Figyelmeztették Ficót, ne találkozzon Zelenszkijjel – „Vannak olyanok Ukrajnában, akik képesek lelőni Szlovákia miniszterelnökét"

A szlovák miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy Magyarország mellé áll a 90 milliárdos ukrán hitel blokkolásában, hogy nyomást gyakoroljon az Európai Bizottságra és az ukrán kormányra a Barátság kőolajvezeték vizsgálatának engedélyezése érdekében.

Elszabadulhat a politikai erőszak Európában: nem vehetjük félvállról az ukrán fenyegetéseket / Fotó: Alex Brandon / AFP

Robert Fico kedd reggel Párizsban találkozik Ursula von der Leyennel.

Meddig fogja az Európai Bizottság Ukrajna mint nem EU-tagállam érdekeit előtérbe helyezni Szlovákia és Magyarország mint EU-tagállamok létfontosságú nemzeti-állami kérdéseivel szemben

− ezt kívánja tisztázni a szlovák miniszterelnök.

Európa olajblokád alatt

Robert Fico és Orbán Viktor miniszterelnök véleménye a Barátság kőolajvezeték állapotát illetően egybevág. Ennek értelmében a vezeték műszakilag képes lenne az Oroszországból érkező kőolaj továbbítására, azonban az ukránok politikai célból blokkolják a szállítást, ezzel veszélybe sodorva a két ország energiaellátását.

Ha késlekedünk, nem kétlem, hogy az ukrán elnök képes megsemmisíteni a vezetéket

– fogalmazott Fico, majd arra is kitért, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hiába bízik egy magyarországi kormányváltásban, a szlovák vezetés kiáll Orbán Viktor álláspontja mellett, és blokkolni fogja a 90 milliárd eurós katonai hitelt.

Ismét Robert Fico életére törhetnek?

Mint ismeretes, 2024. május 15-én Nyitrabányán Robert Fico életveszélyesen megsérült egy ellene irányuló merényletkísérletben, amikor egy fegyveres elkövető közvetlen közelről rálőtt.

Egy, a közel-keleti helyzettel kapcsolatban tartott megbeszélésen Richard Takác, a szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter arról beszélt, hogy az üzemanyagárak minden bizonnyal az egész Európai Unióban meredeken emelkedni fognak, ezért a kormánynak készen kell állnia arra, hogy lépjen az ügyben.

Barnislav Gröhling, a Szabadság és Szolidaritás párt elnöke ezzel szemben az jövedéki adók csökkentésében látja a megoldást.

Bár gazdaságpolitikai kérdésekben a két politikus nem ért egyet, mindketten elítélték az ukrán elnök korábbi durva kijelentéseit.

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy ha egy bizonyos európai vezető blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, akkor az illető címét átadhatják az ukrán fegyveres erőknek.