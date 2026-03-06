Egy Magyarországon áthaladó gázfolyosó kerülhet főszerepbe az orosz gáz kiesésével – hazánkon múlik, mennyi LNG-t továbbít az útvonal

Egyre nő az Európába érkező cseppfolyós földgáz (LNG) mennyisége, és e gáz döntően más útvonalon jut el térségünk felhasználóihoz, mint a korábban keletről, illetve az utóbbi időben dél felől belépő orosz gáz. E változás felértékeli a délt–észak irányú, Magyarországot is átszelő Vertikális gázfolyosót és az abba torkolló, a tengerparti LNG-termináloktól induló vezetékeket.

Magyar érdeket is szolgál a Vertikális gázfolyosó fejlesztése / Fotó: VG

Átrendeződnek a térség szállítási pozíciói

Ennek alapján – kedvező földrajzi elhelyezkedésére és kiépített infrastruktúrájára alapozva – Bulgária máris régiós gázközponti szerepre készül. Ám él az új lehetőséggel a hazai nagynyomású földgázrendszer üzemeltetője is, amelynek jól kiépített hálózata már most is része az egyre dominánsabb Vertikális gázfolyosónak. A Világgazdaság megkérdezte az FGSZ Földgázszállító Zrt.-t, mennyire van felkészülve arra, hogy a jelenleginél jóval több gázt továbbítson az országon át, északt–dél irányba.

Mint megtudtuk, a Vertikális gázfolyosó kapcsán továbbra is folytatódnak az egyeztetések a rendszerirányítók (TSO-k) között. Minden TSO a saját fejlesztési projektjeiért felel: a kezdeményezés keretén belül Magyarországon két határkeresztező pont érintett:

Csanádpalota (RO-HU)

és Balassagyarmat (HU-SK) .

Jövőre kibővül a Románia felől behozható földgáz mennyisége

A csanádpalotai határkeresztező pont kapacitásának növeléséhez a telephelyen lévő kompresszorállomást egy gépegységgel bővíteni kell. E beruházást a társaság az FGSZ a 2024-es fejlesztési javaslatában már jóváhagyásra javasolta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH), amely azt jóvá is hagyta. A munka tart, a tervek szerint 2027-ben fejeződik be. Ha pedig a romániai oldalon is végeznek a szükséges fejlesztésekkel, akkor a határkeresztező pont technikai kapacitása óránként 340 ezer köbméter, azaz évi 2,98 milliárd köbméter lesz.

A magyar és a román rendszer-üzemeltető már a kapacitás további bővítéséről egyeztet.

Északon már optimalizált a két társaság

A balassagyarmati határkeresztező pont kapacitása az érintett két rendszer-üzemeltető társaság, az Eustream és az FGSZ által elvégzett működésoptimalizálás, illetve az FGSZ-nél történt fejlesztések révén már 2025. 12. 01-től napi 500 ezer köbméter. Ezen a határkeresztező ponton jelenleg nem terveznek további kapacitásbővítést.