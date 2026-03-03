Dróntámadás érte az Amazon adatközpontjait a Közel-Keleten - adatkáoszra figyelmeztetett a cég

Vasárnap, dubaji idő szerint délután 4:30 körül olyan incidens történt, amely az Amazon Web Services (AWS) egyik regionális csoportjának adatközpontjait érintette – tudósított a CNBC.

A dróntámadás következtében az AWS létesítményei leálltak / Fotó: AFP (illusztráció)

Az AWS szerint legalább egy napba telhet a károk helyreállítása

„Az Egyesült Arab Emírségekben két létesítményünket közvetlenül eltalálták, míg Bahreinben egy létesítményünk közelében történt dróntámadás okozott károkat az infrastruktúránkban – közölte az AWS. – Ezek a becsapódások szerkezeti károkat okoztak, megzavarták az infrastruktúránk energiaellátását, és egyes esetekben tűzoltási tevékenységeket igényeltek, amelyek további vízkárokat okoztak.”

„Várhatóan a helyreállítás legalább egy napot vesz igénybe, mivel ehhez a létesítmények, a hűtő- és energiaellátó rendszerek javítására, a helyi hatóságokkal való együttműködésre és az üzemeltetők biztonságának garantálására irányuló gondos felmérésre van szükség” – közölte a vállalat a hétfőn reggel közzétett jelentésében.

A Közel-Keleten óráról órára romlik a biztonsági helyzet,

miközben a nagyhatalmak és az európai országok igyekeznek lépést tartani az eseményekkel – írta meg az Origo. Az AWS is arra figyelmeztetett, hogy a Közel-Keleten valószínűleg folytatódni fog a háború, ami „kiszámíthatatlanná” teheti a vállalat szolgáltatásait is.