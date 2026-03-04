Nyugtatni próbálja a befektetőket a 4iG – váratlan bejelentést tett a társaság

Miután pénteken erősen megütötték a 4iG árfolyamát, a vállalat váratlan bejelentést tett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján, mely szerint a cég hadiipari leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT) vevői megrendelésállománya több mint nettó 3,5 milliárd eurót tesz ki.

A 4iG óriási rendelésállományon ül / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A 4iG hangsúlyozta, hogy ez a megrendelésállomány a vállalat hosszú távú szerződéseit és a biztos bevételi forrásokat tükrözi. Hozzátették, hogy a 4iG SDT és leányvállalatainak keretmegállapodásokkal szerződött – megrendelési kötelezettség nélküli – szerződésállománya meghaladja a nettó 4,5 milliárd euró összeget.

A 14:22-kor közzétett tájékoztatás azonban nem fordította meg a cég részvényeinek zuhanását, azok 3 óra körül is 12 százalék körüli mínuszban jártak.

A 4iG vezére is megszólalt

A bejelentés előtt a cég vezérigazgatója, Jászai Gellért a Portfóliónak azt nyilatkozta, hogy sem a hazai, sem a nemzetközi piacon nem lát olyan tényezőt, ami érdemben rontaná a 4iG kilátásait, sőt ezzel ellenkezőleg, bővülő növekedési lehetőségeket tapasztalnak fő tevékenységi területeiken.

Az interjúban a cégvezető azt is elmondta, hogy 4iG működése hosszabb távú iparági és nemzetközi trendekre épül, a nemzetközi jelenlétet pedig alapvetően globális biztonságpolitikai és iparági trendek határozzák meg, nem pedig egy-egy ország választási ciklusa.