Ennek is eljött az ideje: női kamionsofőrök áraszthatják el az utakat Magyarországon – nincs már elég férfi

Míg a magyar közúti árufuvarozási szektorban a munkaerőhiány mértéke eléri a kritikus 8000 főt, a potenciális munkavállalói bázis fele, a nők, gyakorlatilag láthatatlanok a volán mögött. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) friss NiT Hungary Pulse felmérése és nemzetközi összehasonlító adatai alapján a diverzifikáció nem esélyegyenlőségi, hanem versenyképességi kérdés – közölte az iparági szervezet pénteken.

Női kamionsofőrök áraszthatják el az utakat Magyarországon / Fotó: NiT Hungary

A technológiai váltás és a digitalizáció lebontotta a belépési korlátokat, a hazai kkv-szektor 92 százaléka pedig már készen áll a paradigmaváltásra – írták.

Magyarország a sereghajtók között a női kamionsofőrök körében

A DigiLog és a NiT Hungary elemzései szerint a profitabilitás fenntartásához elengedhetetlen az ellátási láncok stabilitása, amelyet jelenleg a hivatásos gépjárművezetők elöregedése és a drasztikus utánpótláshiány fenyeget. Európában mintegy 400 ezer betöltetlen kamionsofőri álláshely van, és ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2026-ra a hiány megháromszorozódhat.

A női munkavállalók aránya a nehéztehergépjármű-vezetésben globálisan és regionálisan is jelentős szórást mutat. Míg az Amerikai Egyesült Államokban a Women In Trucking (WIT) 2023-as indexe szerint a hivatásos sofőrök 12,1 százaléka nő, addig az Európai Unióban ez az arány jellemzően 2–7 százalék között mozog.

Olaszország és Németország 7 százalék, illetve 5–7,2 százalék közötti részesedéssel az uniós élmezőnybe tartozik.

Románia 2–6,1 százalék közötti becslésekkel mutat dinamikusabb elmozdulást.

A hazai állományban a nők aránya kritikusan alacsony, mindössze 1-2 százalék, ami évi pár száz, maximum ezer főt jelent a mintegy 80 ezer hivatásos sofőrből.

A magyar nemzetgazdaság egyik motorja, a fuvarozószektor fordulóponthoz érkezett

A legfrissebb NiT Hungary Pulse felmérés, amely közel 5000 tagvállalat bevonásával készült, rávilágít a piaci szándék és a realitás közötti szakadékra. Bár a válaszadó cégeknél az alkalmazott női sofőrök száma jelenleg szinte mindenhol 10 százalék alatti, a tulajdonosi attitűd gyökeresen megváltozott. Arra a kérdésre, hogy „Alkalmazna-e női sofőrt, ha megfelelne minden előírt kritériumnak a feladatra?”, a válaszadók 92 százaléka igennel felelt. Ez azt jelzi, hogy a munkaerőhiány felülírta a tradicionális berögződéseket.