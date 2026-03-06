Az OTP rekordprofitja begyújtotta a rakétákat a BUX index alatt

Péntek reggel tette közzé rekordprofitról tanúskodó számait az OTP , így a gyorsjelentési szezonban már mind a négy blue chip beszámolt a tavalyi eredményéről a pesti tőzsdén. Azonban a z árfolyamokat a héten a Budapesti Értéktőzsdén is az iráni háború fejleményei mozgatták. Az olajárak megtorpanása után a forint árfolyama is stabilizálódott péntek reggel.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Lendületet vett a pesti tőzsde az OTP rekordprofitja után

A hét utolsó napján az euró-forint árfolyam a 387-es szint alá erősödött, miután a Fehér Ház engedélyt adott Indiának az orosz olaj vásárlására, némi enyhülést hozva az olajpiacon. Egy dollár pedig 333 forintba került péntek reggel. A BÉT részvényindexét az OTP jó eredménye 0,31 százalékos erősödés után 125 544,95 pontig repítette a kereskedés kezdetén. A négy blue chip pedig az alábbi módon nyitotta a kereskedést: