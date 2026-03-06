Teljes fordulat, Amerika engedélyt adott: megindult az orosz olaj a világ egyik legnagyobb országába, mindenki ezt veszi majd – nincs más megoldás
Az amerikai pénzügyminisztérium csütörtökön 30 napos mentességet adott Indiának arra, hogy megvásárolhassa a tengeren rekedt orosz olajat „Annak érdekében, hogy az olaj továbbra is a globális piacra áramolhasson, a pénzügyminisztérium ideiglenes, 30 napos mentességet ad ki, amely lehetővé teszi az indiai finomítók számára az orosz olaj megvásárlását” – közölte Scott Bessent pénzügyminiszter az X-en közzétett nyilatkozatban, amit a The Guardian vett észre.
Ez a szándékosan rövid távú intézkedés nem biztosít jelentős pénzügyi előnyt az orosz kormány számára, mivel csak olyan olajra vonatkozó tranzakciókat engedélyez, amely már a tengeren rekedt.
A miniszter a lépést azzal magyarázta, hogy "ez az ideiglenes megoldás enyhíti azt a nyomást, amelyet Irán okoz azzal, hogy megpróbálja túszul ejteni a globális energiapiacot".
A Reutersnek hat, az ügyet ismerő forrás azt mondta, hogy
az indiai finomítók több millió hordó szállításra kész orosz nyersolajat tudnak azonnal megvásárolni. Indiában ugyanis ellátási szűkösség alakult ki a közel-keleti konfliktus miatt.
Donald Trump kormánya az ősszel gyakorolt nyomást Indiára annak érdekében, hogy ne vásároljon több orosz olajat, és ezzel is elősegítse, hogy Oroszországna ne tudja finanszírozni az Ukrajna elleni háborúját. Addig India az orosz tengeri nyersolaj legnagyobb vásárlója volt a 2022-es ukrajnai invázió után, azonban idén januárban az indiai finomítók amerikai nyomásra csökkenteni kezdték a vásárlásokat.
A brit lap rámutatott, hogy India különösen érzékeny az energiaellátási sokkokra: olajtartalékai mindössze körülbelül 25 napnyi keresletet fedeznek. Az ország olajimportjának mintegy 40 százaléka a Közel-Keletről érkezik a Hormuzi-szoroson keresztül.
Az orosz olajimport visszafogása segített Újdelhinek elkerülni a 25 százalékos amerikai vámokat, valamint egy átmeneti kereskedelmi megállapodást kötni az Egyesült Államokkal.
Egy, az ügyben közvetlenül érintett forrás szerint India a Trump-kormányzathoz fordult engedélyért, hogy az iráni konfliktus miatt ismét vásárolhasson orosz nyersolajat.
Az állami indiai finomítók – az Indian Oil, a Bharat Petroleum, a Hindustan Petroleum és a Mangalore Refinery and Petrochemicals – a Reuters forrásai szerint kereskedőkkel tárgyalnak az orosz olaj gyors szállításáról.
Az egyik forrás szerint az indiai állami finomítók eddig mintegy 20 millió hordó orosz olajat vásároltak kereskedőktől.
A HPCL és az MRPL legutóbb novemberben kapott orosz olajat az iparági források adatai szerint.
A Kreml szóvivője szerint az Irán körüli háborús helyzet miatt emelkedő globális energiaárak nem befolyásolják az üzemanyagok árát Oroszországban.
Dmitrij Peszkov újságíróknak azt mondta: a nemzetközi piaci folyamatok „nem lehetnek és nem is szabad, hogy okai legyenek” a belföldi üzemanyagárak ingadozásának, mivel a kormány és a versenyhatóság (FAS) működő rendszeren keresztül felügyeli az árakat.
Ezért nincs szükség külön elnöki utasításra az üzemanyagárak ellenőrzésével kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy az árkontrollt biztosító mechanizmus jól működik, és a hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet.