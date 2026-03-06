Deviza
EUR/HUF392,46 +1,22% USD/HUF338,98 +1,49% GBP/HUF452,08 +1,36% CHF/HUF433,84 +1,43% PLN/HUF91,72 +1,17% RON/HUF77,05 +1,16% CZK/HUF16,09 +1,22% EUR/HUF392,46 +1,22% USD/HUF338,98 +1,49% GBP/HUF452,08 +1,36% CHF/HUF433,84 +1,43% PLN/HUF91,72 +1,17% RON/HUF77,05 +1,16% CZK/HUF16,09 +1,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 329,19 -0,66% MTELEKOM2 145 -0,47% MOL3 714 -0,48% OTP37 550 -1,09% RICHTER11 660 -0,09% OPUS535 -2,06% ANY7 280 -0,55% AUTOWALLIS160 -1,25% WABERERS5 180 +2,32% BUMIX9 624,34 -0,19% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 567,2 -0,88% BUX124 329,19 -0,66% MTELEKOM2 145 -0,47% MOL3 714 -0,48% OTP37 550 -1,09% RICHTER11 660 -0,09% OPUS535 -2,06% ANY7 280 -0,55% AUTOWALLIS160 -1,25% WABERERS5 180 +2,32% BUMIX9 624,34 -0,19% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 567,2 -0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzemanyagár
üzemanyagárstop
energiaárak
Orbán Viktor
hatósági ár
benzin ára
tankolás
benzinárstop
kormányzati intézkedés
árstop

Kiderült, mikor tér vissza a benzinárstop Magyarországra, Orbán Viktor élő adásban mondta el a forgatókönyvet: "Nem szereti az ember az ilyesmit"

A kormány kész beavatkozni az energiaárak alakulásába, ha azok a magyar háztartások számára elviselhetetlen szintre emelkednének. Orbán Viktor szerint a közel-keleti háború és az ukrán olajblokád egyaránt felfelé hajtja az árakat, ezért a magyar kormány folyamatosan figyeli a piaci folyamatokat. Ha kell, a kormány újból visszavezetheti a benzinárstopot.
Németh Anita
2026.03.06, 08:43
Frissítve: 2026.03.06, 09:44

Orbán Viktor a magyar kormány egy régi intézkedését lengetette be a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában. A miniszterelnök szerint az energiaárakat több tényező is felhajtja, és egy határon túl már be kell avatkozni a magyar családok megvédése érdekében.

benzin
Kiderült, mikor tér vissza a benzinárstop Magyarországra, Orbán Viktor élő adásban mondta el a forgatókönyvet. / Hatósági üzemanyagárak a Mol benzinkútján Salgótarjánban 2022. május 27-én. / Fotó: Komka Péter / MTI

Orbán Viktor rámutatott, hogy Magyarországot most két dolog sújtja egyszerre: a közel-keleti háború is árfelhajtó hatású a világpiacon, de itt van az ukránok olajblokádja is, ami pedig regionális árfelhajtó hatás.

Főbenjáró bűn az, amit Zelenszkij elkövet Magyarországgal szemben,

mivel ha jön az olcsóbb olaj, akkor könnyebben lehet kezelni a megemelkedő árak kérdését is. Orbán Viktor itt a Barátság kőolajvezeték leállására utalt.

Újból jöhet a benzinárstop Magyarországon?

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a piac dönti el, mennyit kell fizetni Magyarországon ma a benzinért. 

A kormány azonban figyeli a nemzetközi helyzetet, és amikor a helyzet Magyarországon már tarthatatlanná válna, azt megelőzően be fogunk avatkozni az árképzés rendjébe, vagyis az ár alakításába.

Ebbe mi nem vagyunk benne, mert azt, hogy mennyit kell fizetni Magyarországon a benzinért, a kereskedők és a vevők alakítják ki – részletezte.

De ha ez elviselhetetlenné válik, és a magyar gazdaság egyensúlya is megrendül, akkor – bár az ember nem szereti az ilyesmit – állami eszközökkel be fogunk avatkozni. 

Emlékeztetett, hogy volt már ilyen, ismerjük az eszközöket hozzá, van tudásunk, tapasztalatunk. Leszögezte, hogy „meg fogjuk védeni a magyarokat az elviselhetetlen energiaárakkal szemben”.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ma Magyarországon alacsonyabb a benzin árának adótartalma, mint a környező országokban. Az, hogy a Tisza Párt szakértői szerint a benzin ára akár 1000 forint is lehet, mert magas az üzemanyagár adótartalma, „egy fatális szakmai baklövés”. 

A kormányfő úgy látja, hogy „ezen az egészen a Shell nyer”. Ha nekünk nincs olcsó orosz olajunk, akkor nemzetközi piacon kell beszereznünk, ahol a Shell az egyik legnagyobb szereplő. Vagyis tőlük fogunk venni drágább kőolajat – magyarázta. Rávilágított, hogy mivel a Tiszában sok Shell-részvényes van, nekik az az érdekük, ha rontják Magyarország helyzetét, mivel így kereshetnek többet az olajon.

Interjújában Orbán Viktor reagált arra is, hogy csütörtökön Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette. A teljes interjút a Világgazdaság az alábbi cikkben szemlézte.

Elkezdődött: 15 forinttal kerül többe a gázolaj literje péntektől, a benzin ára is nő

Hatalmasat emelnek a benzin és a dízel árán is. Ugyan mindkét üzemanyag nagykereskedelmi ára emelkedik, a gázolaj drágulása kiemelkedő lesz. A drágulás várhatóan a benzinkutakra is begyűrűzik. A pénteki a héten már a negyedik áremelés lesz, csaknem minden napra jut egy drágulás.

Energiaválság

Energiaválság
1185 cikk

A rezsicsökkentést támadják

A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nem csak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis amennyiben elvágnak minket az orosz olajtól nem csak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint főlé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram és gázszámlája is. A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre. Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Mol-nak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi Európai Uniós szinten. A Tisza Párt vezérének beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben.

Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszki ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne tervük, úgy a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, és a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu