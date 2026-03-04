Óriási perspektíva nyílt a 4iG előtt Montenegróban
Montenegró kormánya úgy döntött, hogy az „Állami Adatközpont megépítésével kapcsolatos projekt”, valamint a „Rendvédelmi technológiai fejlesztési projekt” megvalósítása érdekében a 4iG-vel és annak tagvállalataival kezdi meg a szakmai egyeztetéseket, a szerződések előkészítésére irányuló tárgyalásokat – közölte szerda reggel a 4iG.
A döntés a 4iG csoport nemzetközi rendszerintegrációs tapasztalatának és technológiai kompetenciáinak elismerése, egyben mérföldkő a vállalat történetében, mivel első alkalommal valósíthat meg nagyszabású technológiai fejlesztést és nyújthat integrált megoldásokat külföldi kormányzati megrendelő számára - teszi hozzá a közlemény.
A két projekt finanszírozása
A rendvédelmi fejlesztési programot és a kapcsolódó rendszerintegrációt a 4iG csoport leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. valósítja meg, beleértve az eszközök szállítását, telepítését, a szükséges képzéseket és a folyamatos szakértői támogatást.
Az informatikai beruházás megvalósítására szánt keretösszeg 54,25 millió euró (jelenlegi árfolyamon: közel 21,2 milliárd forint).
Az adatközponti és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési projekt megvalósításáért a 4iG International Digital Infrastructure Zrt. felel, amely a TIER III minősítésű adatközpont kialakítását és üzemeltetését végzi majd.
A projekt megvalósítását támogató munkacsoport felállítását követően kezdődhetnek azok a szakmai egyeztetések, amelyek meghatározzák majd a beruházás költségeit, illetve a beruházás finanszírozási lehetőségeit.
A projektek a Magyarország és Montenegró között 2025. július 1-jén aláírt államközi együttműködési megállapodás eredményeképpen valósulnak meg. A megállapodás célja közös technológiai fejlesztések előkészítése és megvalósítása, valamint a magyar vállalatok részvételének erősítése a montenegrói digitális infrastruktúra-fejlesztési programokban.
A 4iG hangsúlyozza, hogy Montenegró kormányának döntése nem minősül szerződésben vállalt kötelezettségvállalásnak.
A 4iG részvényei szerda délelőtt 1 százalékkal, 2920 forintra erősödtek.
Nagy feladatot vállalt a 4iG Észak-Macedóniában is
A hó elején a Nyugat-Balkán egy másik országában, Észak-Macedóniában is nagy fába vágta a fejszéjét a csoport.
A 4iG csoport tagvállalata, a One Macedonia Telecommunications DOOEL (One Macedonia) és az Ericsson ugyanis négy évre szóló szerződést írt alá Észak-Macedónia zöldmezős 5G Standalone hálózatának kiépítésére.
Az Ericsson exkluzív technológiai partnerként vesz részt a százmillió eurós észak-macedóniai beruházás részeként megvalósuló fejlesztésben. A projekt a 2026 januárjában elnyert frekvencialicenchez kapcsolódik. Az első városi 5G-lefedettség 2027 tavaszára, az országos lefedettség 2033-ig valósul meg.
Stratégiai együttműködés a fekete hegyek országával
Visszatérve a fekete hegyek országához, Montenegróban, vagy saját nyelvükön Crna Gorában piacvezető a mobil szolgáltatások területén a 4iG csoport helyi leányvállalata, a One Montenegro, amit a német Scope Ratings is nemrégiben pozitívumként emelt ki a csoportra adott hitelminősítési döntése megerősítésében.
A 4iG csoport 2021 óta van jelen Montenegróban, ahol a vállalatcsoport a montenegrói kormány stratégiai partnereként az elmúlt években jelentős hálózatfejlesztéseket hajtott végre, részt vesz az 5G infrastruktúra kiépítésében, és aktív szerepet vállal a digitális ökoszisztéma fejlesztésében, innovatív technológiák bevezetésében.
A montenegrói kormány és a 4iG közötti partnerség egészen 2023 júliusáig nyúlik vissza, amikor Jászai Gellért, a 4iG csoport elnöke megállapodott a stratégiai együttműködésről Dritan Abazovic miniszterelnökkel.
Ennek érdekében azonnali hatállyal lezárták a One Montenegro mobilszolgáltató felvásárlásával örökölt peres és vitás ügyeiket, majd egyebek között:
- szándéknyilatkozatot írtak alá a nyugat-balkáni ország digitális átállásának felgyorsítása céljából,
- illetve rögzítették, hogy az együttműködés a felek szándéka szerint kiterjedhet az 5G-hálózat és az infrastruktúra fejlesztésére, illetve innovatív megoldások bevezetésére is.