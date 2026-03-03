Újabb Putyin–Orbán-egyeztetés: az iráni válság felkavarhatja az energiapiacokat
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök megvitatta az iráni helyzetet és annak a globális energiapiacokra gyakorolt lehetséges hatását – idézi a Bloomberg a Kreml közleményét.
„Az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő” – fogalmazott korábban Orbán Viktor. A kormányfő azt is írta, hogy újra felszólítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy „haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra”.
A közösségi oldalára feltöltött videójában arra az újságírói kérdésre, hogy az iráni háború hogyan érinti Magyarországot, azt válaszolta, hogy nagy mennyiségű olajat szállít a világnak Irán, és ha háború van, akkor nem szállít. Továbbá egy nagyon fontos tengeri átjárót ellenőriz Irán.
De mit jelent mindez? Hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez árnövekedést eredményez, ezt valahogy ki kell védenünk
– jelentette ki a miniszterelnök.
Hozzátette, ezért lenne fontos az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken. „Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést és -szállítást. Könnyen lehet, hogy a Barátság kőolajvezeték fontossága az iráni háború miatt a kétszeresére nő – fogalmazott. Azt is közölte:
„Az iráni háború miatt még nagyobb bűn, hogy Volodimir Zelenszkij leállította a Barátság olajvezetéket.
Nemcsak a cégeket, nemcsak az ipart, de minden magyar embert veszélyeztet. Ezért az ukrán olajblokádot le fogjuk törni!”
Orbán Viktor ultimátumot küldött Zelenszkijnek
Orbán Viktor éles hangvételű bejegyzésben és videóüzenetben reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseire. A miniszterelnök szerint Zelenszkij cinikus és arcátlan választ adott a magyar kormány felvetéseire, miközben Ukrajna elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsszerepet játszó Barátság kőolajvezetéket.
Orbán úgy fogalmazott: Kijev hálát várna Magyarországtól, noha a vezeték lezárása veszélybe sodorja a hazai energiaellátás biztonságát és a megfizethető árakat.
A kormányfő közölte, hogy az ügyben az Európai Bizottság elnökéhez fordult, kérve, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát kötelezik a Barátság vezetéken érkező kőolaj továbbítására.
„Nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mondott, a kőkemény valóság jön szembe!”
„Az iráni konfliktus megemelheti az olaj világpiaci árát, nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mond” – erre figyelmeztetett Sárközy Miklós iranista, a Károli Gáspár Református Egyetem docense a köztévében. A szakértő elmondta, hogy mintegy 500 célpontot támadtak Iránban, ez Izrael történetének legnagyobb légitámadása.
Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő és Donald Trump amerikai elnök is Irán lakosságát biztatta, hogy lázadjanak fel. A szabadságra apellálva most könnyebb hatást elérni. Hosszabb konfliktus esetén azonban a félelem, a hazafias érzelmek erősödhetnek. Az eszkaláció megtörtént, a helyzet rendkívül súlyos, sok ország érintett – tette hozzá.
„Ez a konfliktus akadályozza az üzleti életet. Nem tudni, Irán meddig képes folytatni a harcot, de mindez megemelheti az olaj világpiaci árát. A Hormuzi-szoros lezárásával új útvonalakra lesz szükség. Nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mondott. A kőkemény valóság jön szembe. Kiszámíthatatlanok a következmények” – fejtette ki Sárközy Miklós, a térség szakértője.
A rezsicsökkentést támadják
A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nem csak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis amennyiben elvágnak minket az orosz olajtól nem csak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint főlé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram és gázszámlája is. A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre. Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Mol-nak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi Európai Uniós szinten. A Tisza Párt vezérének beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben.
Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszki ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne tervük, úgy a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, és a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne.