Lefordultak az európai tőzsdék, vérengzés a pesti parketten
Továbbra is az iráni háborúval kapcsolatos bizonytalanság, az egyre határozottabban körvonalazódó energiaválság nyomasztja az európai tőkepiacokat. Miután csütörtökön az amerikai részvényindexek kiadós veszteséggel zárták a kereskedést, péntek délelőtt az európai tőzsdemutatók is folytatták vesszőfutásukat.
A frankfurti DAX például, 1,5, míg a brit FTSE 100 1,3 százalékkal csökkent fél tizenegy körül.
Idehaza a BUX mindössze fél százalékot veszített, mivel a blue chipek eddig állták a sarat. A Richter például 0,5 százalékkal még emelkedni is tudott, egészen 11 900 forintig, míg a Magyar Telekom 2070 forinton stagnál.
A Mol és az OTP csupán 0,3 százalékkal gyengült, 3956, illetve 35 960 forintra.
Hatalmas viszont a vérengzés a BÉT második vonalában. A 4iG 10 százalékkal, 2340 forintra, az Opus Global 8,7 százalékkal, 410 forintra zuhant.
A 4iG délelőtti mélypontja egyébként 2170 forint volt, ami 16,5 százalékos mínusszal egyenértékű. Az Opus pedig 384 forinton is járt.
A Rábát is ütik, a győri holding részvénykurzusa 6,3 százalékkal, 3150 forintig szakadt.
A Waberer’s papírjai 7,5 százalékkal értékelődtek le, 4350 forintig csúszva. Sőt, még a zsíros osztalékot bejelentő PannErgy is több mint 2 százalékot adott le, miközben az Appeninn árfolyama 6,4 százalékkal került lejjebb.