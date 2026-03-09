Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Magyar Államkincstár (MÁK)
MobilKincstár
WebKincstár
állampapír

Új biztonsági fék az állampapírszámlákon: napi limitet vezetett be a kincstár

Új biztonsági szabályok léptek életbe a Magyar Államkincstár online felületein, amelyek minden felhasználót érintenek. Az intézkedések célja az, hogy az állampapír-befektetéseket még jobban megvédjék az egyre gyakoribb online csalásoktól és adathalász kísérletektől. A WebKincstárban és a MobilKincstárban több új funkció jelent meg, köztük kiutalási limit és új hitelesítési megoldások. A változások február végétől léptek életbe, és a digitális biztonságot erősítik az állampapírszámlák körül.
Ballagó Dániel
2026.03.09, 19:01
Frissítve: 2026.03.09, 19:44

Több új védelmi funkcióval erősítette meg a WebKincstár és a MobilKincstár rendszereit a Magyar Államkincstár. A fejlesztések célja, hogy az egyre gyakoribb online csalások és adathalász támadások ellen jobban védjék a lakossági állampapír-megtakarításokat.

Budapest Magyar Államkincstár állampapír forgalmazás
Új védelmi funkciók jelentek meg a kincstár online felületein az állampapír-megtakarítások biztonságáért / Fotó: Szabó Miklós / Mediaworks

Új biztonsági funkciók jelentek meg a Magyar Államkincstár online állampapír-vásárlási felületein. A WebKincstár és a MobilKincstár fejlesztései elsősorban az ügyfelek értékpapírszámláin lévő megtakarítások védelmét erősítik. A kincstár szerint, bár a rendszereik eddig is magas biztonsági szinten működtek, a világszerte egyre kifinomultabb adathalász és csalási kísérletek miatt indokolt volt további védelmi lépések bevezetése. Az intézkedések a Magyar Nemzeti Bank ajánlásaival összhangban születtek.

Új biztonsági korlát az állampapírszámlákon

Az egyik legfontosabb változás, hogy napi limitet vezettek be az online átutalásokra a kincstári értékpapírszámlákról.

Az alapértelmezett napi kiutalási limit egymillió forint, amelyet az ügyfelek saját igényeik szerint módosíthatnak a WebKincstár vagy a MobilKincstár felületén. A korlátozás célja, hogy egy esetleges jogosulatlan hozzáférés esetén csökkentse az egyszerre kivehető összeg nagyságát.

Ezek az új biztonsági funkciók érkeztek

Az online rendszerek több ponton is erősödtek. A legfontosabb újítások:

  • Napi kiutalási limit – az online átutalások alapértelmezett felső határa napi egymillió forint
  • Bankszámla-rögzítés korlátozása – naponta csak egy új bankszámlaszám adható hozzá a kiutalásokhoz
  • Online hozzáférés azonnali letiltása – gyanús aktivitás esetén az ügyfél saját maga is blokkolhatja az online hozzáférést
  • Telefonos hitelesítés – egy egyedi biztonsági kóddal ellenőrizhető, hogy valóban a kincstár hívj-e az ügyfelet
  • Mobilkészülékek ellenőrzése – láthatóvá válik, mely eszközökön történt MobilKincstár-regisztráció
  • Ügyféltudatosságot segítő figyelmeztetések – bejelentkezéskor edukációs üzenetek és rövid kérdőívek jelenhetnek meg

Így jelezhető a gyanús megkeresés

A kincstár arra kéri az ügyfeleket, hogy ha gyanús telefonhívást, e-mailt vagy bármilyen visszaélésre utaló jelet tapasztalnak, azonnal jelentsék. Ezt a 1811-es telefonszámon, a 8-as menüpont kiválasztásával lehet megtenni.

A kincstár munkatársai ilyenkor soron kívül intézkednek, és szükség esetén segítenek az online hozzáférés letiltásában is.

Egyre fontosabb a digitális védelem

A Magyar Államkincstár szerint a folyamatos informatikai fejlesztések és az ügyféltudatosság erősítése együtt járul hozzá ahhoz, hogy az állampapír-befektetések kezelése hosszú távon is biztonságos maradjon az online felületeken.

