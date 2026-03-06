Deviza
Az OTP rekordprofitja begyújtotta a rakétákat a BUX index alatt

Jó hangulatban indult a kereskedés, miután az OTP soha nem látott nyereségről számolt be péntek reggel. A pesti tőzsde az iráni háború árnyékában is emelkedéssel nyitotta a kereskedést.
K. B. G.
2026.03.06, 09:06
Frissítve: 2026.03.06, 09:17

Péntek reggel tette közzé rekordprofitról tanúskodó számait az OTP , így a gyorsjelentési szezonban már mind a négy blue chip beszámolt a tavalyi eredményéről a pesti tőzsdén. Azonban a z árfolyamokat a héten a Budapesti Értéktőzsdén is az iráni háború fejleményei mozgatták. Az olajárak megtorpanása után a forint árfolyama is stabilizálódott péntek reggel.

20251105_bet_021_VZ
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Lendületet vett a pesti tőzsde az OTP rekordprofitja után

A hét utolsó napján az euró-forint árfolyam a 387-es szint alá erősödött, miután a Fehér Ház engedélyt adott Indiának az orosz olaj vásárlására, némi enyhülést hozva az olajpiacon. Egy dollár pedig 333 forintba került péntek reggel. A BÉT részvényindexét az OTP jó eredménye 0,31 százalékos erősödés után 125 544,95 pontig repítette a kereskedés kezdetén. A négy blue chip pedig az alábbi módon nyitotta a kereskedést: 

  • Az OTP részvényei 0,55 százalékot erősödtek péntek reggel, a bank papírjai 38 170 forintért cseréltek gazdát.
  • Az olajárak megtorpanása nem tett jót a Mol árfolyamának, amely 0,16 százalékos esés után 3726 forintra süllyedt.
  • A Richter részvényei 0,34 százalékos erősödés után 11 710 forintra emelkedtek a kereskedés kezdetén.
  • A Magyar Telekom 0,46 százalékos emelkedéssel nyitotta napot, a telekommunikációs cég részvényei 2165 forinton forogtak péntek reggel.
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

