Fapadosok: a legrosszabbkor jött az iráni háború, februárban még magasan szárnyalt a Wizz Air és a Ryanair

A szaporodó geopolitikai feszültségek árnyékában is növelni tudták utasforgalmukat az európai fapadosok az utolsó téli hónapban. A Ryanair és a Wizz Air is élénkülő utazási kedvről számolt be februárra vonatkozóan, közvetlenül a gyorsan eszkalálódó amerikai–iráni háború kitörése előtt.

A Ryanair és a Wizz Air utasforgalma is bővült a fapadosokat is keményen érintő iráni háború kitörése előtt / Fotó: Shutterstock

Lendületben a Ryanair

Az Európában piacvezető ír fapados, a Ryanair 13,3 millió utast szállított februárban, 6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A társaság által indított járatok átlagos kihasználtsága 92 százalékos volt, csakúgy, mint a bázisidőszakban.

A 2025–2026-os üzleti év első 11 hónapjában 192,4 millió utas fordult meg a Michael O’Leary vezette diszkont-légitársaság járatain, ez 4 százalékos bővülés, miközben a járatkihasználtság 94 százalékon stabilizálódott. Az elmúlt 12 hónapban 207,6 millió ügyfél váltott jegyet a Ryanair járataira, 8,8 millióval többen, mint az ezt megelőző egyéves periódusban.

A Wizz Air is felszálló ágban

A közvetlen rivális Wiz Air számára is kedvezően alakult a tél utolsó hónapja. A magyar hátterű fapados légitársaság 6,7 százalékos bővülésről számolt be, ez 4,9 millió utast jelent. A kapacitásait dinamikusan bővítő vállalat ezzel párhuzamosan 8,3 százalékkal több ülést tett elérhetővé az ügyfelek számára, 5,4 millióra feltornászva elérhető kapacitásait. Mivel az utóbbi bővülése továbbra is meghaladta az utazóközönség gyarapodását, az átlagos járatkihasználtság 1,3 százalékponttal 90,5 százalékra mérséklődött éves alapon.

A Váradi József alapította és vezette társaságot az elmúlt egy évben 69,3 millió légiutas választotta, ami hajszál híján 10 százalékos növekedésnek felel meg. A Wizz Air az elmúlt 12 hónapban indított járatain száz ülésből átlagosan 90,8-at tudott megtölteni, a töltöttségi szint ezzel 0,4 százalékponttal csökkent.

Két tűz között az európai fapadosok az iráni háború miatt

Mindkét légitársaság részvényei meredeken lefordultak a hét elején az Egyesült Államok és Irán által közösen indított Irán elleni támadások következtében. Az európai légitársaságok két tűz közé kerültek: megugrott az olaj ára, miközben fel kellett függeszteniük közel-keleti járataikat. A Wizz Air az egyik leginkább érintett légitársaság, a Concorde hétfői gyorselemzése szerint akár 15-20 százalékos árfolyamesést is elszenvedhet a kurzus.