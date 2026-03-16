Deviza
EUR/HUF390,93 -0,43% USD/HUF339,79 -1,02% GBP/HUF452,49 -0,5% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,51 -0,4% RON/HUF76,73 -0,26% CZK/HUF15,99 -0,38% EUR/HUF390,93 -0,43% USD/HUF339,79 -1,02% GBP/HUF452,49 -0,5% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,51 -0,4% RON/HUF76,73 -0,26% CZK/HUF15,99 -0,38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 787,85 -0,79% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 766 -2,08% OTP35 340 -0,48% RICHTER11 880 0% OPUS508 -1,17% ANY7 300 +0,27% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS4 900 -1,21% BUMIX9 417,64 -0,55% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 554,74 +0,36% BUX120 787,85 -0,79% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 766 -2,08% OTP35 340 -0,48% RICHTER11 880 0% OPUS508 -1,17% ANY7 300 +0,27% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS4 900 -1,21% BUMIX9 417,64 -0,55% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 554,74 +0,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
blue chipek
BUX

Eséssel kezdte a hetet a pesti tőzsde

Gyengén indult a hét a Budapesti Értéktőzsdén, a befektetői hangulat továbbra is óvatos. A BUX hétfőn közel 1 százalékos mínuszban zárta a kereskedést. A vezető részvények többsége esett, a Mol teljesített a leggyengébben a blue chipek közül.
Ballagó Dániel
2026.03.16, 17:24
Frissítve: 2026.03.16, 19:20

Csökkenéssel zárta a hét első kereskedési napját a Budapesti Értéktőzsde. A BUX 0,59 százalékos eséssel 121 033,25 ponton fejezte be a napot, miközben a részvénypiaci forgalom 11,4 milliárd forintot tett ki.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
Gyengén indult a hét: közel 1 százalékot esett a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető részvények többsége mínuszban zárt:

  • OTP: 0,48 százalékos csökkenéssel 35 340 forinton fejezte be a napot.
  • Mol: 2,08 százalékkal 3766 forintra esett vissza.
  • Richter: stagnált, 11 880 forinton zárt.
  • Magyar Telekom: 0,49 százalékos mínuszban, 2040 forinton fejezte be a kereskedést.

A devizapiacon közben szintén gyengült a hazai fizetőeszköz: az euró árfolyama 391 forint körül mozgott a bankközi piacon.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az energiapiaci bizonytalanság továbbra is nyomást gyakorol

A befektetői hangulatot továbbra is az energiapiac alakulása és a közel-keleti geopolitikai feszültségek határozzák meg. Az iráni konfliktus és az olajárak emelkedése fokozza a bizonytalanságot a globális piacokon, ami a régiós részvénypiacokon és devizákon is érezteti hatását. A magyar piac különösen érzékenyen reagál az energiaárak változására, ami a hétfői kereskedésben is megmutatkozott.

A Hormuzi-szoros miatti félelmek a forintot is gyengítik

A forint árfolyamát az iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság is erősen befolyásolja. A konfliktus miatt emelkedő energiaárak és a dollár erősödése nyomást gyakorol a feltörekvő piaci devizákra, így a magyar fizetőeszközre is, amely az euróval szemben a közelmúltban több alkalommal gyengült. A piaci félelmeket az is fokozza, hogy a Hormuzi-szoros a globális olaj- és LNG-szállítás egyik legfontosabb útvonala, így az ottani fennakadások az energiaárakon keresztül a deviza- és tőkepiacokra is gyorsan begyűrűzhetnek.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
