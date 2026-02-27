Deviza
Itt a legújabb áttörés! Vízalapú akkumulátor vethet véget az ipari szennyezésnek

Kína és Hongkong egyetemein dolgozó kutatók egy olyan nem mérgező, vízalapú akkumulátort mutattak be, ami ha ipari méretekben olcsón gyártható, akkor komoly ellenfele lehet a lítium-ionos megoldásoknak.
VG
2026.02.27, 12:31
Frissítve: 2026.02.27, 13:49

Miközben a világon egyre sokasodnak az elektromos autók, úgy válik mind égetőbbé a kérdés, hogy vajon kiválthatók-e a drága és szennyező ritkaföldfém-alapú akkumulátortechnológiák. Egy friss fejlesztés pedig jó hírrel szolgál: kínai kutatók ugyanis azt állítják, hogy a megoldás a vízalapú rendszerben rejlik – ráadásul olyanban, ami több mint 120 ezer töltési ciklust is kibír. A vízalapú akkumulátor további előnye, hogy sokkal környezetbarátabb anyagokat alkalmaz, mint a hagyományos, jóval savasabb vagy lúgosabb összetevőkkel működő változatok – derült ki a Hongkongi Városi Egyetem és a Southern University of Science and Technology kutatóinak tanulmányából, amely a Nature Communications hasábjain jelent meg.

Víz alapú akkumulátor (illusztráció) Fotó: 123RF
Vízalapú akkumulátor / Fotó: 123RF

Mindennapos használat mellett is több mint 300 évig lehetne működtetni az új fejlesztésű akkumulátort

A legújabb technológiát nem más, mint a tofu sós leve ihlette. Az új akkumulátorban negatív elektródaként kovalens szerves polimereket (COP) alkalmaztak, aminek pH-értéke 7 az elektrolitokban. Az elektrolitokban magnéziumot és kalciumot használtak, ami a tanulmány szerint akár a tofukészítmények sós oldataként is megállná a helyét, vagyis teljesen környezetbarát megoldásnak számít. A semleges elektrolitokban a COP-k a tesztek tanúsága alapján stabilak maradtak nagy megterhelés esetén is, és akár 120 000 töltési ciklust is jól toleráltak, ami azt jelenti, hogy egy ilyen akkumulátorral felszerelt eszközt akár mindennapos használat mellett is több mint 300 évig lehetne működtetni – írta a Raketa.

Az akkumulátor kapacitása szintén figyelemreméltónak bizonyult: 112,8 mAh/g-t mértek a tesztek alatt. Az egyetlen probléma, hogy az akkumulátornak egyelőre csak laboratóriumi változata létezik, a tömeggyártás előtt még további fejlesztésekre van szükség.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

 

