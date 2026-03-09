Érkeznek a behívók Horvátországban – így tér vissza a kötelező katonai szolgálat
Horvátország hétfőtől elkezdi besorozni a fiatalokat – közölte a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Facebook-oldalán.
Hortay Olivér azt írta, hogy a horvát kormányfő végrehajtja a néppárti agendát. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a horvát parlament októberben elfogadta a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot.
A katonai alapkiképzés – a kötelező sorkatonai szolgálat részeként – két hónapig tart majd, évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy 800 sorkatonával.
Minden 18. életévét betöltött férfi még az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti a 19. életévét.
A bevonulás előtt kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálaton esnek át.
A szolgálatra 19 és 30 éves kor között önkéntesen is lehet jelentkezni, nőknek is.
A lelkiismereti okokra hivatkozó sorkötelesek polgári szolgálatot teljesíthetnek a belügyminisztérium polgári védelmi szervezeteiben vagy a lakóhelyük szerinti önkormányzatnál.
A polgári védelemnél a szolgálat három hónapig tart folyamatos munkarendben, míg a helyi tűz- és polgári védelem, környezet- és településgazdálkodás, illetve útfenntartás területén négy hónapos szolgálat teljesítendő heti ötnapos, napi nyolcórás munkarendben. A kiképzés – akár katonai, akár polgári – hallgatói jogviszony esetén 29 éves korig, élsportolók számára világ- és Európa-bajnokságon való részvétel idejére egy évig halasztható el.
A sorkatonák havi 1100 euró (mintegy 450 ezer forint) illetményt kapnak, és a szolgálat idejére munkajogi védelem illeti meg őket.
A két hónapos kiképzés beleszámít a szolgálati időbe, és előnyt jelent az állami vagy más közszolgálati állásokra való pályázáskor.
Felmentést kaphatnak a szolgálat alól azok, akiket alkalmatlannak minősítenek, akik legalább két évig a védelmi minisztériummal kötött szerződés alapján kadétnak tanultak, a kettős állampolgárok, akik külföldön már teljesítették a katonai szolgálatot, továbbá a rendészeti akadémia hallgatói, a büntetés-végrehajtási szolgálat tagjai, továbbá a felszentelt papok vagy szerzetesek.
A behívó figyelmen kívül hagyása esetén rendőri előállítás is elrendelhető, emellett 250 és 1320 euró közötti pénzbírság szabható ki azokra, akik nem jelennek meg a kiképzésen vagy a polgári szolgálaton, illetve azt igazolatlanul megszakítják.
Európában egyre több ország fontolgatja vagy vezeti be újra a sorkatonaságot és a kötelező szolgálatot a megváltozott biztonságpolitikai helyzet miatt.
A legfontosabb fejlemények az európai sorozás kapcsán:
- Németországban a Bundestag fegyveres erőkért felelős biztosa 2025 szeptemberében javasolta az egyéves kötelező szolgálat bevezetését minden állampolgár számára, nem csak a hadseregben. A legnagyobb ellenzéki párt, a CDU is megszavazta a sorkatonasághoz való fokozatos visszatérést.
- Dániában a tavaly márciusi döntés alapján kiterjesztik a hadkötelezettséget a nőkre is. Azok a nők, akik 2025 júliusában töltik be a 18. életévüket, 2026-tól válnak behívhatóvá.
- Franciaországban 2026 elején megkezdődött a toborzás az önkéntes nemzeti szolgálatba, ami Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű programja.
- Belgiumban is napirendre került a katonai létszám növelése és a sorozás kérdése.