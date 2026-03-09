Két ellenállási szinten is átszúrt, de végül megtorpant a 400 forintos eurónál a magyar deviza
Két technikai ellenállási szinten is átszúrt délelőtt az euró-forint. Ám a 400 forintos eurónál megtorpant a jegyzés, és délre korrigált a kurzus a magyar deviza piacán.
Meredeken oldalaz a forint
Az euró-forint jegyzése hétfő reggelre áttörte a 392,93-os ellenállási szintet is, majd még a tőzsdenyitás előtt átszúrta a következő fontosabb technikai akadályt, a 396,35-nál húzódó ellenállást. Mindkét ellenállás egy-egy Fibonacci-szint. Ezt követően azonban az euró-forint 395,5 közelében nyitott.
Tőzsdenyitás után intenzív forintgyengülés kezdődött.
Az euró-forint 399,9 közelébe szúrt fel. Magyarán a 399,11-es ellenállási szintet is áttörte. Ez is egy Fibonacci. Itt azonban megtorpant a kurzus. Korrekció indult, és 396,6-ig süllyedt a jegyzés. Majd újra gyengülni kezdett a forint, s délben 398,5 közelében járt a kurzus.
Feltűnő, hogy 4-5 forintos sávban leng ki az euró jegyzése.
Ha a technikai szinteket nézzük, akkor felfelé tekintve:
- 400 forintnál lélektani szint húzódik,
- 401,88-nál pedig egy Fibonacci-szint képez erősebb ellenállást.
Szenvednek a régiós devizák
A régiós devizák is gyengültek az euróval szemben. A cseh korona egy hét alatt majdnem 1 százalékkal, a zloty közel 1,5 százalékkal gyengült.
A régiós állampapírpiacokon is gyászos a hangulat:
a cseh, a lengyel és a hazai tízéves hozam is 50-60 bázisponttal került feljebb – ennek lényegében a fele pénteken –, a hazai így ismét 7 százalék közelébe pattant.
A korábbi MNB-kamatcsökkentési várakozások érdemben gyengültek a forintpiacon:
- míg egy hete még az év végéig 5,5 százalék köré csökkenő alapkamatot árazott a kötvénypiac,
- pénteken már csak egy további vágással és 6 százalékos év végi kamattal volt konzisztens a hozamgörbe.