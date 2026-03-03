Menekülnek az emberek a magyar turisták egyik kedvenc nyaralóhelyéről – magángépekért versenyeznek a tehetősek, rettegnek az iráni csapásoktól
Sokaknak rémálommá vált a dubaji nyaralás a közel-keleti konfliktus miatt. Az Egyesült Arab Emírségek elleni iráni támadások és a repülőtér lezárása miatt a tehetősek versenyt futnak az idővel, hogy alternatív útvonalakon, magángépekkel hagyják el a turisták kedvenc helyeit, így Dubajt is – derül ki a The Guardian átfogó cikkéből.
Háborús övezetté vált az üdülőparadicsom
A magyar Konzuli Szolgálat vasárnap változtatott a Dubajnak is otthont adó Egyesült Arab Emírségek biztonsági besorolásán: ennek alapján a magyar kormány nem javasolja az országba való utazást. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter már szombaton felszólította a Közel-Keleten tartózkodó magyarokat, hogy regisztrálják magukat konzulátusoknál, hogy Magyarország segítséget és védelmet tudjon számukra nyújtani. A tárcavezető egyúttal felszólította a magyarokat, hogy senki ne utazzon Iránba vagy Izraelbe.
Kiemelték, hogy
a régiós biztonsági helyzet kiszámíthatatlan alakulása következtében az utazási lehetőségek, tervezett hazautak egyik pillanatról a másikra ellehetetlenülhetnek még a korábban biztonságosnak jelölt országokban is.
A Konzuli Szolgálat ezért azt javasolja, hogy aki már ott van, az kerülje mind a helyi, mind a külföldi kormányzati és katonai létesítmények megközelítését, valamint „készüljön fel alternatív útvonalak tervezésével és megfelelő anyagi tartalékkal, ha tartózkodása a biztonsági helyzet következtében a tervezettnél hosszabbra nyúlna”. Hozzátették, hogy
a kiszámíthatatlan helyzet a konzuli védelem nyújtását is befolyásolhatja.
Izrael és az Egyesült Államok szombat hajnalban támadta meg Iránt, azóta a háború már nem csak e három ország között zajlik, mivel a perzsa állam a térség országaiban állomásozó amerikai katonai támaszpontokat is célba vette.
Rémálom lett a dubaji nyaralás
Tehát a magyar turisták körében is népszerű Dubaj az iráni drónok és rakéták célkeresztjébe került: a nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapásokban. Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma ugyanakkor hétfőn azt közölte, hogy elfogják a beérkező rakétákat és drónokat.
Hétfőn zavar támadt a dubaji és az abu-dzabi repülőtereken, ellentmondásos hírek érkeztek az indulásokról, törlésekről és a járatok újraindításának időpontjáról.
A nagy légitársaságok, köztük az Emirates, a Flydubai és az Etihad bejelentették, hogy korlátozott számú járatot indítanak újra, azokat is csak a külföldön rekedt utasok hazaszállítására.
Sokan Omán felé indultak, amely autóval mintegy négy és fél órára van, ott ugyanis jóval kisebb a fennakadás, és a maszkati repülőtér is működik. A foglalási oldalak szerint a legtöbben onnan indulnak Európába, a menetrend szerinti járatok a hét végéig teljesen megteltek.
A Maszkatból induló magángépes utak ára meredeken emelkedik a megnövekedett kereslet és a térségben nehezen biztosítható repülőgépek miatt. A maszkati JetVip magánrepülő-közvetítő cég a legolcsóbb géppel 85 ezer euróért (32,7 millió forint) vállalja Isztambulba a fuvarozást, ami körülbelül háromszorosa a szokásos árnak. A Moszkvába tartó privát charterjáratokon az ülőhelyek ára fejenként mintegy 20 ezer euró (7,6 millió forint). Az osztrák AlbaJet chartercégnél az Európába tartó járatok ára mintegy 90 ezer euró (34,3 millió forint). Több magángépes vállalat pedig nem is vállal utaztatást, mivel jelenleg a légi közlekedés igencsak korlátozott a háború sújtotta Közel-Keleten.
„Sok üzemeltető biztosítási feltételek vagy a tulajdonos döntése miatt nem vállalja a repülést. Nagy a kereslet, nagyon kicsi a kínálat” – mondta az AlbaJet képviselője.
Mások a 10 órás autóutat választották Rijádig, ahol a repülőtér továbbra is üzemel. A Semafor beszámolója szerint magánbiztonsági cégek egész SUV-flottákat foglaltak le, hogy ügyfeleiket a szaúdi fővárosba szállítsák, majd onnan szervezzenek továbbrepülést magángéppel. A Vimana Private Jets vezérigazgatója, Ameerh Naran a lapnak elmondta, hogy a Rijádból Európába tartó magánrepülések ára már elérheti a 350 ezer dollárt (114,8 millió forint).
A fennakadások politikai vihart kavartak Olaszországban, miután Guido Crosetto védelmi miniszter hétfőn egy olasz kormánygéppel tért haza, miközben több száz olasz állampolgár rekedt Dubajban. Többen azt vetették Crosetti szemére, hogy családjával nyaralt Dubajban, és ezért kellett kormánygépet rendelni neki. A további kritikák elkerülése végett Crosetto egyedül tért vissza Olaszországba, családját Dubajban hagyva. Azt állította, hogy a repülés költségét saját maga fizette.
Kényszernyaralásra ítéltek sok turistát
A legtöbb turista számára azonban az egyetlen lehetőség az, hogy Dubajban marad, és kivár.
Dubaj turisztikai hivatala arra utasította a szállodákat, hogy ne tegyék ki azokat a turistákat, akik a tömeges járattörlések miatt nem tudják elhagyni az országot, és a tartózkodásukat az eredeti foglalási feltételek mellett hosszabbítsák meg.
De vannak, akik sokkal rosszabbul jártak, mint hogy egy megromlott biztonságú ország városaiban kényszerültek maradni: több ezer nyugati turista ugyanis a tengeren rekedt. Őket az Arab-öböl partjainál luxushajókon tartják úgy, hogy közben Irán szándékosan támadja a térség kikötőit. A veszély miatt az óceánjárókon rekedt turistákat még arra is utasították, hogy maradjanak a kabinjaikban, és még csak az erkélyekre se menjenek ki.