Az OTP rekordprofitja begyújtotta a rakétákat a BUX index alatt
Péntek reggel tette közzé rekordprofitról tanúskodó számait az OTP , így a gyorsjelentési szezonban már mind a négy blue chip beszámolt a tavalyi eredményéről a pesti tőzsdén. Azonban a z árfolyamokat a héten a Budapesti Értéktőzsdén is az iráni háború fejleményei mozgatták. Az olajárak megtorpanása után a forint árfolyama is stabilizálódott péntek reggel.
Lendületet vett a pesti tőzsde az OTP rekordprofitja után
A hét utolsó napján az euró-forint árfolyam a 387-es szint alá erősödött, miután a Fehér Ház engedélyt adott Indiának az orosz olaj vásárlására, némi enyhülést hozva az olajpiacon. Egy dollár pedig 333 forintba került péntek reggel. A BÉT részvényindexét az OTP jó eredménye 0,31 százalékos erősödés után 125 544,95 pontig repítette a kereskedés kezdetén. A négy blue chip pedig az alábbi módon nyitotta a kereskedést:
- Az OTP részvényei 0,55 százalékot erősödtek péntek reggel, a bank papírjai 38 170 forintért cseréltek gazdát.
- Az olajárak megtorpanása nem tett jót a Mol árfolyamának, amely 0,16 százalékos esés után 3726 forintra süllyedt.
- A Richter részvényei 0,34 százalékos erősödés után 11 710 forintra emelkedtek a kereskedés kezdetén.
- A Magyar Telekom 0,46 százalékos emelkedéssel nyitotta napot, a telekommunikációs cég részvényei 2165 forinton forogtak péntek reggel.