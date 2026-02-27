Mi történt itt? Látványosan olcsóbb lett a lakásbiztosítás, és még nincs is vége
Látványosan javult a lakásbiztosítások ár-érték aránya 2025-ben: a díjak gyakorlatilag stagnáltak, miközben a biztosított ingatlanok értéke két számjegyű ütemben emelkedett – derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss Lakásbiztosítás-indexéből. A jegybank szerint az önkéntes díjkorlátozás és a tavalyi kampány is fékezte az áremelkedést, az idei márciusi akció pedig tovább élénkítheti a piaci versenyt.
Szinte megálltak a díjak
A lakott, teljes körű – ingatlanra és ingóságra egyaránt kiterjedő – lakásbiztosítások országos éves átlagdíja 2025 negyedik negyedévében 64,4 ezer forint volt, ami negyedéves alapon 0,1 százalékos csökkenést jelent. Éves összevetésben mindössze 1,8 százalékkal nőttek a díjak.
Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a biztosított négyzetméterár eközben 11 százalékkal emelkedett. Vagyis az ügyfelek érdemben magasabb fedezetet kaptak, miközben alig fizettek többet – ez a gyakorlatban az alulbiztosítottság mérséklődését jelenti.
A 70 millió forintos rögzített biztosítási összegre vetített díj egy év alatt 7 százalékkal csökkent, ami tovább erősíti a javuló ár-érték arányt.
Budapest kontra vidék
A díjak között továbbra is van különbség a főváros és a vidék között:
- Budapesten az átlagos éves díj 61,5 ezer forint,
- míg a fővároson kívül 65 ezer forint körül alakul.
A különbség hátterében az áll, hogy Budapesten jellemzően kisebb alapterületű ingatlanok találhatók, ugyanakkor az egy négyzetméterre jutó biztosítási összeg átlagosan 25 százalékkal magasabb.
Viharos év, emelkedő károk
A 2025. júliusi viharkárok éreztették hatásukat:
az egy szerződésre jutó átlagos kárösszeg 17 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Mindez azt jelzi, hogy a biztosítási fedezet értéke nem pusztán elméleti kérdés, hanem valós kockázatokkal szemben nyújt védelmet.
A jegybank adatai szerint a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) átlagdíja 19 százalékkal kedvezőbb az egyéb piaci ajánlatokénál, miközben – a kárráfordítással együtt számított – szolgáltatási szintjük 13 százalékkal jobb, ez arra utal, hogy a minősített konstrukciók a verseny fontos eszközévé váltak.
Márciusban újra lehet váltani
Az idei kampány ismét lehetőséget ad arra, hogy az ügyfelek – szerződésük évfordulójától függetlenül – március 1. és 31. között díjmentesen újrakössék lakásbiztosításukat, akár jelenlegi biztosítójuknál, akár más társaságnál.
A felmondáshoz elegendő az írásbeli nyilatkozat, amely tartalmazza a biztosított nevét, az ingatlan címét és a kötvényszámot; indoklásra nincs szükség. A megszűnés időpontja április 30., az új szerződés fordulónapja május 1.
A biztosítók február 15-ig kötelesek voltak tájékoztatni ügyfeleiket a lehetőségről, a konkrét eligazodásban pedig a biztosításközvetítők is segítenek. A kampány célja a verseny erősítése, az átláthatóság javítása és a kedvezőbb ár-érték arány ösztönzése – vagyis az, hogy az ügyfelek valóban össze tudják hasonlítani az ajánlatokat, és a számukra legkedvezőbb konstrukciót válasszák.
Hárommillió lakásbiztosítás
Magyarországon mintegy hárommillió lakott otthonra kötöttek egyedi lakásbiztosítást, ezek közül 2,5 millió teljes körű fedezetet nyújt ingatlanra és ingóságokra egyaránt.
A társasház-biztosítások több mint 1,7 millió albetétet védenek, országosan átlagosan 26,3 ezer, Budapesten 29,6 ezer forintos éves díj mellett. A kizárólag ingóságokra kötött 379 ezer szerződés éves átlagdíja 25 ezer forint. Emellett 209 ezer nem lakott – jellemzően vidéki – ingatlan is rendelkezik biztosítással.
Versenyben a piac
Az MNB negyedévente publikált Lakásbiztosítás-indexe a teljes piac adatai alapján, a 2022 negyedik negyedévi bázishoz viszonyítva mutatja a díjszint változását. A mutató figyelembe veszi a biztosítót váltók, a maradók és az új belépők szerződéseit is.
A számok alapján 2025-ben a lakásbiztosítási piac egyik legfontosabb fejleménye az volt, hogy a díjak elszakadtak a korábbi évek dinamikus növekedésétől, miközben a fedezet értéke tovább emelkedett. A márciusi kampány újabb lökést adhat ennek a folyamatnak – a kérdés az, hogy az ügyfelek mennyire élnek majd a lehetőséggel.