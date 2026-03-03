Energetikai óriásüzlet: a Magyarországon befürdött amerikai áramtermelő a BlackRock karjaiba menekült

A mesterségesintelligencia-alkalmazásokat kiszolgáló adatközpontok áramellátása újabban a szakmai és a pénzügyi befektetők fókuszába került, akik a kínálkozó remek üzleti lehetőségeket újabb gigantikus tranzakciókkal aknázzák ki. Az amerikai energetikai ágazat egyik vezető szereplője, a Magyarországon, főleg Borsodban jól ismert AES Corporation vált most felvásárlási célponttá.

Andres Gluski AES-vezérigazgató az új panamai LNG-terminált mutatja be Marco Rubio amerikai külügyminiszternek február elején / Fotó: Freddie Everett / US State

A tevékenységét immár döntően az amerikai kontinensre koncentráló vállalatcsoportot 33,4 milliárd dolláros ügylet keretében szerezte meg a BlackRock befektetési óriás égisze alá tartozó Global Infrastructure Partners és a svéd EQT magántőke-társaság által vezetett konzorcium. Ez az energetikában felső kategóriás óriásüzletnek számít, e felett jellemzően csak a Exxon–Chevron–Shell-trió felvásárlásai sorakoznak – azokból viszont nem kevés.

Az AES nyomasztóan nagy adósságát is átvállalták

A 33,4 milliárd dollár azonban nem a vételárat jelenti, hiszen a konzorcium átvállalta az AES nettó adósságállományának rendezését is, ami szintén nem kevés: december 31-én 27,56 milliárd dollárra rúgott. Az AES számára a vevők megjelenése megmentőként is hatott, a társaság részvényárfolyama az utóbbi öt évben a felére csökkent.

A társaság elismerte, hogy új tulajdonosok beszállása vagy tőkebevonás nélkül nem tartható fenn az eddigi osztalékfizetési szisztéma, azt fel kellene függesztenie, vagy radikálisan csökkentenie kellene a részvényesi juttatást. A jelenleg 10,12 milliárd dolláros piaci értéket képviselő

AES erőművi portfóliója azonban impozáns, és globális jelenléte is vonzó volt a vevők számára.

Az AES részvényesei számára már kevésbé, ők többet szerettek volna kapni a részesedésükért, ezt is jelzi az ügylet hétfő esti bejelentését követő 18 százalékos árfolyamzuhanás is. Mondjuk ebben azt is közrejátszik, hogy az AES egy héttel, március 3-ra tolta a 2025-s üzleti évéről és a negyedik negyedévről szóló gyorsjelentésének hivatalos publikálását, amiben nyilván a társaság értékesítéséről folyó, a befektetők háta mögött zajló tárgyalások is szerepet játszottak.