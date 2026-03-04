4iG

Amerikai űripari cégben szerzett részesedést a 4iG

Lezárult a befektetés második köre. A részesedés megszerzése a 4iG számára közvetlen kapcsolódást biztosít a globális kereskedelmi űriparhoz.
VG
2026.03.31, 09:43
Frissítve: 2026.03.31, 09:55

A 4iG többségi tulajdonában álló 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG S&D) hétfőn teljesítette az amerikai Axiom Space Holdingsban vállalt befektetésének második, 70 millió dollár összegű részletét – közölte a tőzsdei vállalat kedden. 

4iG
Amerikai űripari cégben szerzett részesedést a 4iG / Fotó: Róka László / MTI

A befektetés második ütemének zárásával a 4iG S&D maradéktalanul teljesítette a korábban vállalt, összesen 100 millió dollár összegű befektetési kötelezettségét.

A  4iG S&D és az Axiom Space között decemberben létrejött megállapodás értelmében a 4iG leányvállalata vállalta, hogy részt vesz az  Series D finanszírozási körében, és a többi Series D befektetővel azonos értékelési feltételek mellett Series D elsőbbségi részvényeket jegyez. 

A befektetés két lépcsőben valósult meg, a 4iG S&D összesen 100 millió dollár ellenérték fejében jegyzett részvényeket az Axiom Space-ben. Az első befektetési részlet összege 30 millió dollár, amelynek teljesítését december 22-én jelentették be, míg a második, 70 millió dollár összegű részlet befizetése március 31-ig volt esedékes. 

A befektetés eredményeként a 4iG SDT stratégiai befektetőként tulajdonrészt szerzett  az Axiom Space-ben. 

A tranzakció illeszkedik a 4iG csoport hosszú távú stratégiájához, amelynek célja, hogy a csoport nemzetközi szinten is meghatározó szereplővé váljon az űripari és védelmi technológiai szegmensben. 

A befektetés közvetlen kapcsolódást biztosít a globális kereskedelmi űriparhoz, valamint az alacsony Föld körüli pályán (LEO) kiépülő, kereskedelmi alapú űrinfrastruktúrához, továbbá a mikrogravitációs környezetben megvalósuló ipari és kutatás-fejlesztési tevékenységekhez. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
