Menekülnek az emberek a magyar turisták egyik kedvenc nyaralóhelyéről – magángépekért versenyeznek a tehetősek, rettegnek az iráni csapásoktól

Sokaknak rémálommá vált a dubaji nyaralás a közel-keleti konfliktus miatt. Az Egyesült Arab Emírségek elleni iráni támadások és a repülőtér lezárása miatt a tehetősek versenyt futnak az idővel, hogy alternatív útvonalakon, magángépekkel hagyják el a turisták kedvenc helyeit, így Dubajt is – derül ki a The Guardian átfogó cikkéből.

Vasárnap füst tört a magasba egy iráni dróntámadást követően a dubaji nemzetközi repülőtér közelében. A turistáknak nehéz elmenekülniük / Fotó: Altaf Kadri / MTI/AP

Háborús övezetté vált az üdülőparadicsom

A magyar Konzuli Szolgálat vasárnap változtatott a Dubajnak is otthont adó Egyesült Arab Emírségek biztonsági besorolásán: ennek alapján a magyar kormány nem javasolja az országba való utazást. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter már szombaton felszólította a Közel-Keleten tartózkodó magyarokat, hogy regisztrálják magukat konzulátusoknál, hogy Magyarország segítséget és védelmet tudjon számukra nyújtani. A tárcavezető egyúttal felszólította a magyarokat, hogy senki ne utazzon Iránba vagy Izraelbe.

Kiemelték, hogy

a régiós biztonsági helyzet kiszámíthatatlan alakulása következtében az utazási lehetőségek, tervezett hazautak egyik pillanatról a másikra ellehetetlenülhetnek még a korábban biztonságosnak jelölt országokban is.

A Konzuli Szolgálat ezért azt javasolja, hogy aki már ott van, az kerülje mind a helyi, mind a külföldi kormányzati és katonai létesítmények megközelítését, valamint „készüljön fel alternatív útvonalak tervezésével és megfelelő anyagi tartalékkal, ha tartózkodása a biztonsági helyzet következtében a tervezettnél hosszabbra nyúlna”. Hozzátették, hogy

a kiszámíthatatlan helyzet a konzuli védelem nyújtását is befolyásolhatja.

Izrael és az Egyesült Államok szombat hajnalban támadta meg Iránt, azóta a háború már nem csak e három ország között zajlik, mivel a perzsa állam a térség országaiban állomásozó amerikai katonai támaszpontokat is célba vette.

Rémálom lett a dubaji nyaralás

Tehát a magyar turisták körében is népszerű Dubaj az iráni drónok és rakéták célkeresztjébe került: a nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapásokban. Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma ugyanakkor hétfőn azt közölte, hogy elfogják a beérkező rakétákat és drónokat.