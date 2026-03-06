Deviza
Ennek is eljött az ideje: női kamionsofőrök áraszthatják el az utakat Magyarországon – nincs már elég férfi

Súlyos munkaerőhiány fenyegeti a magyar fuvarozási ágazatot. Mintegy 8000 kamionsofőr hiányzik a rendszerből, miközben a potenciális munkaerő fele, a nők, alig jelennek meg a szakmában. Egy friss iparági felmérés szerint a női sofőrök nagyobb arányú bevonása nemcsak esélyegyenlőségi kérdés, hanem kulcsfontosságú lehet a szektor túléléséhez is.
VG
2026.03.06, 08:10
Frissítve: 2026.03.06, 09:11

Míg a magyar közúti árufuvarozási szektorban a munkaerőhiány mértéke eléri a kritikus 8000 főt, a potenciális munkavállalói bázis fele, a nők, gyakorlatilag láthatatlanok a volán mögött. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) friss NiT Hungary Pulse felmérése és nemzetközi összehasonlító adatai alapján a diverzifikáció nem esélyegyenlőségi, hanem versenyképességi kérdés – közölte az iparági szervezet pénteken.

női kamionsofőrök áraszthatják el az utakat Magyarországon
Női kamionsofőrök áraszthatják el az utakat Magyarországon / Fotó: NiT Hungary

A technológiai váltás és a digitalizáció lebontotta a belépési korlátokat, a hazai kkv-szektor 92 százaléka pedig már készen áll a paradigmaváltásra – írták.

Magyarország a sereghajtók között a női kamionsofőrök körében

A DigiLog és a NiT Hungary elemzései szerint a profitabilitás fenntartásához elengedhetetlen az ellátási láncok stabilitása, amelyet jelenleg a hivatásos gépjárművezetők elöregedése és a drasztikus utánpótláshiány fenyeget. Európában mintegy 400 ezer betöltetlen kamionsofőri álláshely van, és ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2026-ra a hiány megháromszorozódhat.

A női munkavállalók aránya a nehéztehergépjármű-vezetésben globálisan és regionálisan is jelentős szórást mutat. Míg az Amerikai Egyesült Államokban a Women In Trucking (WIT) 2023-as indexe szerint a hivatásos sofőrök 12,1 százaléka nő, addig az Európai Unióban ez az arány jellemzően 2–7 százalék között mozog.

  • Olaszország és Németország 7 százalék, illetve 5–7,2 százalék közötti részesedéssel az uniós élmezőnybe tartozik.
  • Románia 2–6,1 százalék közötti becslésekkel mutat dinamikusabb elmozdulást.

A hazai állományban a nők aránya kritikusan alacsony, mindössze 1-2 százalék, ami évi pár száz, maximum ezer főt jelent a mintegy 80 ezer hivatásos sofőrből.

A magyar nemzetgazdaság egyik motorja, a fuvarozószektor fordulóponthoz érkezett

A legfrissebb NiT Hungary Pulse felmérés, amely közel 5000 tagvállalat bevonásával készült, rávilágít a piaci szándék és a realitás közötti szakadékra. Bár a válaszadó cégeknél az alkalmazott női sofőrök száma jelenleg szinte mindenhol 10 százalék alatti, a tulajdonosi attitűd gyökeresen megváltozott. Arra a kérdésre, hogy „Alkalmazna-e női sofőrt, ha megfelelne minden előírt kritériumnak a feladatra?”, a válaszadók 92 százaléka igennel felelt. Ez azt jelzi, hogy a munkaerőhiány felülírta a tradicionális berögződéseket.

Az iparági transzformáció során a kamionvezetés fizikai nehézipari munkából high-tech logisztikai feladattá vált. Az asszisztensrendszerek, az automatizált váltók és a digitális flottamenedzsment eszközök minimalizálták a fizikai igénybevételt, felértékelve a „soft skilleket”.

A humánerőforrás-gazdálkodás szempontjából a nők integrációja nem csupán létszámkérdés, hanem a kompetenciamix diverzifikálása is.

A gazdasági elemzések rámutatnak, hogy a diverzifikált állományú logisztikai cégek flottakihasználtsága és kárstatisztikája gyakran kedvezőbb. 

A technológiai fejlődés és a modern munkakörnyezet ma már mindenki számára nyitottá teszi ezt a pályát. A NiT Hungary szerint az érzelmi intelligenciára épülő munkavégzés hosszú távon a flotta hatékonyságát és biztonságát is növeli.

Kormányzati intézkedések kellenek a kamionos szakma túléléséhez

A NiT Hungary álláspontja szerint a kormányzati és szakmai javaslatcsomagoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a belépési korlátok csökkentésére.

A jogosítvány és a GKI-vizsgák közel 2 millió forintos költsége, valamint a 21 éves korhatár jelenleg gátolja az utánpótlást.

Ha Magyarország képes lenne a női sofőrök arányát az amerikai 12 százalékos szintre emelni, az elméletileg közel 10 ezer új munkavállalót jelentene, ami azonnal és tartósan orvosolná a hazai sofőrhiányt. 

A NiT Hungary szerint a „túlélés negyedévében” a kkv-k versenyképességének egyik legfontosabb eszköze a humántőke-menedzsment modernizálása lesz.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

