Az államháztartás februári adatai szerint a költségvetés az év elején is biztosította a legfontosabb társadalmi kifizetések fedezetét. A kormány hangsúlyozza, hogy a 2026-os büdzsé a háború elhúzódása és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére is minden szükséges forrást biztosít a családokat, a nyugdíjasokat és a hazai kis- és középvállalkozásokat támogató programokhoz, miközben a költségvetési stabilitás megőrzése is cél marad.

Államháztartás: a költségvetés februárban is a családokat és a nyugdíjasokat támogatta / Fotó: Shutterstock

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a vállalások teljesülnek: januárban 11 százalékkal emelkedett a minimálbér, nőtt a közszférában dolgozók bére, megmaradt a 13. havi nyugdíj, és bevezették a 14. havi nyugdíjat. Emellett adómentességet kaptak a 40 év alatti kétgyermekes anyák, valamint megduplázták a családi adókedvezményt. A kormány álláspontja szerint Magyarország pénzügyei rendezettek, és

a költségvetés továbbra is a családok és a hazai vállalkozások támogatására fordítja a forrásokat.

A februári költségvetési egyenleg alakulásában az otthonteremtési támogatások kifizetése is jelentős szerepet játszott. 2026 januárjától az állami és közfoglalkoztatott dolgozók évente nettó legfeljebb egymillió forint támogatást kaphatnak lakásvásárlás esetén az önerő kiegészítésére vagy meglévő lakáshitelük törlesztőrészleteinek csökkentésére. Februárban erre a célra mintegy 160 milliárd forintot fordított a költségvetés.

A februári egyenleget a nagy kifizetések alakították

Az államháztartás központi alrendszere február végéig 2106,8 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2010,1 milliárd forintos hiányt mutatott, miközben az elkülönített állami pénzalapok 32,9 milliárd forintos többletet értek el, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 129,6 milliárd forintos hiánnyal zártak.

A költségvetési bevételek ugyanakkor tovább bővültek:

a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,8 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakának szintjét.

A kiadási oldalon jelentős tételt képviseltek a nyugdíjak és az egészségügyi ellátások. Február végéig a nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 1922,4 milliárd forintot fizetett ki a költségvetés, melyből a 13. havi nyugdíj és ellátások 579,3 milliárd forintot, míg a 14. havi nyugdíj egyheti része 144,8 milliárd forintot tett ki.