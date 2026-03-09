Két ellenállási szinten is átszúrt, de végül megtorpant a 400 forintos eurónál a magyar deviza

Két technikai ellenállási szinten is átszúrt délelőtt az euró-forint. Ám a 400 forintos eurónál megtorpant a jegyzés, és délre korrigált a kurzus a magyar deviza piacán.

Növekvő volatilitás a forintpiacon / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Meredeken oldalaz a forint

Az euró-forint jegyzése hétfő reggelre áttörte a 392,93-os ellenállási szintet is, majd még a tőzsdenyitás előtt átszúrta a következő fontosabb technikai akadályt, a 396,35-nál húzódó ellenállást. Mindkét ellenállás egy-egy Fibonacci-szint. Ezt követően azonban az euró-forint 395,5 közelében nyitott.

Tőzsdenyitás után intenzív forintgyengülés kezdődött.

Az euró-forint 399,9 közelébe szúrt fel. Magyarán a 399,11-es ellenállási szintet is áttörte. Ez is egy Fibonacci. Itt azonban megtorpant a kurzus. Korrekció indult, és 396,6-ig süllyedt a jegyzés. Majd újra gyengülni kezdett a forint, s délben 398,5 közelében járt a kurzus.

Feltűnő, hogy 4-5 forintos sávban leng ki az euró jegyzése.

Ha a technikai szinteket nézzük, akkor felfelé tekintve: