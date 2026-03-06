Teljes fordulat, Amerika engedélyt adott: megindult az orosz olaj a világ egyik legnagyobb országába, mindenki ezt veszi majd – nincs más megoldás

Az amerikai pénzügyminisztérium csütörtökön 30 napos mentességet adott Indiának arra, hogy megvásárolhassa a tengeren rekedt orosz olajat „Annak érdekében, hogy az olaj továbbra is a globális piacra áramolhasson, a pénzügyminisztérium ideiglenes, 30 napos mentességet ad ki, amely lehetővé teszi az indiai finomítók számára az orosz olaj megvásárlását” – közölte Scott Bessent pénzügyminiszter az X-en közzétett nyilatkozatban, amit a The Guardian vett észre.

Az Egyesült Államok ideiglenes engedményt adott Indiának orosz olaj vásárlására / Fotó: GAVRIIL GRIGOROV

Ez a szándékosan rövid távú intézkedés nem biztosít jelentős pénzügyi előnyt az orosz kormány számára, mivel csak olyan olajra vonatkozó tranzakciókat engedélyez, amely már a tengeren rekedt.

A miniszter a lépést azzal magyarázta, hogy "ez az ideiglenes megoldás enyhíti azt a nyomást, amelyet Irán okoz azzal, hogy megpróbálja túszul ejteni a globális energiapiacot".

A Reutersnek hat, az ügyet ismerő forrás azt mondta, hogy

az indiai finomítók több millió hordó szállításra kész orosz nyersolajat tudnak azonnal megvásárolni. Indiában ugyanis ellátási szűkösség alakult ki a közel-keleti konfliktus miatt.

Donald Trump kormánya az ősszel gyakorolt nyomást Indiára annak érdekében, hogy ne vásároljon több orosz olajat, és ezzel is elősegítse, hogy Oroszországna ne tudja finanszírozni az Ukrajna elleni háborúját. Addig India az orosz tengeri nyersolaj legnagyobb vásárlója volt a 2022-es ukrajnai invázió után, azonban idén januárban az indiai finomítók amerikai nyomásra csökkenteni kezdték a vásárlásokat.

A brit lap rámutatott, hogy India különösen érzékeny az energiaellátási sokkokra: olajtartalékai mindössze körülbelül 25 napnyi keresletet fedeznek. Az ország olajimportjának mintegy 40 százaléka a Közel-Keletről érkezik a Hormuzi-szoroson keresztül.

Az orosz olajimport visszafogása segített Újdelhinek elkerülni a 25 százalékos amerikai vámokat, valamint egy átmeneti kereskedelmi megállapodást kötni az Egyesült Államokkal.

Egy, az ügyben közvetlenül érintett forrás szerint India a Trump-kormányzathoz fordult engedélyért, hogy az iráni konfliktus miatt ismét vásárolhasson orosz nyersolajat.