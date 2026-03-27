Lefordultak az európai tőzsdék, vérengzés a pesti parketten

Továbbra is az iráni háborúval kapcsolatos bizonytalanság, az egyre határozottabban körvonalazódó energiaválság nyomasztja az európai tőkepiacokat. Miután csütörtökön az amerikai részvényindexek kiadós veszteséggel zárták a kereskedést, péntek délelőtt az európai tőzsdemutatók is folytatták vesszőfutásukat.

A frankfurti DAX például, 1,5, míg a brit FTSE 100 1,3 százalékkal csökkent fél tizenegy körül.

Idehaza a BUX mindössze fél százalékot veszített, mivel a blue chipek eddig állták a sarat. A Richter például 0,5 százalékkal még emelkedni is tudott, egészen 11 900 forintig, míg a Magyar Telekom 2070 forinton stagnál.