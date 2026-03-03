A magyar játékpiac egyik meghatározó szereplője új szintre lépett: a Regio Játék 2025-ben 25,4 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, miközben több európai országban is elindította saját online áruházát. A vállalat 7 százalékos éves növekedést produkált egy olyan piaci környezetben, ahol az árérzékenység erősödése és az online verseny fokozódása egyaránt kihívást jelent.

A külföldi piac felé kacsintgat az egyik legnagyobb magyar játékcég – erős évet zárt a Regio, stabil a növekedés / Fotó: TY Lim (illusztráció)

A társaság 2025-ben 25,4 milliárd forintos nettó árbevételt könyvelt el, meghaladva a 2024-es szintet, és ezzel tovább erősítette piacvezető pozícióját a mintegy 135 milliárd forintos hazai játékpiacon. Az év során összesen 7 millió darab játék talált gazdára. Az értékesítés mintegy 10 százaléka online csatornán keresztül történt, a fennmaradó rész az országos áruházhálózatban realizálódott.

Az online kosárérték átlagosan 13 500 forint, az áruházi vásárlásoké 10 400 forint volt, mindkettő enyhén emelkedett az előző évhez képest.

Györe Márió marketingvezető szerint a növekedés annak ellenére valósult meg, hogy a vásárlók óvatosabban költenek, és a diszkontláncok, valamint az ázsiai online piacterek erős árversenyt generálnak.

2025-ben a vállalat több európai országban is elindította saját webáruházát, amelyek az adott ország nyelvén és devizájában működnek, anyanyelvi ügyfélszolgálati támogatással. A nemzetközi terjeszkedés célja, hogy a külföldi online árbevétel középtávon érdemben kiegészítse a hazai forgalmat, mérsékelve a magyar piac kitettségét. A tervek szerint 2026-ban újabb piacok bekapcsolása és olyan nemzetközi platformok előkészítése is napirendre kerülhet, mint az Allegro vagy az Amazon.

A karácsony továbbra is mindent visz

A teljes éves forgalom közel harmada a karácsonyt megelőző hat hétben realizálódott. Ebben az időszakban csaknem 1,5 millió darab játék fogyott, az online csatornán az éves árbevétel közel fele, az üzletekben pedig mintegy 6 milliárd forint forgalom keletkezett. A kosárértékek ilyenkor jelentősen megemelkednek: online átlagosan 16 ezer forint, bolti vásárlás esetén 13 500 forint körül alakultak. A vállalat szerint kiemelt eredmény, hogy decemberben végig tartani tudták az egy-két munkanapos szállítási határidőt.