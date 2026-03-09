Habár árnyékként vetülnek a közel-keleti események a hazai inflációs folyamatokra, ebből az év elején még semmi nem érződött a fogyasztói árakban. A Központi Statisztikai Hivatal kedden teszi közzé a februári adatokat, a Világgazdaság ez alkalomból készített elemzői konszenzusa szerint a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest 1,6 százalékkal, havi alapon pedig 0,3 százalékkal emelkedhettek. Ilyen alacsony éves dinamikára utoljára 2016 októberében, közel tíz éve volt példa Magyarországon, pedig már a januári 2,1 százalékos infláció is sokéves mélypontnak felelt meg.

Ezt is megértük: 2016 óta nem történt ilyen a magyar gazdaságban, de Varga Mihály nagyon nem lehet nyugodt

„Mivel még nyoma sincsen az inflációban a közel-keleti háború okozta energiaársokknak, meglehetősen pozitív képet látunk majd. Az ING Bank várakozása szerint a februári éves bázisú infláció 1,5 százalékra süllyedhetett” – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki szerint ez még mindig a magas bázis következménye, ugyanakkor a havi átárazás is alacsony maradhatott. A csupán 0,2 százalékos hó per hó infláció, hasonlóan a januárihoz, rendkívül alacsonynak számít az év első hónapjaiban. Emögött a globális élelmiszerár-változás húzódik, amely továbbra is kedvezően befolyásolja a hazai árfolyamatokat, és még a szezonális átárazások is a szokottnál csekélyebbek lehettek ebben a termékkörben.

A kilátások azonban az elemző szerint borúsak.

„A közel-keleti háború kitörése óta másról sem beszélgetünk, csak az inflációs kilátásokról, pontosabban azok változásáról. Nem árulok zsákbamacskát, ha azt mondom, hogy ezek a diskurzusok bizony inkább aggodalmat keltőek”

– mondta az ING Bank vezető elemzője.

Az iráni háború kitörése után a feje tetejére állt az energiapiac, az európai piacon mérvadó Brent ára március 2-án, a hétfő tőzsdenyitást követően azonnal 80 dollár fölé ugrott, és ahelyett, hogy korrigált volna, egy héttel később, március 9-én hétfő reggel már 110 dollár fölött is járt az árfolyam, miközben a forint 400-as eurószintet karcolta. Ez a legrosszabb forgatókönyv, ugyanakkor nem teljesen váratlan. A Hormuzi-szoros lezárása előtt a piac eleve 100 dollár fölötti olajárral számolt, miután a szűk, 40 kilométeres tengeri kijáraton halad át a világ olajkereskedelmének harmada, az így elzáruló olaj pedig óriási kiesést okoz a világpiacon, ami felfelé hatja az árakat.