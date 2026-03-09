Deviza
iráni háború
iráni konfliktus
olajtermelés
olajár
Saudi Aramco

Hiába minden próbálkozás, Hormuz megkerülése sem volt segítség – a világ legnagyobb olajcége is bedobta a törülközőt

Az iráni háború okozta sokk még akkor is tartós lehet, ha most azonnal elhallgatnak a fegyverek. Irak, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek után Szaúd-Arábia is kénytelen csökkenteni az olajtermelést.
K. B. G.
2026.03.09, 12:16
Frissítve: 2026.03.09, 12:35

Sorra telnek meg az olajtartályok a Perzsa-öböl partján, így egyre több ország kénytelen korlátozni olajtermelését, hiszen a felszínre hozott nyersanyagot nincs, aki elszállítaná. Először Irak vágta vissza a termelést, majd Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek is lépni kényszerült, hétfőn azonban minden, az olajexport átirányítása érdekében tett lépés ellenére a világ legnagyobb olajcége, az Aramco is bedobta a törülközőt.

Az Aramco egyik tengeri olajmezője / Fotó: AFP

Az Aramco két olajmezőn fogja vissza a termelését

A szaúdi olajvállalat igyekszik az export egy részét a Vörös-tenger partjáról lebonyolítani, ami elkerüli az iráni háború miatt hajózhatatlan Hormuzi-szorost, ám ez sem volt elegendő arra, hogy fenn tudja tartani a normális kibocsátási szintet. A Reuters forrásai szerint az Aramco két olajmezőn csökkenti a termelését. Az egymást követő korlátozások után 

már nemcsak arról van szó, hogy a konfliktus miatt a Perzsa-öböl partjain rekednek a szállítmányok, hanem arról is, hogy a termelés is csökken, méghozzá nem is csekély mértékben.

A Reuters információi szerint Irak ma már csak napi 1,3 millió hordó olajat hoz a felszínre, szemben a háború előtti napi 4,3 millió hordóval, míg Kuvait napi 300 ezer hordóval vágta vissza felhozatalát. A kieső mennyiségek már napi több millió hordónyi hiányt tesznek ki, a termelés újbóli felfuttatása hetekig tarthat még azután is, hogy a Hormuzi-szoros hajózhatóvá válik. Az olajpiacot ért sokk tehát jóval hosszabban tarthat, mint azt a háború kitörésekor a piacok feltételezték, nem véletlen, hogy hétfőn a hordónkénti olajár már a 100 dolláros szintet is átlépte.

Az egyelőre nem világos, hogy az Aramco mely mezőkön és mennyivel csökkenti a termelést, ám a legújabb fejlemények még tovább drágíthatják az olaj árát.

