4iG
Nyugtatni próbálja a befektetőket a 4iG – váratlan bejelentést tett a társaság

Megütötték a vállalat részvényeit a tőzsdén. A 4iG hadiipari leányvállalatának több mint 3,5 milliárd eurós rendelésállományának közzétételével igyekszik nyugtatni a kedélyeket.
VG
2026.03.27, 15:11
Frissítve: 2026.03.27, 15:50

Miután pénteken erősen megütötték a 4iG árfolyamát, a vállalat váratlan bejelentést tett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján, mely szerint a cég hadiipari leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT) vevői megrendelésállománya több mint nettó 3,5 milliárd eurót tesz ki.

A 4iG óriási rendelésállományon ül / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A 4iG hangsúlyozta, hogy ez a megrendelésállomány a vállalat hosszú távú szerződéseit és a biztos bevételi forrásokat tükrözi. Hozzátették, hogy a 4iG SDT és leányvállalatainak keretmegállapodásokkal szerződött – megrendelési kötelezettség nélküli – szerződésállománya meghaladja a nettó 4,5 milliárd euró összeget.

A 14:22-kor közzétett tájékoztatás azonban nem fordította meg a cég részvényeinek zuhanását, azok 3 óra körül is 12 százalék körüli mínuszban jártak.

A 4iG vezére is megszólalt

A bejelentés előtt a cég vezérigazgatója, Jászai Gellért a Portfóliónak azt nyilatkozta, hogy sem a hazai, sem a nemzetközi piacon nem lát olyan tényezőt, ami érdemben rontaná a 4iG kilátásait, sőt ezzel ellenkezőleg, bővülő növekedési lehetőségeket tapasztalnak fő tevékenységi területeiken.

Az interjúban a cégvezető azt is elmondta, hogy 4iG működése hosszabb távú iparági és nemzetközi trendekre épül, a nemzetközi jelenlétet pedig alapvetően globális biztonságpolitikai és iparági trendek határozzák meg, nem pedig egy-egy ország választási ciklusa. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
