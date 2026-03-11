Aranykonvoj: kiderült, miért foglalta le a pénzt Magyarország – Zelenszkij az őrület határán, tehetetlen az ukrán elnök

A magyar hatóságok múlt hét pénteken két, Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott pénzszállító járműben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, melyek eredete a hivatalos közlések szerint tisztázatlan volt.

Aranykonvoj: kiderült, miért foglalta le a pénzt Magyarország / Fotó: Székelyhidi Balázs

Számos részlet egyelőre még ismeretlen, de Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az eset nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.

Mivel az ügy jelenleg nyomozati fázisban van, nehéz lenne pontos elemzést végezni, de dr. Tóth Lenke Judit adatvédelmi szakjogász ismertette, hogyan működik általánosságban a határokon átnyúló készpénzszállítás jogi rendszere.

Tízezer eurós határ, ami az aranyra is vonatkozik

A modern pénzügyi rendszerben a legtöbb nagy értékű tranzakció banki utalással történik, mégis előfordulhat, hogy valaki készpénzt szállít egyik országból a másikba. Ez történhet például üzleti ügylet, ingatlanvásárlás vagy más pénzügyi tranzakció miatt, azonban a jogszabályok világos határt húznak.

Az Európai Unióban kulcsfontosságú szabály a 10 ezer eurós bejelentési küszöb. Ha valaki ennél nagyobb összeget visz át az EU külső határán, úgy kötelező készpénznyilatkozatot tennie a helyi vámhatóságnál.

„A pénzmosás elleni keretrendszer egyik alapelve a transzparencia. Ha valaki tízezer eurónál nagyobb összeget visz át a határon, a hatóságoknak joguk van tudni, honnan származik a pénz, és mi a célja a tranzakciónak. Ez nem a tisztességes utazók zaklatásáról szól, hanem arról, hogy kiszűrjék az illegális pénzmozgásokat” − magyarázza dr. Tóth Judit Lenke.

A bejelentési kötelezettség nemcsak a bankjegyekre és érmékre vonatkozik. A szabályozás kiterjed többek között a bemutatóra szóló értékpapírokra, az utazási csekkekre, az anonim feltöltőkártyákra, sőt bizonyos aranyrudakra és aranyérmékre is.

A vámhatóság részére benyújtott nyilatkozatban részletes információt kell szolgáltatni arról:

honnan származik a pénz,

mi a felhasználási célja,

milyen útvonalon szállítják,

ki a tényleges tulajdonosa.

A hatóságok nemcsak az összeget nézik, hanem a teljes történetet. Ha a pénz eredete vagy a tranzakció célja nem világos, az már önmagában kockázati jel lehet a pénzmosás elleni rendszerben

− teszi hozzá dr. Tóth Judit Lenke.