Kiderült, mikor tér vissza a benzinárstop Magyarországra, Orbán Viktor élő adásban mondta el a forgatókönyvet: "Nem szereti az ember az ilyesmit"

Orbán Viktor a magyar kormány egy régi intézkedését lengetette be a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában. A miniszterelnök szerint az energiaárakat több tényező is felhajtja, és egy határon túl már be kell avatkozni a magyar családok megvédése érdekében.

Kiderült, mikor tér vissza a benzinárstop Magyarországra, Orbán Viktor élő adásban mondta el a forgatókönyvet. / Hatósági üzemanyagárak a Mol benzinkútján Salgótarjánban 2022. május 27-én. / Fotó: Komka Péter / MTI

Orbán Viktor rámutatott, hogy Magyarországot most két dolog sújtja egyszerre: a közel-keleti háború is árfelhajtó hatású a világpiacon, de itt van az ukránok olajblokádja is, ami pedig regionális árfelhajtó hatás.

Főbenjáró bűn az, amit Zelenszkij elkövet Magyarországgal szemben,

mivel ha jön az olcsóbb olaj, akkor könnyebben lehet kezelni a megemelkedő árak kérdését is. Orbán Viktor itt a Barátság kőolajvezeték leállására utalt.

Újból jöhet a benzinárstop Magyarországon?

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a piac dönti el, mennyit kell fizetni Magyarországon ma a benzinért.

A kormány azonban figyeli a nemzetközi helyzetet, és amikor a helyzet Magyarországon már tarthatatlanná válna, azt megelőzően be fogunk avatkozni az árképzés rendjébe, vagyis az ár alakításába.

Ebbe mi nem vagyunk benne, mert azt, hogy mennyit kell fizetni Magyarországon a benzinért, a kereskedők és a vevők alakítják ki – részletezte.

De ha ez elviselhetetlenné válik, és a magyar gazdaság egyensúlya is megrendül, akkor – bár az ember nem szereti az ilyesmit – állami eszközökkel be fogunk avatkozni.

Emlékeztetett, hogy volt már ilyen, ismerjük az eszközöket hozzá, van tudásunk, tapasztalatunk. Leszögezte, hogy „meg fogjuk védeni a magyarokat az elviselhetetlen energiaárakkal szemben”.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ma Magyarországon alacsonyabb a benzin árának adótartalma, mint a környező országokban. Az, hogy a Tisza Párt szakértői szerint a benzin ára akár 1000 forint is lehet, mert magas az üzemanyagár adótartalma, „egy fatális szakmai baklövés”.

A kormányfő úgy látja, hogy „ezen az egészen a Shell nyer”. Ha nekünk nincs olcsó orosz olajunk, akkor nemzetközi piacon kell beszereznünk, ahol a Shell az egyik legnagyobb szereplő. Vagyis tőlük fogunk venni drágább kőolajat – magyarázta. Rávilágított, hogy mivel a Tiszában sok Shell-részvényes van, nekik az az érdekük, ha rontják Magyarország helyzetét, mivel így kereshetnek többet az olajon.