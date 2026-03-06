Kiderült, mikor tér vissza a benzinárstop Magyarországra, Orbán Viktor élő adásban mondta el a forgatókönyvet: "Nem szereti az ember az ilyesmit"
Orbán Viktor a magyar kormány egy régi intézkedését lengetette be a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában. A miniszterelnök szerint az energiaárakat több tényező is felhajtja, és egy határon túl már be kell avatkozni a magyar családok megvédése érdekében.
Orbán Viktor rámutatott, hogy Magyarországot most két dolog sújtja egyszerre: a közel-keleti háború is árfelhajtó hatású a világpiacon, de itt van az ukránok olajblokádja is, ami pedig regionális árfelhajtó hatás.
Főbenjáró bűn az, amit Zelenszkij elkövet Magyarországgal szemben,
mivel ha jön az olcsóbb olaj, akkor könnyebben lehet kezelni a megemelkedő árak kérdését is. Orbán Viktor itt a Barátság kőolajvezeték leállására utalt.
Újból jöhet a benzinárstop Magyarországon?
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a piac dönti el, mennyit kell fizetni Magyarországon ma a benzinért.
A kormány azonban figyeli a nemzetközi helyzetet, és amikor a helyzet Magyarországon már tarthatatlanná válna, azt megelőzően be fogunk avatkozni az árképzés rendjébe, vagyis az ár alakításába.
Ebbe mi nem vagyunk benne, mert azt, hogy mennyit kell fizetni Magyarországon a benzinért, a kereskedők és a vevők alakítják ki – részletezte.
De ha ez elviselhetetlenné válik, és a magyar gazdaság egyensúlya is megrendül, akkor – bár az ember nem szereti az ilyesmit – állami eszközökkel be fogunk avatkozni.
Emlékeztetett, hogy volt már ilyen, ismerjük az eszközöket hozzá, van tudásunk, tapasztalatunk. Leszögezte, hogy „meg fogjuk védeni a magyarokat az elviselhetetlen energiaárakkal szemben”.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ma Magyarországon alacsonyabb a benzin árának adótartalma, mint a környező országokban. Az, hogy a Tisza Párt szakértői szerint a benzin ára akár 1000 forint is lehet, mert magas az üzemanyagár adótartalma, „egy fatális szakmai baklövés”.
A kormányfő úgy látja, hogy „ezen az egészen a Shell nyer”. Ha nekünk nincs olcsó orosz olajunk, akkor nemzetközi piacon kell beszereznünk, ahol a Shell az egyik legnagyobb szereplő. Vagyis tőlük fogunk venni drágább kőolajat – magyarázta. Rávilágított, hogy mivel a Tiszában sok Shell-részvényes van, nekik az az érdekük, ha rontják Magyarország helyzetét, mivel így kereshetnek többet az olajon.
Interjújában Orbán Viktor reagált arra is, hogy csütörtökön Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette. A teljes interjút a Világgazdaság az alábbi cikkben szemlézte.
Elkezdődött: 15 forinttal kerül többe a gázolaj literje péntektől, a benzin ára is nő
Hatalmasat emelnek a benzin és a dízel árán is. Ugyan mindkét üzemanyag nagykereskedelmi ára emelkedik, a gázolaj drágulása kiemelkedő lesz. A drágulás várhatóan a benzinkutakra is begyűrűzik. A pénteki a héten már a negyedik áremelés lesz, csaknem minden napra jut egy drágulás.
A rezsicsökkentést támadják
A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nem csak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis amennyiben elvágnak minket az orosz olajtól nem csak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint főlé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram és gázszámlája is. A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre. Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Mol-nak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi Európai Uniós szinten. A Tisza Párt vezérének beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben.
Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszki ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne tervük, úgy a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, és a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne.