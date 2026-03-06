Deviza
Orbán Viktor megüzente Zelenszkijnek: hamarabb fogy ki Ukrajna a pénzből, mint Magyarország az olajból

VG
2026.03.06, 07:44
Frissítve: 2026.03.06, 08:11

Túlzás lenne, hogy megijedtem volna, de jól nem esett – így reagált Orbán Viktor a Kossuth rádióban péntek reggel, amikor Zelenszkij életveszélyes fenyegetéséről kérdezték.

Orbán Viktor
Orbán Viktor megüzente Zelenszkijnek: hamarabb fogy ki Ukrajna a pénzből, mint Magyarország az olajból / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A magyar miniszterelnök szerint az ukrán elnöknek útban van a magyar kormány, személy szerint ő is és el akarják őket takarítani. A követeléseiket úgy tudják elérni, ha Magyarországon ukránpárti kormány jön létre.

Csakhogy az ukrán követelések nagyban sértik a magyar érdekeket, ezért vissza kell utasítani. Nem válunk le az orosz energiáról, nem szállunk be a háborúba, nem adunk pénzt és nem engedjük be az EU-ba Ukrajnát.

Akkor se, ha zsarolnak, fenyegetnek, mert valójában arról szól, hogy Magyarország eleget-tesz-e az ukrán követeléseknek, mert pórul jár az ország – fogalmazott.

Arra a kérdsére, hogy lehet-e az orosz olaj döntő a választások szempontjából, először is leszögezte, hogy a vezetéknek nincs olyan műszaki baja, ami akadályozná az orosz olaj érkezését. Politikai döntés áll a háttérben.

Ha az ukránok kibabrálnak a magyarokkal, nem várhatják, hogy a magyarok Ukrajnát támogató döntéseket hozzanak Brüsszelben, ez joga Magyarországnak.

Béljóslás megmondani, meddig drágulhat az üzemanyag. A háttérben kettős hatás áll:

  1. az iráni háború,
  2. az orosz olaj elzárása Magyarországtól.

Amit Zelenszkij csinál, egyébként is bűn, de ilyen világpiaci helyzetben kétszeres bűn. Ha jön az olcsó orosz olaj, könnyebben tudjuk kezelni a megemelkedő árak kérdséét is.

Amikor a helyzet tarthatatlanná válna Magyarországon, be fognak avatkozni az árképzésbe,

most ezt a kereskedők és a vevők alakítják, a piac dönti el. De ha ez elviselhetetlenné válik és a gazdasági egyensúly megrendül, állami eszközökkel be fognak avatkozni. Szeretné elkerülni, de ha nem, hát nem, volt már erre példa 2022-ben.

Beszélt arról is, hogy Magyarország felállított egy szakmai, tényellenőrző bizottságot, amelyet Czepek Gábor energiaügyi államtitkár vezet. Ők egyeztetnek már a szlovákokkal és azt követelik, engedjék oda őket az ukránok a Barátság vezetékhez, a helyszínre. Brüsszel szakemveri is részt vehetnek ebben.

Nincs szó arról, hogy üzletet kellene kötni az oroszokkal a magyar állampolgárságú hadifoglyok átadásáért. Magyarország folyamatosan egyeztet erről az orosz féllel. A most kihozott két magyar-ukrán állampolgárságú férfi ügye abszolút pozitív, hiszen a helyzetük most jobb, mint eddig. Ezért Orbán Viktor nem érti, miért nem lehet ennek örülni és mi baja ezzel az ukránoknak.

