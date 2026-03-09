Új biztonsági fék az állampapírszámlákon: napi limitet vezetett be a kincstár
Több új védelmi funkcióval erősítette meg a WebKincstár és a MobilKincstár rendszereit a Magyar Államkincstár. A fejlesztések célja, hogy az egyre gyakoribb online csalások és adathalász támadások ellen jobban védjék a lakossági állampapír-megtakarításokat.
Új biztonsági funkciók jelentek meg a Magyar Államkincstár online állampapír-vásárlási felületein. A WebKincstár és a MobilKincstár fejlesztései elsősorban az ügyfelek értékpapírszámláin lévő megtakarítások védelmét erősítik. A kincstár szerint, bár a rendszereik eddig is magas biztonsági szinten működtek, a világszerte egyre kifinomultabb adathalász és csalási kísérletek miatt indokolt volt további védelmi lépések bevezetése. Az intézkedések a Magyar Nemzeti Bank ajánlásaival összhangban születtek.
Új biztonsági korlát az állampapírszámlákon
Az egyik legfontosabb változás, hogy napi limitet vezettek be az online átutalásokra a kincstári értékpapírszámlákról.
Az alapértelmezett napi kiutalási limit egymillió forint, amelyet az ügyfelek saját igényeik szerint módosíthatnak a WebKincstár vagy a MobilKincstár felületén. A korlátozás célja, hogy egy esetleges jogosulatlan hozzáférés esetén csökkentse az egyszerre kivehető összeg nagyságát.
Ezek az új biztonsági funkciók érkeztek
Az online rendszerek több ponton is erősödtek. A legfontosabb újítások:
- Napi kiutalási limit – az online átutalások alapértelmezett felső határa napi egymillió forint
- Bankszámla-rögzítés korlátozása – naponta csak egy új bankszámlaszám adható hozzá a kiutalásokhoz
- Online hozzáférés azonnali letiltása – gyanús aktivitás esetén az ügyfél saját maga is blokkolhatja az online hozzáférést
- Telefonos hitelesítés – egy egyedi biztonsági kóddal ellenőrizhető, hogy valóban a kincstár hívj-e az ügyfelet
- Mobilkészülékek ellenőrzése – láthatóvá válik, mely eszközökön történt MobilKincstár-regisztráció
- Ügyféltudatosságot segítő figyelmeztetések – bejelentkezéskor edukációs üzenetek és rövid kérdőívek jelenhetnek meg
Így jelezhető a gyanús megkeresés
A kincstár arra kéri az ügyfeleket, hogy ha gyanús telefonhívást, e-mailt vagy bármilyen visszaélésre utaló jelet tapasztalnak, azonnal jelentsék. Ezt a 1811-es telefonszámon, a 8-as menüpont kiválasztásával lehet megtenni.
A kincstár munkatársai ilyenkor soron kívül intézkednek, és szükség esetén segítenek az online hozzáférés letiltásában is.
Egyre fontosabb a digitális védelem
A Magyar Államkincstár szerint a folyamatos informatikai fejlesztések és az ügyféltudatosság erősítése együtt járul hozzá ahhoz, hogy az állampapír-befektetések kezelése hosszú távon is biztonságos maradjon az online felületeken.