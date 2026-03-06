Péntek hajnalban újabb botrány tört ki Magyarország és Ukrajna között, ilyet eddig még nem láttunk – ez a válasz Zelenszkij életveszélyes fenyegetésére?

Ukrajna újabb botrányt robbantott ki hajnalban Magyarországgal szemben. Nem elég, hogy Zelenszkij elnök életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, most az ukrán külügyminiszter szerint magyar hatóságok Budapesten őrizetbe vettek hét ukrán állampolgárt, akik egy állami bank alkalmazottaiként Ausztria és Ukrajna között szállítottak készpénzt. Az ügy részletei egyelőre nem tisztázottak, a magyar hatóságok részéről a cikk megjelenéséig nem érkezett hivatalos reakció.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi felületen azt állította, hogy a magyar hatóságok Budapesten „törvénytelenül őrizetbe vettek” hét ukrán állampolgárt. A miniszter szerint az érintettek az ukrán állami tulajdonú Oschadbank alkalmazottai, akik két járművel készpénzt szállítottak Ausztria és Ukrajna között, az állami bankok közötti rendszeres pénzszállítás részeként – írja a Magyar Nemzet.

A tárcavezető bejegyzésében azt írta, hogy az érintettek holléte és állapota nem ismert, és jelenleg nem lehet velük kapcsolatba lépni.

Szibiha szerint az eset „lényegében túszul ejtés és pénzlopás” Magyarország részéről.

A miniszter a történteket állami terrorizmusnak és zsarolásnak minősítette a bejegyzésében. Ez azért is érdekes, mert ilyen eszközökkel Ukrajna élt eddig magyarországgal szemben, például a Barátság vezeték leállításával.

Mindenesetre az ukrán tárca közlése szerint Ukrajna hivatalos diplomáciai jegyzéket küldött Magyarországnak, amelyben az érintett állampolgárok azonnali szabadon bocsátását követeli. Emellett az ukrán fél az Európai Unióhoz is fordul, és azt kéri, hogy az uniós intézmények jogi szempontból értékeljék Magyarország lépéseit.

Az ügyben megszólalt az érintett bank is. Az Oschadbank közleménye szerint a GPS-adatok alapján a pénzszállító járművek jelenleg Budapest belvárosában tartózkodnak, egy magyar bűnüldöző szerv közelében. A bank állítása szerint a járművek helyzetét az ukrán nagykövetség és az ukrán külügyminisztérium képviselői is megerősítették.

A pénzintézet közlése alapján a szállítmányt a nemzetközi fuvarozási szabályoknak és az európai vámeljárásoknak megfelelően regisztrálták. A bank szerint

a járművekben 40 millió dollár (mintegy 14,6 milliárd forint), 35 millió euró (körülbelül 13,6 milliárd forint) készpénz, valamint 9 kilogramm arany volt.

A bank követeli, hogy alkalmazottait azonnal engedjék szabadon, és a pénzszállító járműveket a bennük lévő értékekkel együtt juttassák vissza Ukrajnába.