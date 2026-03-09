Új biztonsági fék az állampapírszámlákon: napi limitet vezetett be a kincstár

Több új védelmi funkcióval erősítette meg a WebKincstár és a MobilKincstár rendszereit a Magyar Államkincstár. A fejlesztések célja, hogy az egyre gyakoribb online csalások és adathalász támadások ellen jobban védjék a lakossági állampapír-megtakarításokat.

Új védelmi funkciók jelentek meg a kincstár online felületein az állampapír-megtakarítások biztonságáért / Fotó: Szabó Miklós / Mediaworks

Új biztonsági funkciók jelentek meg a Magyar Államkincstár online állampapír-vásárlási felületein. A WebKincstár és a MobilKincstár fejlesztései elsősorban az ügyfelek értékpapírszámláin lévő megtakarítások védelmét erősítik. A kincstár szerint, bár a rendszereik eddig is magas biztonsági szinten működtek, a világszerte egyre kifinomultabb adathalász és csalási kísérletek miatt indokolt volt további védelmi lépések bevezetése. Az intézkedések a Magyar Nemzeti Bank ajánlásaival összhangban születtek.

Új biztonsági korlát az állampapírszámlákon

Az egyik legfontosabb változás, hogy napi limitet vezettek be az online átutalásokra a kincstári értékpapírszámlákról.

Az alapértelmezett napi kiutalási limit egymillió forint, amelyet az ügyfelek saját igényeik szerint módosíthatnak a WebKincstár vagy a MobilKincstár felületén. A korlátozás célja, hogy egy esetleges jogosulatlan hozzáférés esetén csökkentse az egyszerre kivehető összeg nagyságát.

Ezek az új biztonsági funkciók érkeztek

Az online rendszerek több ponton is erősödtek. A legfontosabb újítások:

Napi kiutalási limit – az online átutalások alapértelmezett felső határa napi egymillió forint

Bankszámla-rögzítés korlátozása – naponta csak egy új bankszámlaszám adható hozzá a kiutalásokhoz

Online hozzáférés azonnali letiltása – gyanús aktivitás esetén az ügyfél saját maga is blokkolhatja az online hozzáférést

Telefonos hitelesítés – egy egyedi biztonsági kóddal ellenőrizhető, hogy valóban a kincstár hívj-e az ügyfelet

Mobilkészülékek ellenőrzése – láthatóvá válik, mely eszközökön történt MobilKincstár-regisztráció

Ügyféltudatosságot segítő figyelmeztetések – bejelentkezéskor edukációs üzenetek és rövid kérdőívek jelenhetnek meg

Így jelezhető a gyanús megkeresés

A kincstár arra kéri az ügyfeleket, hogy ha gyanús telefonhívást, e-mailt vagy bármilyen visszaélésre utaló jelet tapasztalnak, azonnal jelentsék. Ezt a 1811-es telefonszámon, a 8-as menüpont kiválasztásával lehet megtenni.

A kincstár munkatársai ilyenkor soron kívül intézkednek, és szükség esetén segítenek az online hozzáférés letiltásában is.