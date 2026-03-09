Deviza
Két ellenállási szinten is átszúrt, de végül megtorpant a 400 forintos eurónál a magyar deviza

Délelőtt 4-5 forintos széles sávban oldalazott a magyar deviza az euró ellenében. A 400 forintos eurót jelentő lélektani határon tört meg a gyengülési hullám.
Faragó József
2026.03.09, 12:09
Frissítve: 2026.03.09, 12:25

Két technikai ellenállási szinten is átszúrt délelőtt az euró-forint. Ám a 400 forintos eurónál megtorpant a jegyzés, és délre korrigált a kurzus a magyar deviza piacán.

Budapest,,Hungary,-,Jun,11,,2022:,The,Hungarian,Forint,Coins
Növekvő volatilitás a forintpiacon / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Meredeken oldalaz a forint

Az euró-forint jegyzése hétfő reggelre áttörte a 392,93-os ellenállási szintet is, majd még a tőzsdenyitás előtt átszúrta a következő fontosabb technikai akadályt, a 396,35-nál húzódó ellenállást. Mindkét ellenállás egy-egy Fibonacci-szint. Ezt követően azonban az euró-forint 395,5 közelében nyitott.

Tőzsdenyitás után intenzív forintgyengülés kezdődött.

Az euró-forint 399,9 közelébe szúrt fel. Magyarán a 399,11-es ellenállási szintet is áttörte. Ez is egy Fibonacci. Itt azonban megtorpant a kurzus. Korrekció indult, és 396,6-ig süllyedt a jegyzés. Majd újra gyengülni kezdett a forint, s délben 398,5 közelében járt a kurzus.

Feltűnő, hogy 4-5 forintos sávban leng ki az euró jegyzése. 

Ha a technikai szinteket nézzük, akkor felfelé tekintve:

  • 400 forintnál lélektani szint húzódik,
  • 401,88-nál pedig egy Fibonacci-szint képez erősebb ellenállást.
EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Szenvednek a régiós devizák

A régiós devizák is gyengültek az euróval szemben. A cseh korona egy hét alatt majdnem 1 százalékkal, a zloty közel 1,5 százalékkal gyengült. 

A régiós állampapírpiacokon is gyászos a hangulat: 

a cseh, a lengyel és a hazai tízéves hozam is 50-60 bázisponttal került feljebb – ennek lényegében a fele pénteken –, a hazai így ismét 7 százalék közelébe pattant. 

A korábbi MNB-kamatcsökkentési várakozások érdemben gyengültek a forintpiacon: 

  • míg egy hete még az év végéig 5,5 százalék köré csökkenő alapkamatot árazott a kötvénypiac,
  • pénteken már csak egy további vágással és 6 százalékos év végi kamattal volt konzisztens a hozamgörbe.
