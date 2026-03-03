Újabb IT-cég került a 4iG csoport tulajdonába, különleges képességekkel gazdagodnak

„Keddtől a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) lett a FaceKom Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tulajdonosa, mivel a kft. jegyzett tőkéjének 100 százalékát megtestesítő üzletrészeinek megszerzésére kötött üzletrész-adásvételi szerződés zárása a mai napon megtörtént” – közölte a 4iG kedden.

Új képességekre tesz szert a 4iG / Fotó: Róka László / MTI

A csoport tavaly december 9-én jelentette be, hogy megkötötték a most lezárt adásvételi szerződést azzal, hogy az ügylet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyását követően zárulhat.

A 2012-ben alapított FaceKom az elmúlt években a nagyvállalati távoli digitális ügyfél-azonosítás területén piacvezető szolgáltatóvá vált Magyarországon. A vállalat által szállított digitális megoldásokat a legnagyobb hazai, nemzetközi és magyar tulajdonú bankok is használják vagy használták (többek között az OTP Bank, K&H Bank, MKB Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank és a Budapest Bank). Emellett a hazai közműszolgáltató, a telekommunikációs piac több jelentős szereplője, valamint a közigazgatás is számos területen a FaceKom megoldásait alkalmazza.

Az igazi áttörést 2020-ban, a koronavírus-járvány kirobbanásának évében érte el a társaság, amikor az ügyfélszolgálatokat üzemeltető, elsősorban banki, közműszolgáltatói és kormányzati szektornak egyik napról a másikra megszűnt a személyes ügyfélforgalma, és felrobbant a kereslet a digitális ügyfélkiszolgálási csatornák terén. A FaceKom ekkor vezette be azt a digitális ügyfélkiszolgálási megoldást, mely lehetővé teszi, hogy személyes jelenlét nélkül, de megbízható hitelesítés mellett intézhessék az ügyfelek banki, közmű- vagy más iparág terén az ügyeiket.