A külföldi piac felé kacsintgat az egyik legnagyobb magyar játékcég – erős évet zárt a Regio, stabil a növekedés
A magyar játékpiac egyik meghatározó szereplője új szintre lépett: a Regio Játék 2025-ben 25,4 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, miközben több európai országban is elindította saját online áruházát. A vállalat 7 százalékos éves növekedést produkált egy olyan piaci környezetben, ahol az árérzékenység erősödése és az online verseny fokozódása egyaránt kihívást jelent.
A társaság 2025-ben 25,4 milliárd forintos nettó árbevételt könyvelt el, meghaladva a 2024-es szintet, és ezzel tovább erősítette piacvezető pozícióját a mintegy 135 milliárd forintos hazai játékpiacon. Az év során összesen 7 millió darab játék talált gazdára. Az értékesítés mintegy 10 százaléka online csatornán keresztül történt, a fennmaradó rész az országos áruházhálózatban realizálódott.
Az online kosárérték átlagosan 13 500 forint, az áruházi vásárlásoké 10 400 forint volt, mindkettő enyhén emelkedett az előző évhez képest.
Györe Márió marketingvezető szerint a növekedés annak ellenére valósult meg, hogy a vásárlók óvatosabban költenek, és a diszkontláncok, valamint az ázsiai online piacterek erős árversenyt generálnak.
2025-ben a vállalat több európai országban is elindította saját webáruházát, amelyek az adott ország nyelvén és devizájában működnek, anyanyelvi ügyfélszolgálati támogatással. A nemzetközi terjeszkedés célja, hogy a külföldi online árbevétel középtávon érdemben kiegészítse a hazai forgalmat, mérsékelve a magyar piac kitettségét. A tervek szerint 2026-ban újabb piacok bekapcsolása és olyan nemzetközi platformok előkészítése is napirendre kerülhet, mint az Allegro vagy az Amazon.
A karácsony továbbra is mindent visz
A teljes éves forgalom közel harmada a karácsonyt megelőző hat hétben realizálódott. Ebben az időszakban csaknem 1,5 millió darab játék fogyott, az online csatornán az éves árbevétel közel fele, az üzletekben pedig mintegy 6 milliárd forint forgalom keletkezett. A kosárértékek ilyenkor jelentősen megemelkednek: online átlagosan 16 ezer forint, bolti vásárlás esetén 13 500 forint körül alakultak. A vállalat szerint kiemelt eredmény, hogy decemberben végig tartani tudták az egy-két munkanapos szállítási határidőt.
A 2025-ös szezon egyik markáns jelensége volt, hogy a vásárlók később kezdték meg a karácsonyi beszerzéseket, kivártak, figyelték az akciókat. A klasszikus Black Friday-hullám mérsékeltebb lett, inkább a hosszabb ünnepi akciós időszak vált meghatározóvá.
Új fejlemény, hogy egyre többen használnak mesterséges intelligencián alapuló eszközöket ajándékötletek keresésére és ár-összehasonlításra.
Ez tovább élesíti az árversenyt, és a kereskedőket is alkalmazkodásra készteti a termékleírások, ajánlórendszerek és árazás terén.
A Lego még mindig mindent visz
Bevétel alapján továbbra is a társasjátékok vezetik az eladási listát, ezt követi a Lego, majd az autó- és jármű-kategória, a kreatív fejlesztő játékok és a játékfigurák. Érezhetően nőtt a fiatal felnőtt vásárlók aránya is. A húszas éveikben járók körében különösen népszerűek a partytársasjátékok és a Lego Botanicals sorozat, valamint a trendvezérelt termékek. A vállalat várakozásai szerint 2026-ban a K-pop tematikájú termékek és a labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó játékok is jelentős keresletet generálhatnak.
A 2026-os tervek között szerepel az aznapi kiszállítás bevezetése: a délig leadott rendeléseket még aznap este 22 óráig kézbesítenék megfelelő logisztikai partner bevonásával.
Emellett vizsgálják a halasztott fizetési konstrukciók, az úgynevezett Buy Now, Pay Later megoldások bevezetését is.
A vállalat a logisztikai és automatizációs fejlesztésekre, valamint a mesterséges intelligencia ügyfélszolgálati és döntéstámogató alkalmazására is hangsúlyt helyez. A cél egyértelmű: stabil működés a szezonális csúcsidőszakokban, gyorsabb visszárukezelés és olyan skálázható rendszer kialakítása, amely a munkaerőpiaci kihívások mellett is fenntartható növekedést biztosít.
Halad előre a Regio
A vállalat 2024-ben nettó 23,7 milliárd forintos árbevételt ért el, 10 százalékkal növekededett az előző évhez képest, miközben 8,15 millió játékot értékesített a mintegy 120 milliárd forintos hazai piacon. Ehhez képest 2025-ben a forgalom tovább emelkedett 25,4 milliárd forintra, ugyanakkor az értékesített darabszám 7 millióra csökkent, ami a tudatosabb, magasabb kosárértékű vásárlások irányába mutat. A karácsonyi időszak mindkét évben meghatározó maradt, de 2025-ben már erősebben érvényesült az árérzékenység, a későbbre tolódó vásárlás és az online verseny hatása.