Mi történt itt? Látványosan olcsóbb lett a lakásbiztosítás, és még nincs is vége

Látványosan javult a lakásbiztosítások ár-érték aránya 2025-ben: a díjak gyakorlatilag stagnáltak, miközben a biztosított ingatlanok értéke két számjegyű ütemben emelkedett – derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss Lakásbiztosítás-indexéből. A jegybank szerint az önkéntes díjkorlátozás és a tavalyi kampány is fékezte az áremelkedést, az idei márciusi akció pedig tovább élénkítheti a piaci versenyt.

Olcsóbb lett a biztonság: javult a lakásbiztosítások ár-érték aránya / Fotó: Shutterstock

Szinte megálltak a díjak

A lakott, teljes körű – ingatlanra és ingóságra egyaránt kiterjedő – lakásbiztosítások országos éves átlagdíja 2025 negyedik negyedévében 64,4 ezer forint volt, ami negyedéves alapon 0,1 százalékos csökkenést jelent. Éves összevetésben mindössze 1,8 százalékkal nőttek a díjak.

Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a biztosított négyzetméterár eközben 11 százalékkal emelkedett. Vagyis az ügyfelek érdemben magasabb fedezetet kaptak, miközben alig fizettek többet – ez a gyakorlatban az alulbiztosítottság mérséklődését jelenti.

A 70 millió forintos rögzített biztosítási összegre vetített díj egy év alatt 7 százalékkal csökkent, ami tovább erősíti a javuló ár-érték arányt.

Budapest kontra vidék

A díjak között továbbra is van különbség a főváros és a vidék között:

Budapesten az átlagos éves díj 61,5 ezer forint,

míg a fővároson kívül 65 ezer forint körül alakul.

A különbség hátterében az áll, hogy Budapesten jellemzően kisebb alapterületű ingatlanok találhatók, ugyanakkor az egy négyzetméterre jutó biztosítási összeg átlagosan 25 százalékkal magasabb.

Viharos év, emelkedő károk

A 2025. júliusi viharkárok éreztették hatásukat:

az egy szerződésre jutó átlagos kárösszeg 17 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Mindez azt jelzi, hogy a biztosítási fedezet értéke nem pusztán elméleti kérdés, hanem valós kockázatokkal szemben nyújt védelmet.

A jegybank adatai szerint a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) átlagdíja 19 százalékkal kedvezőbb az egyéb piaci ajánlatokénál, miközben – a kárráfordítással együtt számított – szolgáltatási szintjük 13 százalékkal jobb, ez arra utal, hogy a minősített konstrukciók a verseny fontos eszközévé váltak.