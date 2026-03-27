BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
Lefordultak az európai tőzsdék, vérengzés a pesti parketten

Ütik a 4iG-t és az Opus Globalt péntek délelőtt. A BÉT második vonalában még jó néhány részvény került lejtőre, miközben a blue chipek állják a sarat.
2026.03.27, 11:29
Frissítve: 2026.03.27, 12:18

Továbbra is az iráni háborúval kapcsolatos bizonytalanság, az egyre határozottabban körvonalazódó energiaválság nyomasztja az európai tőkepiacokat. Miután csütörtökön az amerikai részvényindexek kiadós veszteséggel zárták a kereskedést, péntek délelőtt az európai tőzsdemutatók is folytatták vesszőfutásukat.

A frankfurti DAX például, 1,5, míg a brit FTSE 100 1,3 százalékkal csökkent fél tizenegy körül.

Idehaza a BUX mindössze fél százalékot veszített, mivel a blue chipek eddig állták a sarat. A Richter például 0,5 százalékkal még emelkedni is tudott, egészen 11 900 forintig, míg a Magyar Telekom 2070 forinton stagnál. 

A Mol és az OTP csupán 0,3 százalékkal gyengült, 3956, illetve 35 960 forintra.

Hatalmas viszont a vérengzés a BÉT második vonalában. A 4iG 10 százalékkal, 2340 forintra, az Opus Global 8,7 százalékkal, 410 forintra zuhant. 

OPUS részvény17:20:00
Árfolyam: 394 HUF 0 / -12,25 %
Forgalom: 556 730 875 HUF
A 4iG délelőtti mélypontja egyébként 2170 forint volt, ami 16,5 százalékos mínusszal egyenértékű. Az Opus pedig 384 forinton is járt.

4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 2 350 HUF 0 / -9,62 %
Forgalom: 2 175 241 925 HUF
A Rábát is ütik, a győri holding részvénykurzusa 6,3 százalékkal, 3150 forintig szakadt.

RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 3 270 HUF 0 / -2,68 %
Forgalom: 67 064 290 HUF
A Waberer’s papírjai 7,5 százalékkal értékelődtek le, 4350 forintig csúszva. Sőt, még a zsíros osztalékot bejelentő PannErgy  is több mint 2 százalékot adott le, miközben az Appeninn árfolyama 6,4 százalékkal került lejjebb.

WABERERS részvény17:20:00
Árfolyam: 4 400 HUF 0 / -6,38 %
Forgalom: 79 098 410 HUF
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu