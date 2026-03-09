Orbán Viktor levelet írt Ursula von der Leyennek: egész Európában fel kell függeszteni a szankciókat – rendkívüli kormányülést hívott össze a miniszterelnök
„Az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult. Ebben a helyzetben a Volodimir Zelenszkij által bevezetett ukrán olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetés immár nemcsak Magyarország és Szlovákia, hanem az egész Európai Unió számára is” – jelentette ki hétfőn délelőtti, a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Orbán Viktor.
A miniszterelnök kiemelte, hogy a veszély elhárításához két döntésre van szükség. Egyrészt egész Európában felül kell vizsgálni és fel kell függeszteni az orosz–ukrán háború miatt az orosz energiára kivetett valamennyi szankciót. Ezt a mai napon levélben kezdeményezte Ursula von der Leyennél, az Európai Bizottság elnökénél.
„Itthon pedig meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését. Az ülés után ismét jelentkezem” – zárta üzenetét Orbán Viktor.
Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter is megszólalt
„Azonnal vissza kell engedni az orosz energiahordozókat Európába a közel-keleti háború miatti drámai áremelkedések megelőzése érdekében” – jelentette ki hétfő délelőtti Facebook-videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Védelmi és Energiabiztonsági Tanács ülését követően arról számolt be, hogy a közel-keleti háború sajnos nem a megoldás irányába mutat, egyre durvábbak a légicsapások a térségben, és nagy probléma a Hormuzi-szoros lezárása is, amelyen keresztül a világ tengeri kőolajszállításának 33 százaléka, a világ tengeri földgázszállításának 20 százaléka zajlik, illetve több arab állam is itt bonyolította le exportjának teljes egészét.
„A helyzet az, hogy a közel-keleti háború miatt egy csomó olaj kiesik a világpiacról. Mivel Európa, az Európai Unió korábban megtiltotta az orosz energiahordozók importját is, ezért a közel-keleti háború energiahatása Európára hatványozott nagyságú, hiszen Európából nemcsak a közel-keleti háború miatt hiányzik olaj és más energiahordozó, hanem az orosz energiahordozók kizárása miatt is kevesebb olaj és gáz van az európai piacon, mint korábban. És ha valamiből kevesebb van, akkor az drágább lesz” – emelte ki.
„Ezért a mostani helyzetben Brüsszelnek azonnal lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy megelőzzék a drámai áremelkedéseket Európában minden területen, azonnal fel kell oldani az orosz energiahordozókkal szembeni behozatali tilalmat. Ha Brüsszel nem oldja fel az orosz olaj és gáz behozatali tilalmát, ha nem oldja fel a szankciókat, akkor azzal rendkívüli mélyütést visz be az európai gazdaságnak, mert az energiaárak emelkednek és az energiaárak emelkedésével minden ár emelkedik” – tette hozzá Szijjártó Péter.
A tárcavezető szerint az iráni konfliktus negatív hatásainak mérséklése érdekében azonnali hatállyal vissza kell engedni az orosz energiahordozókat az európai piacra.
„Ha ezt nem teszi meg Európa, akkor olyan mértékű áremelkedések történhetnek Európában, amelyek teljes egészében tönkre vágják az európai gazdaságot, és rendkívüli nehézségeket okoznak az európai embereknek. Brüsszelnek most azonnal, ideológiától mentesen, az európai emberek és az európai gazdaság érdekében, a drámai áremelkedéseket megelőzendő azonnal lépnie kell” – foglalta össze a külgazdasági és külügyminiszter.
A rezsicsökkentést támadják
A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nemcsak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis amennyiben elvágnak minket az orosz olajtól, nemcsak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint fölé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram- és gázszámlája is.
A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre. Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Molnak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi európai uniós szinten.
A Tisza Párt vezérének beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben. Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne a tervük, akkor a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, és a magyar gazdaság versenyképessége drasztikusan csökkenne.