Deviza
EUR/HUF375,52 -0,11% USD/HUF318,27 -0,06% GBP/HUF428,82 -0,21% CHF/HUF411,69 -0,04% PLN/HUF88,92 -0,12% RON/HUF73,7 -0,12% CZK/HUF15,48 -0,13% EUR/HUF375,52 -0,11% USD/HUF318,27 -0,06% GBP/HUF428,82 -0,21% CHF/HUF411,69 -0,04% PLN/HUF88,92 -0,12% RON/HUF73,7 -0,12% CZK/HUF15,48 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 689,88 +0,73% MTELEKOM2 180 -0,69% MOL3 528 +0,23% OTP39 980 +0,93% RICHTER12 000 +1,42% OPUS547 -0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 0% WABERERS5 100 -1,96% BUMIX9 831,06 +0,24% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 694,02 +0,5% BUX127 689,88 +0,73% MTELEKOM2 180 -0,69% MOL3 528 +0,23% OTP39 980 +0,93% RICHTER12 000 +1,42% OPUS547 -0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 0% WABERERS5 100 -1,96% BUMIX9 831,06 +0,24% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 694,02 +0,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nehézfém
kadmium
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
bizsu
Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
online vásárlás
olcsó
fém
fogyasztóvédelem
ékszer

Súlyos veszély: mérgezett ékszerek jelentek meg, vigyázzunk – a bőrön át is felszívódik

Két, Európai Unión kívülről rendelt ékszerben a megengedett határérték többezerszeresét meghaladó kadmiumszintet mutatott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A súlyosan egészségkárosító nehézfémet tartalmazó ékszerek miatt országos ellenőrzést indítanak. A hatóság arra figyelmeztet, hogy az olcsó, ellenőrizetlen forrásból származó bizsuk komoly kockázatot jelenthetnek.
VG
2026.02.27, 11:29
Frissítve: 2026.02.27, 11:38

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriumi vizsgálatai során két, Európai Unión kívülről rendelt ékszer esetében a megengedett határértéket jelentősen meghaladó kadmiumtartalmat mutatott ki. Az egyik termékben a kadmiumszint az előírt határérték 5200-szorosát, a másikban 3900-szorosát érte el – közölte pénteken a hatóság.

ékszer Close,Up,Shot,Of,African,Man's,Hands,Holding,Mobile,And
Az olcsó, ellenőrizetlen forrásból származó ékszerek komoly kockázatot jelenthetnek / Fotó: Shutterstock

A vizsgálatokat az NNGYK a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) együttműködésével, célzott ellenőrzési projekt keretében végezte. A közös program célja, hogy felhívja a figyelmet az Európai Unión kívülről – jellemzően kelet-ázsiai online piactereken keresztül – érkező termékek lehetséges kockázataira.

A projekt során összesen 100 terméket vizsgáltak, hatóságonként 50–50 darabot. Az NNGYK a projekt első szakaszában tíz ékszert vizsgált laboratóriumában ólom- és kadmiumtartalom szempontjából. Azoknál a karkötőknél és nyakláncoknál, amelyekhez függő is tartozott, a lánc és a függő vizsgálata is megtörtént annak érdekében, hogy a teljes termék kockázata megítélhető legyen.

Rákot okozhatnak a nehézfémet tartalmazó ékszerek

Az ólomtartalom minden vizsgált termék esetén határérték alatt volt, azonban tíz minta közül kettőben rendkívül magas kadmiumszintet mértek; az egyik ékszerben 3900-szor, a másikban 5200-szor haladta meg a megengedett határértéket.

 Az érintett termékek tömegének közel egyharmadát kadmium tette ki. 

Ezek az eredmények is indokolják, hogy az NKFH hazai szinten is átfogó ellenőrzésbe kezd, hogy a nem biztonságos kadmium- és ólomtartalmú termékeket kiszűrje és kivonja a forgalomból. A mintavétel bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzletekből, valamint webáruházakból történik, így biztosítva a piac széles körű felügyeletét.

A kadmium bizonyítottan súlyosan egészségkárosító nehézfém, amely bőrön keresztül is felszívódik. Hosszabb ideig történő bőrrel való érintkezés vagy rendszeres viselés daganatos megbetegedést, valamint egyéb krónikus egészségkárosodást is okozhat. Az Európai Unióban ezért szigorú korlátozás vonatkozik használatára: jogszabály alapján nem hozható forgalomba olyan ékszer, amely 0,01 százaléknál nagyobb mennyiségben tartalmaz kadmiumot.

Fontos hangsúlyozni, hogy az ékszerek külső megjelenése alapján nem állapítható meg, tartalmaznak-e egészségre ártalmas anyagot. 

Az ellenőrizetlen forrásból történő online vásárlás, valamint a feltűnően alacsony ár fokozott kockázatot jelenthet. 

Bár a vizsgált minták többsége megfelelt az előírásoknak, a feltárt túllépések mértéke olyan jelentős volt, ami önmagában is figyelmeztető jel.

Az Európai Unióban forgalomba hozott ékszerekre szigorú minőségi és kémiai biztonsági követelmények vonatkoznak. Ezek a szabályok a fogyasztók egészségének és biztonságának védelmét szolgálják, ezért érdemes ékszert megbízható, ellenőrzött forrásból vásárolni. Az irreálisan alacsony árú bizsuk esetében mindig indokolt az óvatosság, mivel ezek nem feltétlenül felelnek meg az előírt követelményeknek.

Népszerű gyorsfagyasztott szamócában találtak növényvédőszer-maradékot – aki megvette, semmiképpen ne egyen belőle

A Spar Magyarország visszahívta az S-BUDGET 1 kg-os gyorsfagyasztott szamócát, mert növényvédőszer-maradékot mutattak ki benne. Más gyártási tétel nem érintett, a hatóság kéri, hogy aki ilyet vásárolt, ne fogyassza el.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu