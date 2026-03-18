Állampapír: jön a magasabb kamat, érdemes rá várni? Ezt kell tudnia róla a magyaroknak

Az iráni háború okozta inflációs kockázat mellett kissé elfordultak a magyarok a lakossági állampapíroktól, hiszen a legnépszerűbb papírok kamatozása fix vagy lépcsőzetesen emelkedő, ami reálértéken jóval kisebb hozamot jelent, ha beigazolódnak a félelmek. Ugyanakkor a legutóbbi heti bruttó értékesítés így is közel 70 milliárd forintot tett ki, míg az idei év bruttó kibocsátása lakossági állampapírokból már az 1100 milliárd forintot közelíti.

A lakossági állampapírok azért még mindig nagyon népszerűek / Fotó: Kallus György

Szépen fogynak a lakossági állampapírok

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) idei évi finanszírozási tervében egyébként a lakosság részéről mintegy nettó 1000 milliárd forint bevonása szerepel, és a négy legnagyobb állományú lakossági állampapírból (a FixMagyar Állampapír , a Prémium Magyar Állampapír, a Magyar Állampapír Plusz és a Bónusz Magyar Állampapír) már több mint 10 700 milliárd forint van forgalomban. Jelentős lejáratra sem kell már ezen sorozatokból számítani idén, így egyelőre

az állam finanszírozásának ezen lábán semmi nem utal problémára.

Azonban a legnépszerűbb, ötéves lakossági állampapír, a FixMÁP hozamát a napokban meghaladta az ötéves intézményi papír hozama, mely az ÁKK honlapja szerint hétfőn még 7 százalék fölött járt. Lejáratig tartva tehát az intézményi állampapírok akár jobb választást is kínálhatnak, sőt rövidebb távon akár fel is értékelődhetnek, és nagyobb nyereséget is hozhatnak.

Kisbefektetőként nem biztos, hogy érdemes az intézményi állampapírokkal bíbelődniük

Ugyanakkor az államkincstár felületén kínált vételi-eladási különbözet miatt a kisbefektetők nem feltétlenül járnak jól az intézményi papírok vásárlásával, és ha váratlanul van szükségük pénzre, akár árfolyamveszteséget is elszenvedhetnek.

Míg a lakossági állampapírokat a kincstár a névérték 99 százalékán visszaveszi (a MÁP Plusz esetében ennél is kedvezőbben), addig az intézményi papíroknál ez a különbözet jellemzően több mint 1 százalék, és nincs rá garancia, hogy az árfolyam nem esik.

A másik oldalon persze fennáll a nyereség lehetősége is, ám jelentős mozgás kell ahhoz, hogy a nagyobb különbözetet is ledolgozza a pénzünk.