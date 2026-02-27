Tízmilliárdot költöttek paradicsomra egy magyar városban, nagy okuk volt rá, még az állam is beszállt

Tízmilliárd forintos beruházással új paradicsomfeldolgozó üzem épül a Békés vármegyei Mezőberényben , amelyhez az állam ötmilliárd forint támogatást nyújt. A fejlesztésről Dankó Béla, a térség fideszes országgyűlési képviselője számolt be, jelezve: megszületett a támogatói szerződés az Aranyfácán Product Kft. beruházásához.

Tízmilliárdos beruházás indul Mezőberényben / Fotó: Shutterstock

Ötéves előkészítés után indulhat a beruházás

Siklósi István, Mezőberény független polgármestere közölte: az önkormányzat és a vállalat mintegy öt éve dolgozik együtt azon, hogy a fejlesztés a városban valósuljon meg. A szükséges területrendezés megtörtént, a gyár tervei elkészültek. Az üzem a 120-as vasútvonal mellett épülhet meg, ami logisztikai szempontból is kedvező elhelyezkedést biztosít, különösen az alapanyag-beszállítás és a késztermékek szállítása szempontjából.

Több lábon erősödhet a helyi gazdaság

A beruházás a több mint kilencezer lakosú város gazdasági pozícióját is érdemben javíthatja. A fejlesztés várhatóan:

új munkahelyeket teremt Mezőberényben és környékén,

növeli a helyi adóbevételeket,

stabil felvevőpiacot biztosít a térség paradicsomtermelőinek,

erősíti a hazai élelmiszeripari feldolgozókapacitást.

Az állami támogatás mértéke – a teljes beruházási összeg felét fedezve – azt jelzi, hogy a kormányzat stratégiai jelentőségűnek tekinti az élelmiszeripari fejlesztéseket és a vidéki ipari bázis erősítését.

Hagyományos márka, nemzetközi jelenlét

Az Aranyfácán márkanév évtizedek óta ismert a hazai konzervpiacon. A társaság jogelődjének számító hatvani konzervgyár 1934-ben kezdte meg működését, elsősorban a nagygombosi gazdaság paradicsomtermésének feldolgozására.

A vállalat termékei ma nemcsak Magyarországon, hanem Kelet- és Nyugat-Európában, valamint az arab országokban is jelen vannak.

Növekvő árbevétel, csökkenő profit

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint az Aranyfácán Product Kft. 2024-ben 46 főt foglalkoztatott. A nettó árbevétele megközelítette a 3,5 milliárd forintot, amelyből 1,8 milliárd forint exportértékesítésből származott. A társaság árbevétele mintegy 200 millió forinttal haladta meg az előző évi szintet, ugyanakkor a jövedelmezőség romlott: az adózott eredmény 297 millió forintról 107,5 millió forintra csökkent.