötött. Az ügylet lényege, hogy a 4iG csoporthoz tartozó 2Connect hozzáférést biztosít a Yettelnek a vezetékes szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúrához, miközben a Cetin – a Yettel mobilinfrastruktúra vállalata – a One Magyarországnak biztosít hozzáférést. Azaz 2029-től a 2Connect leszereli a Vantage tornyairól a berendezéseit és a Cetin tornyaira költözteti át.
Közben a felek részvénycsere-szerződést is kötöttek, amely révén a PPF a 2Connectben 38 százalékos, a 4iG a Cetinben pedig 49 százalékos részesedést szerez. A megállapodások mindkét cég számára versenyelőnyt és részvényesi értéknövekedést jelent.
A tranzakciókkal a 4iG távközlési üzletága mintegy egymilliárd eurós értéknövekedést érhet el.
Az árbevétel 2026-ban várhatóan 10 százalék feletti mértékben nőhet, ami tükrözi a portfólió bővítését, illetve előreláthatóan az EBITDA-t is emelheti, főleg a védelmi portfólió felfutásának, az infrastruktúra-üzletág bővülésének, az organikus növekedésének és a közelmúltbeli akvizíciók konszolidációjának eredményeként.
Fekete Péter kérdésre elmondta, hogy a választások eredménye nem érinti a 4iG növekedési pályáját, mivel a cég – nemzetközi partnereinek köszönhetően is – mindhárom szegmensében a hazai piac megkerülhetetlen szereplőjévé vált. Sokkal fontosabbnak tartják például a monetáris és a fiskális politikát, a forint árfolyamától kezdve az alapkamat mértékéig.