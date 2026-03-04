Óriási perspektíva nyílt a 4iG előtt Montenegróban

Montenegró kormánya úgy döntött, hogy az „Állami Adatközpont megépítésével kapcsolatos projekt”, valamint a „Rendvédelmi technológiai fejlesztési projekt” megvalósítása érdekében a 4iG-vel és annak tagvállalataival kezdi meg a szakmai egyeztetéseket, a szerződések előkészítésére irányuló tárgyalásokat – közölte szerda reggel a 4iG.

Bízik a 4iG-ben a montengrói kormány / Fotó: Kallus György

A döntés a 4iG csoport nemzetközi rendszerintegrációs tapasztalatának és technológiai kompetenciáinak elismerése, egyben mérföldkő a vállalat történetében, mivel első alkalommal valósíthat meg nagyszabású technológiai fejlesztést és nyújthat integrált megoldásokat külföldi kormányzati megrendelő számára - teszi hozzá a közlemény.

A két projekt finanszírozása

A rendvédelmi fejlesztési programot és a kapcsolódó rendszerintegrációt a 4iG csoport leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. valósítja meg, beleértve az eszközök szállítását, telepítését, a szükséges képzéseket és a folyamatos szakértői támogatást.

Az informatikai beruházás megvalósítására szánt keretösszeg 54,25 millió euró (jelenlegi árfolyamon: közel 21,2 milliárd forint).

Az adatközponti és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési projekt megvalósításáért a 4iG International Digital Infrastructure Zrt. felel, amely a TIER III minősítésű adatközpont kialakítását és üzemeltetését végzi majd.

A projekt megvalósítását támogató munkacsoport felállítását követően kezdődhetnek azok a szakmai egyeztetések, amelyek meghatározzák majd a beruházás költségeit, illetve a beruházás finanszírozási lehetőségeit.

A projektek a Magyarország és Montenegró között 2025. július 1-jén aláírt államközi együttműködési megállapodás eredményeképpen valósulnak meg. A megállapodás célja közös technológiai fejlesztések előkészítése és megvalósítása, valamint a magyar vállalatok részvételének erősítése a montenegrói digitális infrastruktúra-fejlesztési programokban.

A 4iG hangsúlyozza, hogy Montenegró kormányának döntése nem minősül szerződésben vállalt kötelezettségvállalásnak.

A 4iG részvényei szerda délelőtt 1 százalékkal, 2920 forintra erősödtek.