Újabb Putyin–Orbán-egyeztetés: az iráni válság felkavarhatja az energiapiacokat

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök megvitatta az iráni helyzetet és annak a globális energiapiacokra gyakorolt lehetséges hatását – idézi a Bloomberg a Kreml közleményét.

Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök egyeztetett / Fotó: AFP

„Az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő” – fogalmazott korábban Orbán Viktor. A kormányfő azt is írta, hogy újra felszólítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy „haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra”.

A közösségi oldalára feltöltött videójában arra az újságírói kérdésre, hogy az iráni háború hogyan érinti Magyarországot, azt válaszolta, hogy nagy mennyiségű olajat szállít a világnak Irán, és ha háború van, akkor nem szállít. Továbbá egy nagyon fontos tengeri átjárót ellenőriz Irán.

De mit jelent mindez? Hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez árnövekedést eredményez, ezt valahogy ki kell védenünk

– jelentette ki a miniszterelnök.

Hozzátette, ezért lenne fontos az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken. „Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést és -szállítást. Könnyen lehet, hogy a Barátság kőolajvezeték fontossága az iráni háború miatt a kétszeresére nő – fogalmazott. Azt is közölte:

„Az iráni háború miatt még nagyobb bűn, hogy Volodimir Zelenszkij leállította a Barátság olajvezetéket.

Nemcsak a cégeket, nemcsak az ipart, de minden magyar embert veszélyeztet. Ezért az ukrán olajblokádot le fogjuk törni!”

Orbán Viktor ultimátumot küldött Zelenszkijnek

Orbán Viktor éles hangvételű bejegyzésben és videóüzenetben reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseire. A miniszterelnök szerint Zelenszkij cinikus és arcátlan választ adott a magyar kormány felvetéseire, miközben Ukrajna elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsszerepet játszó Barátság kőolajvezetéket.

Orbán úgy fogalmazott: Kijev hálát várna Magyarországtól, noha a vezeték lezárása veszélybe sodorja a hazai energiaellátás biztonságát és a megfizethető árakat.

A kormányfő közölte, hogy az ügyben az Európai Bizottság elnökéhez fordult, kérve, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát kötelezik a Barátság vezetéken érkező kőolaj továbbítására.