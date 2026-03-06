Egy Magyarországon áthaladó gázfolyosó kerülhet főszerepbe az orosz gáz kiesésével – hazánkon múlik, mennyi LNG-t továbbít az útvonal
Egyre nő az Európába érkező cseppfolyós földgáz (LNG) mennyisége, és e gáz döntően más útvonalon jut el térségünk felhasználóihoz, mint a korábban keletről, illetve az utóbbi időben dél felől belépő orosz gáz. E változás felértékeli a délt–észak irányú, Magyarországot is átszelő Vertikális gázfolyosót és az abba torkolló, a tengerparti LNG-termináloktól induló vezetékeket.
Átrendeződnek a térség szállítási pozíciói
Ennek alapján – kedvező földrajzi elhelyezkedésére és kiépített infrastruktúrájára alapozva – Bulgária máris régiós gázközponti szerepre készül. Ám él az új lehetőséggel a hazai nagynyomású földgázrendszer üzemeltetője is, amelynek jól kiépített hálózata már most is része az egyre dominánsabb Vertikális gázfolyosónak. A Világgazdaság megkérdezte az FGSZ Földgázszállító Zrt.-t, mennyire van felkészülve arra, hogy a jelenleginél jóval több gázt továbbítson az országon át, északt–dél irányba.
Mint megtudtuk, a Vertikális gázfolyosó kapcsán továbbra is folytatódnak az egyeztetések a rendszerirányítók (TSO-k) között. Minden TSO a saját fejlesztési projektjeiért felel: a kezdeményezés keretén belül Magyarországon két határkeresztező pont érintett:
- Csanádpalota (RO-HU)
- és Balassagyarmat (HU-SK) .
Jövőre kibővül a Románia felől behozható földgáz mennyisége
A csanádpalotai határkeresztező pont kapacitásának növeléséhez a telephelyen lévő kompresszorállomást egy gépegységgel bővíteni kell. E beruházást a társaság az FGSZ a 2024-es fejlesztési javaslatában már jóváhagyásra javasolta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH), amely azt jóvá is hagyta. A munka tart, a tervek szerint 2027-ben fejeződik be. Ha pedig a romániai oldalon is végeznek a szükséges fejlesztésekkel, akkor a határkeresztező pont technikai kapacitása óránként 340 ezer köbméter, azaz évi 2,98 milliárd köbméter lesz.
A magyar és a román rendszer-üzemeltető már a kapacitás további bővítéséről egyeztet.
Északon már optimalizált a két társaság
A balassagyarmati határkeresztező pont kapacitása az érintett két rendszer-üzemeltető társaság, az Eustream és az FGSZ által elvégzett működésoptimalizálás, illetve az FGSZ-nél történt fejlesztések révén már 2025. 12. 01-től napi 500 ezer köbméter. Ezen a határkeresztező ponton jelenleg nem terveznek további kapacitásbővítést.
Gond nélkül használható már most is a Vertikális gázfolyosó
Az FGSZ által üzemeltetett entry-exit rendszer lehetővé teszi a be- és kilépési pontok kapacitásának egymástól független lekötését. Ez azért nagyon fontos, mert igény esetén akár a maximális technikai kapacitással is továbbítható a földgáz Romániából Magyarországon át Szlovákiába a Vertikális gázfolyosón.
A Vertikális gázfolyosó egy kétirányú, észak–déli szállítási útvonal lesz. Kialakításáról 2022 decemberében írtak alá szándéknyilatkozatot a nyomvonalban érintett rendszer-üzemeltetők, azaz a görögországi DESFA, a bulgáriai Bulgartranszgaz, a magyarországi FGSZ, a romániai Transgaz, a bulgáriai ICGB és a szintén görögországi Gastrade. A gázfolyosó ötlete azonban sokkal régebbi, a Világgazdaság például 2015-ben és 2016-ban is beszámolt a formálódó elképzelésről. Akkor azonban a mostanitól eltérő geopolitikai körülmények alakították az együttműködő partnerek terveit.
Bulgária készül az orosz gáz nélküli időkre
Van bőven tennivaló Bulgáriában is, ahová több mediterrán LNG-terminálról érkezhet a szárazföld belsejébe továbbítandó földgáz. Az ország t– a Vertikális gázfolyosó együttműködés kezdeményezője t– több LNG-t továbbítana, orosz földgázt viszont egyáltalán nem. Jelenleg a Görögország felőli, kulcsfontosságú Kulata-Sziderokasztro, illetve a hasonlóan jelentős, Romániával közös Negru Voda-Kardam interkonnektorok kapacitását bővíti. Jövőre két másik görög interkonnektorra kerít sort (Stara Zagora és Komotini). Ez az északt–dél „highway” ekkortól évi tízmilliárd köbméter gázt is juttathat Ukrajnába és a térségbe. A beruházásokhoz Bulgária támogatást kért az uniós Modernizációs Alap terhére. Ha megkapja, versenyképes tarifákat kínálhat.
A Bulgargaz bolgár állami vállalat több amerikai cseppfolyós gázt kíván beszerezni. Ez jól időzített és logikus terv Trajcso Trajkov megbízott bolgár energiaügyi miniszter szerint annak fényében, hogy az Európai Unió ki akarja vezetni a piacáról az orosz cseppfolyós és vezetékes földgázt. Ez év végétől részleges, 2027 őszétől pedig teljes tilalom lépne életbe. Bezárulnak a kiskapuk a gáz feketekereskedelme előtt, és kulcsfontosságúvá válik a Vertikális gázfolyosó a térség gázbiztonsága és importjának diverzifikálása szempontjából.