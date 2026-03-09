Orbán Viktor levelet írt Ursula von der Leyennek: egész Európában fel kell függeszteni a szankciókat – rendkívüli kormányülést hívott össze a miniszterelnök

„Az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult. Ebben a helyzetben a Volodimir Zelenszkij által bevezetett ukrán olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetés immár nemcsak Magyarország és Szlovákia, hanem az egész Európai Unió számára is” – jelentette ki hétfőn délelőtti, a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Orbán Viktor.

Orbán Viktor rendkívüli kormányülést hívott össze / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök kiemelte, hogy a veszély elhárításához két döntésre van szükség. Egyrészt egész Európában felül kell vizsgálni és fel kell függeszteni az orosz–ukrán háború miatt az orosz energiára kivetett valamennyi szankciót. Ezt a mai napon levélben kezdeményezte Ursula von der Leyennél, az Európai Bizottság elnökénél.

„Itthon pedig meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését. Az ülés után ismét jelentkezem” – zárta üzenetét Orbán Viktor.

Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter is megszólalt

„Azonnal vissza kell engedni az orosz energiahordozókat Európába a közel-keleti háború miatti drámai áremelkedések megelőzése érdekében” – jelentette ki hétfő délelőtti Facebook-videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Védelmi és Energiabiztonsági Tanács ülését követően arról számolt be, hogy a közel-keleti háború sajnos nem a megoldás irányába mutat, egyre durvábbak a légicsapások a térségben, és nagy probléma a Hormuzi-szoros lezárása is, amelyen keresztül a világ tengeri kőolajszállításának 33 százaléka, a világ tengeri földgázszállításának 20 százaléka zajlik, illetve több arab állam is itt bonyolította le exportjának teljes egészét.

„A helyzet az, hogy a közel-keleti háború miatt egy csomó olaj kiesik a világpiacról. Mivel Európa, az Európai Unió korábban megtiltotta az orosz energiahordozók importját is, ezért a közel-keleti háború energiahatása Európára hatványozott nagyságú, hiszen Európából nemcsak a közel-keleti háború miatt hiányzik olaj és más energiahordozó, hanem az orosz energiahordozók kizárása miatt is kevesebb olaj és gáz van az európai piacon, mint korábban. És ha valamiből kevesebb van, akkor az drágább lesz” – emelte ki.