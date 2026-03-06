Deviza
Lépett a Trump-kormány, enyhülhet a nyomás az olajon

A szankcionált orosz olaj mégis kiköthet Indiában, ami javíthat a piac egyensúlyán. Az olajárak emelkedése péntekre megállt, de továbbra is sok a kockázat.
K. B. G.
2026.03.06, 09:16
Frissítve: 2026.03.06, 12:13

Stabilizálódtak az olajárak pénteken, miután az amerikai kormány mérlegeli, hogy a határidős piacon avatkozzon be a drágulás megfékezésére. Ezzel párhuzamosan a Trump-adminisztráció lazított az orosz olajra vonatkozó szankciókon is, engedélyezte az indiai finomítóknak, hogy bevásároljanak a március 5. előtt tankerekre rakodott szankcionált olajból áprilisig.

Oil,And,Gas,Industry.,Working,Oil,Pump,Jack,On,A olaj, olajár
Az olajárak emelkedése megtorpant pénteken / Fotó: Olga Rolenko / Shutterstock

Az olajárak rengeteget nőttek a héten

Mivel az elmúlt hónapokban jelentős készletek rekedtek a tankerek fedélzetén, ez ideiglenesen segíthet a kínálat bővítésén az iráni háború okozta zavarok közepette. A Reuters összefoglalója a Kplert idézi, amelynek adatai szerint mintegy 30 millió hordónyi orosz olaj állomásozik az Indiai-óceánon. Ennek megfelelően a Brent olajfajta hordónkénti ára enyhe esés után 85 dollár körül mozgott péntek reggel, ám ez így is több mint 15 százalékos heti drágulásnak felel meg.

 

Részleges könnyebbséget hoz az is, hogy Szaúd-Arábia sikeresen irányított át szállítmányokat a Vörös-tenger partján fekvő Jenbu kikötőjébe, elkerülve a Hormuzi-szorost. Ez azonban a Perzsa-öböl menti országok termelésének csak a töredéke, miközben Irak több olajmezőn már kénytelen volt korlátozni kitermelését, ahogy a tárolók megtelnek, viszont nem érkeznek tankerek az olaj elszállítására. 

Ha más országok is kénytelenek lesznek a termelést korlátozni, akkor a szállítmányok nemcsak késve érkeznek meg a világpiacra, de a kínálat egy része el is tűnhet.

A Hormuzi-szoroson békeidőben a globális olaj- és LNG-kínálat mintegy ötöde halad keresztül, és annak tartós lezárása globális energiaválsággal fenyeget. A héten ugyan Donald Trump amerikai elnök haditengerészeti kíséretet ígért a Hormuzi-szoroson átkelő tankerek számára, ám ennek kivitelezéséhez idő kell, és a piac sem biztos abban, hogy ez megvalósítható.

