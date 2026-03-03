Tarifaháború a horvátokkal: a Mol közzétette az eddig titkos számokat

Sok állítás elhangzott a horvátországi Janaf kőolajszállító vállalat áraival kapcsolatban az elmúlt napokban. A Mol álláspontja világos: beszéljenek a tények, és öntsünk tiszta vizet a pohárba – áll a Világgazdasághoz eljuttatott közleményben.

A Janaf tarifája a legmagasabb a Mol táblázatában / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Még a háborús ukrán tarifa is alacsonyabb a Janafénál

Mint olvasható, a Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a szomszédos, trieszti kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője. Továbbá a horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák, miközben Ukrajna háborúban áll, ami rendkívüli kihívások elé állítja az ukrán energetikai infrastruktúrát, és ezen nehezítő körülmények nem állnak fent a Janaf esetében. Arról, hogy a horvát társaság azt állította, hogy háromszor olcsóbban szállít, mint az ukrán társaság a Barátságon, a Világgazdaság is beszámolt.

A Mol leszögezte, hogy az Ukrajnán keresztül érkező úgynevezett szárazföldi szállítás közvetlenül a termelő vállalatoktól szállítja a kőolajat a térségbe, arra egyéb szállítási költség nem rakódik. Ezzel szemben az omisalji kikötőbe érkező árukat a termelő országokból, ezek például

Líbia,

Szaúd-Arábia,

Kazahsztán

és Norvégia,

Horvátországig kell szállítani a tengeren, ami tonnánként újabb 20-25 dolláros szállítási többletköltséget jelent. Ez a többletköltség még inkább drágítja az amúgy sem indokolt szállítási költségeket a horvátországi útvonalon.

Tény az is, hogy a horvát vállalat 2022-ben, a háború kitörése után több mint 70 százalékkal növelte a szállítási díját, miközben a Mol nem tapasztalt hasonló emelkedést a szolgáltatóknál.

Durva lépésre készül a Janaf az új szerződéssel

A magyar olajtársaság hangsúlyozta továbbá, hogy közte és a Janaf között jelenleg nincs aláírt szerződés, azaz a jelenlegi szállítások egy jogilag rendezetlen környezetben történnek. A Mol továbbra is a megegyezésre törekszik, de a Janaf szerinte láthatóan visszaél a helyzetével, mivel nem az iparági árszabásnak megfelelő ajánlatot ad a kőolaj szállítására, és mert nem veszi figyelembe a tengeri szállítás többletköltségeit. Ráadásul az új szerződésben a viták rendezését az elmúlt évek gyakorlatnak megfelelő osztrák jog és bécsi választott bíróság helyett horvát jogalapra és zágrábi bíróságra helyezné. Ezt a Mol nem tudja elfogadni.