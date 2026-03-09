Deviza
A magyar benzinkutakra is megérkezett az olajárrobbanás – brutálisan nőnek kedden az üzemanyagárak itthon

A benzin és a gázolaj ára is nagyot nő kedden. A hazai üzemanyagárak is az iráni háború miatti olajárrobbanás következtében emelkednek.
VG
2026.03.09, 12:31
Frissítve: 2026.03.09, 12:47

A hétfői olajárrobbanás hatására keddtől tovább emelkednek az üzemanyagárak a magyarországi benzinkutakon – számolt be róla a Holtankoljak árfigyelő portál. A Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett hétfőn hajnalra, és a forint is rohamosan gyengül a dollárral szemben. Mindennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.

tankolás, üzemanyag, benzin
Kedden tovább emelkednek a magyarországi üzemanyagárak / Fotó: Shutterstock

Jelenleg (március 9-én) az alábbi literenkénti átlagárakon tankolhatunk a hazai benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 585 forint
  • Gázolaj: 629 forint

Ha ezek az áremelések realizálódnak, a benzin literjét 595 forintért, a dízel literjét pedig 649 forintért tankolhatjuk keddtől.

Az orosz–ukrán háborúnál is nagyobb sokkot okozhat az iráni háború az energiapiacon

Az olajpiac kezdi felismerni, hogy nem lesz gyors megoldás a Hormuzi-szoros hajózhatóvá tételére, ezért hétfő reggel kilőttek az olajárak, a hajnali órákban a drágulás mértéke a 30 százalékot is közelítette. Az olajárak az orosz–ukrán háborút követő csúcsok óta nem látott szintre kúsztak, még ha magyar idő szerint reggel 8 órára a drágulás üteme némileg enyhült is, és már „csak” 15 százalék körül mozgott.

A Brent olajfajta hordónkénti ára átlépte a 100 dolláros lélektani határt, ami nem meglepő, hiszen az utóbbi napokban számos Öböl menti ország jelentette be, hogy korlátozza a kitermelését. A Hormuzi-szoros blokádja miatt ugyanis lassan csordultig telnek a tárolók olajjal, amit nem lehet elszállítani. Azonban a termelés újraindítása heteket vehet igénybe még a blokád feloldása után is.

Bár Szaúd-Arábia megpróbálkozik a szállítmányok átirányításával a Vörös-tenger felé, ez a legtöbb szakértő szerint csak részmegoldást jelenthet.

