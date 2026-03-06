Ennek Kapitány István örülni fog: máris benyomult a Shell Venezuelába, hatalmas gáz- és olajkitermelésbe kezd
Új olaj- és gázmegállapodásokat kötött a venezuelai kormánnyal a Shell, melyek a tengeri földgázmezők fejlesztését és a szárazföldi olaj- és gázprojektek előkészítését is érintik. A vállalat közlése szerint az együttműködés több nemzetközi partnerrel is kiegészül, és egy régóta tervezett gázprojekt új lendületet kaphat a megállapodások nyomán.
A Shell a venezuelai hatóságok mellett több iparági szereplővel is technikai és kereskedelmi együttműködési megállapodást kötött. Ezek között szerepel a venezuelai mérnöki vállalat, a Vepica, valamint az amerikai energetikai szolgáltató cégek, a KBR és a Baker Hughes is. A projektek a tengeri földgázkitermelés mellett szárazföldi olaj- és gázlehetőségekre is kiterjednek – számolt be róla a Reuters.
A héten az Egyesült Államok belügyminisztere, Doug Burgum Venezuelába látogatott, ahol találkozott Delcy Rodríguez venezuelai elnökkel. Ő a második amerikai kormánytag volt, aki az elmúlt hónapokban felkereste az országot: februárban az Egyesült Államok energiaügyi minisztere, Chris Wright is tárgyalásokat folytatott Caracasban.
A mostani megállapodás egyik legfontosabb eleme a Dragon nevű tengeri földgázmező fejlesztése lehet.
A projekt évek óta napirenden van, de a venezuelai energiaszektort érintő amerikai szankciók és a politikai környezet változásai többször késleltették az előrehaladását. A közelmúltban azonban az Egyesült Államok által kiadott általános kutatási engedélyek lehetővé tették, hogy a vállalat ismét előrelépjen a beruházással.
A megállapodás szerint a Dragon mezőből kitermelt földgázt várhatóan 2027 harmadik negyedévétől exportálhatják a közeli Trinidad és Tobagóba. A cél, hogy növeljék az ott működő Atlantic LNG cseppfolyósított földgázüzem termelését, mely a Shell, a BP és a Trinidadi Nemzeti Gáztársaság közös tulajdonában van. Az üzem tavaly mintegy 9 millió tonna LNG-t állított elő, ami elmarad a 12 millió tonnás névleges kapacitásától a térségben jelentkező gázhiány miatt.
A venezuelai kormány eközben jogszabályi változtatásokkal is igyekszik vonzóbbá tenni az ország energiaszektorát a külföldi befektetők számára.
A parlament januárban olyan olajipari reformot fogadott el, mely csökkentette az adóterheket, szélesebb döntési jogköröket adott az olajügyi minisztériumnak, és nagyobb mozgásteret biztosított a magánszereplőknek. A venezuelai állami média szerint a Shell-lel kötött megállapodások azt jelzik, hogy az ország továbbra is biztonságos és megbízható célpontja lehet a nemzetközi energetikai befektetéseknek.
Több mint 800 millió forintot kereshetett Kapitány István az ukrán olajblokádon és az iráni háborún
A Barátság vezetéken érkező kőolajszállítás január 27-én állt le Magyarország irányába, és bár kezdetben csak rövid kiesést ígértek, az ellátás azóta sem indult újra. A helyzetet tovább élezte a február végén kirobbant közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása, ami jelentős bizonytalanságot okozott a globális energiapiacon.
A feszültségek hatására az olajcégek részvényei, köztük a Shell papírjai is meredeken emelkedtek, több mint 13 százalékkal növelve az árfolyamot néhány hét alatt. A számítások szerint ez Kapitány István számára is jelentős nyereséget hozhatott, mivel a becslések szerint nagyjából félmillió darab Shell-részvénnyel rendelkezik, amelyek értéke így több mint 2 millió euróval (mintegy 820 millió forinttal) nőhetett rövid idő alatt.