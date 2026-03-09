Már csak ez kellett: nemcsak az olaj és a gáz, de egy alapvető élelmiszer ára is elszállt – több mint másfél éves csúcsot hozott a hétfő

Nem elég az iráni háború okozta turbulencia, a búza ára már a harcok kitörése előtt elindult felfelé, miután az amerikai őszi búza termése rosszabbul alakulhat a vártnál, miközben az orosz búzaexportot a Fekete-tengeren fennálló kockázatok és a kedvezőtlen időjárás foghatják vissza. A búza vékánkénti ára így a 6,2 dollárt is átlépte hétfőn, ami 2024 júniusa óta nem látott csúcs.

A dráguló műtrágya mellett a gyenge amerikai termés is emelheti a búza árát / Fotó: Sauko Andrei / Shutterstock

Aszály miatt lehet gyenge a búzatermés a tengerentúlon

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) értékelése szerint a korlátozott hóborítás és az aszály veszélye egyaránt fenyegeti a termést, a kiváló vagy jó állapotú őszi búza aránya egyetlen hónap alatt 22 százalékot csökkent – olvasható a Trading View jelentésében.

Emellett további probléma, hogy

az iráni háború a globális műtrágyapiacban is súlyos zavarokat okoz, pont az annak felhasználása szempontjából kulcsfontosságú időszakban az északi féltekén.

A Hormuzi-szoroson ugyanis nemcsak az olaj- és LNG-kínálat ötöde halad keresztül, de a műtrágyakészletek jelentős része is. A gazdák költségeit tehát nemcsak a növekvő gázolajárak emelik meg, de a műtrágya is drágább lehet, ha egyáltalán lesz elegendő mennyiség a gabonatermesztéshez szükséges alapanyagból.

Az energiaválság mellett tehát élelmiszerársokk is közeledik, ám ennek némi gátat szabhat, hogy Dél-Amerikában bőséges termésre számítanak, és a dollárban kifejezett árat a zöldhasú erősödése is fékezheti némileg.