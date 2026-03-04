Amerikai űripari cégben szerzett részesedést a 4iG

A 4iG többségi tulajdonában álló 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG S&D) hétfőn teljesítette az amerikai Axiom Space Holdingsban vállalt befektetésének második, 70 millió dollár összegű részletét – közölte a tőzsdei vállalat kedden.

A befektetés második ütemének zárásával a 4iG S&D maradéktalanul teljesítette a korábban vállalt, összesen 100 millió dollár összegű befektetési kötelezettségét.

A 4iG S&D és az Axiom Space között decemberben létrejött megállapodás értelmében a 4iG leányvállalata vállalta, hogy részt vesz az Series D finanszírozási körében, és a többi Series D befektetővel azonos értékelési feltételek mellett Series D elsőbbségi részvényeket jegyez.

A befektetés két lépcsőben valósult meg, a 4iG S&D összesen 100 millió dollár ellenérték fejében jegyzett részvényeket az Axiom Space-ben. Az első befektetési részlet összege 30 millió dollár, amelynek teljesítését december 22-én jelentették be, míg a második, 70 millió dollár összegű részlet befizetése március 31-ig volt esedékes.

A befektetés eredményeként a 4iG SDT stratégiai befektetőként tulajdonrészt szerzett az Axiom Space-ben.

A tranzakció illeszkedik a 4iG csoport hosszú távú stratégiájához, amelynek célja, hogy a csoport nemzetközi szinten is meghatározó szereplővé váljon az űripari és védelmi technológiai szegmensben.

A befektetés közvetlen kapcsolódást biztosít a globális kereskedelmi űriparhoz, valamint az alacsony Föld körüli pályán (LEO) kiépülő, kereskedelmi alapú űrinfrastruktúrához, továbbá a mikrogravitációs környezetben megvalósuló ipari és kutatás-fejlesztési tevékenységekhez.