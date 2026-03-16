Eséssel kezdte a hetet a pesti tőzsde

Az energiapiaci bizonytalanság továbbra is nyomást gyakorol

A befektetői hangulatot továbbra is az energiapiac alakulása és a közel-keleti geopolitikai feszültségek határozzák meg. Az iráni konfliktus és az olajárak emelkedése fokozza a bizonytalanságot a globális piacokon, ami a régiós részvénypiacokon és devizákon is érezteti hatását. A magyar piac különösen érzékenyen reagál az energiaárak változására, ami a hétfői kereskedésben is megmutatkozott.

A Hormuzi-szoros miatti félelmek a forintot is gyengítik

A forint árfolyamát az iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság is erősen befolyásolja. A konfliktus miatt emelkedő energiaárak és a dollár erősödése nyomást gyakorol a feltörekvő piaci devizákra, így a magyar fizetőeszközre is, amely az euróval szemben a közelmúltban több alkalommal gyengült. A piaci félelmeket az is fokozza, hogy a Hormuzi-szoros a globális olaj- és LNG-szállítás egyik legfontosabb útvonala, így az ottani fennakadások az energiaárakon keresztül a deviza- és tőkepiacokra is gyorsan begyűrűzhetnek.