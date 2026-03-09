Deviza
EUR/HUF397,93 +0,76% USD/HUF344,35 +0,48% GBP/HUF459,35 +0,73% CHF/HUF441,89 +0,71% PLN/HUF92,96 +1,14% RON/HUF78,07 -0,17% CZK/HUF16,29 +0,74% EUR/HUF397,93 +0,76% USD/HUF344,35 +0,48% GBP/HUF459,35 +0,73% CHF/HUF441,89 +0,71% PLN/HUF92,96 +1,14% RON/HUF78,07 -0,17% CZK/HUF16,29 +0,74%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX119 721,13 -1,78% MTELEKOM2 100 -1,67% MOL3 676 -0,11% OTP35 520 -2,76% RICHTER11 290 -1,77% OPUS527 -0,57% ANY7 140 0% AUTOWALLIS154 0% WABERERS4 960 +1,21% BUMIX9 404,04 -1,06% CETOP4 054,34 -1,92% CETOP NTR2 494,3 -1,81% BUX119 721,13 -1,78% MTELEKOM2 100 -1,67% MOL3 676 -0,11% OTP35 520 -2,76% RICHTER11 290 -1,77% OPUS527 -0,57% ANY7 140 0% AUTOWALLIS154 0% WABERERS4 960 +1,21% BUMIX9 404,04 -1,06% CETOP4 054,34 -1,92% CETOP NTR2 494,3 -1,81%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
katonai szolgálat
sorozás
Horvátország

Érkeznek a behívók Horvátországban – így tér vissza a kötelező katonai szolgálat

Európában egyre több ország – köztük Németország, Dánia és Belgium – fontolgatja vagy már előkészíti a sorkatonaság visszaállítását a romló biztonsági helyzet miatt. Horvátország újra bevezette a kötelező katonai szolgálatot.
VG/MTI
2026.03.09, 11:43
Frissítve: 2026.03.09, 11:48

Horvátország hétfőtől elkezdi besorozni a fiatalokat – közölte a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Facebook-oldalán.

Érkeznek a behívók Horvátországban – így tér vissza a kötelező katonai szolgálat
Érkeznek a behívók Horvátországban – így tér vissza a kötelező katonai szolgálat / Fotó: AFP

Hortay Olivér azt írta, hogy a horvát kormányfő végrehajtja a néppárti agendát. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a horvát parlament októberben elfogadta a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot.

A katonai alapkiképzés – a kötelező sorkatonai szolgálat részeként – két hónapig tart majd, évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy 800 sorkatonával.

Minden 18. életévét betöltött férfi még az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti a 19. életévét. 

A bevonulás előtt kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálaton esnek át. 

A szolgálatra 19 és 30 éves kor között önkéntesen is lehet jelentkezni, nőknek is.

A lelkiismereti okokra hivatkozó sorkötelesek polgári szolgálatot teljesíthetnek a belügyminisztérium polgári védelmi szervezeteiben vagy a lakóhelyük szerinti önkormányzatnál. 

A polgári védelemnél a szolgálat három hónapig tart folyamatos munkarendben, míg a helyi tűz- és polgári védelem, környezet- és településgazdálkodás, illetve útfenntartás területén négy hónapos szolgálat teljesítendő heti ötnapos, napi nyolcórás munkarendben. A kiképzés – akár katonai, akár polgári – hallgatói jogviszony esetén 29 éves korig, élsportolók számára világ- és Európa-bajnokságon való részvétel idejére egy évig halasztható el.

A sorkatonák havi 1100 euró (mintegy 450 ezer forint) illetményt kapnak, és a szolgálat idejére munkajogi védelem illeti meg őket.

A két hónapos kiképzés beleszámít a szolgálati időbe, és előnyt jelent az állami vagy más közszolgálati állásokra való pályázáskor.

Felmentést kaphatnak a szolgálat alól azok, akiket alkalmatlannak minősítenek, akik legalább két évig a védelmi minisztériummal kötött szerződés alapján kadétnak tanultak, a kettős állampolgárok, akik külföldön már teljesítették a katonai szolgálatot, továbbá a rendészeti akadémia hallgatói, a büntetés-végrehajtási szolgálat tagjai, továbbá a felszentelt papok vagy szerzetesek.

A behívó figyelmen kívül hagyása esetén rendőri előállítás is elrendelhető, emellett 250 és 1320 euró közötti pénzbírság szabható ki azokra, akik nem jelennek meg a kiképzésen vagy a polgári szolgálaton, illetve azt igazolatlanul megszakítják. 

Európában egyre több ország fontolgatja vagy vezeti be újra a sorkatonaságot és a kötelező szolgálatot a megváltozott biztonságpolitikai helyzet miatt.

A legfontosabb fejlemények az európai sorozás kapcsán:

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12906 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu