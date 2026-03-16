Eséssel kezdte a hetet a pesti tőzsde
Csökkenéssel zárta a hét első kereskedési napját a Budapesti Értéktőzsde. A BUX 0,59 százalékos eséssel 121 033,25 ponton fejezte be a napot, miközben a részvénypiaci forgalom 11,4 milliárd forintot tett ki.
A vezető részvények többsége mínuszban zárt:
- OTP: 0,48 százalékos csökkenéssel 35 340 forinton fejezte be a napot.
- Mol: 2,08 százalékkal 3766 forintra esett vissza.
- Richter: stagnált, 11 880 forinton zárt.
- Magyar Telekom: 0,49 százalékos mínuszban, 2040 forinton fejezte be a kereskedést.
A devizapiacon közben szintén gyengült a hazai fizetőeszköz: az euró árfolyama 391 forint körül mozgott a bankközi piacon.
Az energiapiaci bizonytalanság továbbra is nyomást gyakorol
A befektetői hangulatot továbbra is az energiapiac alakulása és a közel-keleti geopolitikai feszültségek határozzák meg. Az iráni konfliktus és az olajárak emelkedése fokozza a bizonytalanságot a globális piacokon, ami a régiós részvénypiacokon és devizákon is érezteti hatását. A magyar piac különösen érzékenyen reagál az energiaárak változására, ami a hétfői kereskedésben is megmutatkozott.
A Hormuzi-szoros miatti félelmek a forintot is gyengítik
A forint árfolyamát az iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság is erősen befolyásolja. A konfliktus miatt emelkedő energiaárak és a dollár erősödése nyomást gyakorol a feltörekvő piaci devizákra, így a magyar fizetőeszközre is, amely az euróval szemben a közelmúltban több alkalommal gyengült. A piaci félelmeket az is fokozza, hogy a Hormuzi-szoros a globális olaj- és LNG-szállítás egyik legfontosabb útvonala, így az ottani fennakadások az energiaárakon keresztül a deviza- és tőkepiacokra is gyorsan begyűrűzhetnek.