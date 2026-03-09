Horvátország hétfőtől elkezdi besorozni a fiatalokat – közölte a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Facebook-oldalán.

Érkeznek a behívók Horvátországban – így tér vissza a kötelező katonai szolgálat / Fotó: AFP

Hortay Olivér azt írta, hogy a horvát kormányfő végrehajtja a néppárti agendát. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a horvát parlament októberben elfogadta a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot.

A katonai alapkiképzés – a kötelező sorkatonai szolgálat részeként – két hónapig tart majd, évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy 800 sorkatonával.

Minden 18. életévét betöltött férfi még az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti a 19. életévét.

A bevonulás előtt kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálaton esnek át.

A szolgálatra 19 és 30 éves kor között önkéntesen is lehet jelentkezni, nőknek is.

A lelkiismereti okokra hivatkozó sorkötelesek polgári szolgálatot teljesíthetnek a belügyminisztérium polgári védelmi szervezeteiben vagy a lakóhelyük szerinti önkormányzatnál.

A polgári védelemnél a szolgálat három hónapig tart folyamatos munkarendben, míg a helyi tűz- és polgári védelem, környezet- és településgazdálkodás, illetve útfenntartás területén négy hónapos szolgálat teljesítendő heti ötnapos, napi nyolcórás munkarendben. A kiképzés – akár katonai, akár polgári – hallgatói jogviszony esetén 29 éves korig, élsportolók számára világ- és Európa-bajnokságon való részvétel idejére egy évig halasztható el.

A sorkatonák havi 1100 euró (mintegy 450 ezer forint) illetményt kapnak, és a szolgálat idejére munkajogi védelem illeti meg őket.

A két hónapos kiképzés beleszámít a szolgálati időbe, és előnyt jelent az állami vagy más közszolgálati állásokra való pályázáskor.

Felmentést kaphatnak a szolgálat alól azok, akiket alkalmatlannak minősítenek, akik legalább két évig a védelmi minisztériummal kötött szerződés alapján kadétnak tanultak, a kettős állampolgárok, akik külföldön már teljesítették a katonai szolgálatot, továbbá a rendészeti akadémia hallgatói, a büntetés-végrehajtási szolgálat tagjai, továbbá a felszentelt papok vagy szerzetesek.