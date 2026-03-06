Deviza
EUR/HUF387,45 -0,08% USD/HUF333,78 -0,07% GBP/HUF446,03 0% CHF/HUF427,53 -0,04% PLN/HUF90,7 +0,05% RON/HUF76,08 -0,11% CZK/HUF15,89 -0,03% EUR/HUF387,45 -0,08% USD/HUF333,78 -0,07% GBP/HUF446,03 0% CHF/HUF427,53 -0,04% PLN/HUF90,7 +0,05% RON/HUF76,08 -0,11% CZK/HUF15,89 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
földgáz
Bulgária
LNG
gázfolyosó
FGSZ

Egy Magyarországon áthaladó gázfolyosó kerülhet főszerepbe az orosz gáz kiesésével – hazánkon múlik, mennyi LNG-t továbbít az útvonal

Gond nélkül továbbítható a földgáz a Vertikális gázfolyosó magyarországi szakaszán romániai be- és szlovákiai kilépéssel, jövőre pedig még az útvonal kapacitása is nagyobb lesz. A dél–észak irányú Vertikális gázfolyosónak a térség piacára szánt cseppfolyós gáz továbbításában van növekvő szerepe.
VG
2026.03.06., 07:47

Egyre nő az Európába érkező cseppfolyós földgáz (LNG) mennyisége, és e gáz döntően más útvonalon jut el térségünk felhasználóihoz, mint a korábban keletről, illetve az utóbbi időben dél felől belépő orosz gáz. E változás felértékeli a délt–észak irányú, Magyarországot is átszelő Vertikális gázfolyosót és az abba torkolló, a tengerparti LNG-termináloktól induló vezetékeket.

vertikális gázfolyosó
Magyar érdeket is szolgál a Vertikális gázfolyosó fejlesztése / Fotó: VG

Átrendeződnek a térség szállítási pozíciói 

Ennek alapján – kedvező földrajzi elhelyezkedésére és kiépített infrastruktúrájára alapozva – Bulgária máris régiós gázközponti szerepre készül. Ám él az új lehetőséggel a hazai nagynyomású földgázrendszer üzemeltetője is, amelynek jól kiépített hálózata már most is része az egyre dominánsabb Vertikális gázfolyosónak. A Világgazdaság megkérdezte az FGSZ Földgázszállító Zrt.-t, mennyire van felkészülve arra, hogy a jelenleginél jóval több gázt továbbítson az országon át, északt–dél irányba.

Mint megtudtuk, a Vertikális gázfolyosó kapcsán továbbra is folytatódnak az egyeztetések a rendszerirányítók (TSO-k) között. Minden TSO a saját fejlesztési projektjeiért felel: a kezdeményezés keretén belül Magyarországon két határkeresztező pont érintett:

  • Csanádpalota (RO-HU)
  • és Balassagyarmat (HU-SK) .

Jövőre kibővül a Románia felől behozható földgáz mennyisége

A csanádpalotai határkeresztező pont kapacitásának növeléséhez a telephelyen lévő kompresszorállomást egy gépegységgel bővíteni kell. E beruházást a társaság az FGSZ  a 2024-es fejlesztési javaslatában már jóváhagyásra javasolta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH), amely azt jóvá is hagyta. A munka tart, a tervek szerint 2027-ben fejeződik be. Ha pedig a romániai oldalon is végeznek a szükséges fejlesztésekkel, akkor a határkeresztező pont technikai kapacitása óránként 340 ezer köbméter, azaz évi 2,98 milliárd köbméter lesz. 

A magyar és a román rendszer-üzemeltető már a kapacitás további bővítéséről egyeztet.

Északon már optimalizált a két társaság

A balassagyarmati határkeresztező pont kapacitása az érintett két rendszer-üzemeltető társaság, az Eustream és az FGSZ által elvégzett működésoptimalizálás, illetve az FGSZ-nél történt fejlesztések révén már 2025. 12. 01-től napi 500 ezer köbméter. Ezen a határkeresztező ponton jelenleg nem terveznek további kapacitásbővítést.

Gond nélkül használható már most is a Vertikális gázfolyosó

Az FGSZ által üzemeltetett entry-exit rendszer lehetővé teszi a be- és kilépési pontok kapacitásának egymástól független lekötését. Ez azért nagyon fontos, mert igény esetén akár a maximális technikai kapacitással is továbbítható a földgáz Romániából Magyarországon át Szlovákiába a Vertikális gázfolyosón.

A Vertikális gázfolyosó egy kétirányú, észak–déli szállítási útvonal lesz. Kialakításáról 2022 decemberében írtak alá szándéknyilatkozatot a nyomvonalban érintett rendszer-üzemeltetők, azaz a görögországi DESFA, a bulgáriai Bulgartranszgaz, a magyarországi FGSZ, a romániai Transgaz, a bulgáriai ICGB és a szintén görögországi Gastrade. A gázfolyosó ötlete azonban sokkal régebbi, a Világgazdaság például 2015-ben és 2016-ban is beszámolt a formálódó elképzelésről. Akkor azonban a mostanitól eltérő geopolitikai körülmények alakították az együttműködő partnerek terveit.

Bulgária készül az orosz gáz nélküli időkre

Van bőven tennivaló Bulgáriában is, ahová több mediterrán LNG-terminálról érkezhet a szárazföld belsejébe továbbítandó földgáz. Az ország t– a Vertikális gázfolyosó együttműködés kezdeményezője t– több LNG-t továbbítana, orosz földgázt viszont egyáltalán nem. Jelenleg a Görögország felőli, kulcsfontosságú Kulata-Sziderokasztro, illetve a hasonlóan jelentős, Romániával közös Negru Voda-Kardam interkonnektorok kapacitását bővíti. Jövőre két másik görög interkonnektorra kerít sort (Stara Zagora és Komotini). Ez az északt–dél „highway” ekkortól évi tízmilliárd köbméter gázt is juttathat Ukrajnába és a térségbe. A beruházásokhoz Bulgária támogatást kért az uniós Modernizációs Alap terhére. Ha megkapja, versenyképes tarifákat kínálhat.

A Bulgargaz bolgár állami vállalat több amerikai cseppfolyós gázt kíván beszerezni. Ez jól időzített és logikus terv Trajcso Trajkov megbízott bolgár energiaügyi miniszter szerint annak fényében, hogy az Európai Unió ki akarja vezetni a piacáról az orosz cseppfolyós és vezetékes földgázt. Ez év végétől részleges, 2027 őszétől pedig teljes tilalom lépne életbe. Bezárulnak a kiskapuk a gáz feketekereskedelme előtt, és kulcsfontosságúvá válik a Vertikális gázfolyosó a térség gázbiztonsága és importjának diverzifikálása szempontjából.

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Bulgária

Egy Magyarországon áthaladó gázfolyosó kerülhet főszerepbe az orosz gáz kiesésével – hazánkon múlik, mennyi LNG-t továbbít az útvonal

Új forrásból, új útvonalon halad a gáz a régiónkban.
4 perc
Török Áramlat

Orosz gáz Magyarországon: Putyin mindenkit meglepett, három esély maradt – nem csak a Török Áramlatra kell figyelni, az LNG is kulcskérdés

Oroszország európai gázexportjának azonnali leállítása akár egyszerre is jelentheti az LNG és a vezetékes kivitel stopját, utóbbit a kínálati hiány erősödése miatt hazánk is megérezné.
4 perc
elektromos autók

Történelmi mérföldkőhöz ért a Volkswagen az elektromobilitásban

Kerek számot értek el a VW elektromosautó-kiszállításai.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu