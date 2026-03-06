Deviza
Venezuela
Egyesült Államok
Shell
gáz
megállapodás
olaj

Ennek Kapitány István örülni fog: máris benyomult a Shell Venezuelába, hatalmas gáz- és olajkitermelésbe kezd

Új olaj- és gázmegállapodásokat kötött a Shell egy dél-amerikai országgal tengeri földgázmezők és szárazföldi kitermelési projektek fejlesztéséről. A beruházások középpontjában Venezuela energiaszektora áll, ahol egy régóta tervezett gázprojekt is új lendületet kaphat. A Dragon mező fejlesztése akár már 2027-ben exportot hozhat a térségben.
VG
2026.03.06, 07:34
Frissítve: 2026.03.06, 08:11

Új olaj- és gázmegállapodásokat kötött a venezuelai kormánnyal a Shell, melyek a tengeri földgázmezők fejlesztését és a szárazföldi olaj- és gázprojektek előkészítését is érintik. A vállalat közlése szerint az együttműködés több nemzetközi partnerrel is kiegészül, és egy régóta tervezett gázprojekt új lendületet kaphat a megállapodások nyomán.

Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Shell a venezuelai hatóságok mellett több iparági szereplővel is technikai és kereskedelmi együttműködési megállapodást kötött. Ezek között szerepel a venezuelai mérnöki vállalat, a Vepica, valamint az amerikai energetikai szolgáltató cégek, a KBR és a Baker Hughes is. A projektek a tengeri földgázkitermelés mellett szárazföldi olaj- és gázlehetőségekre is kiterjednek – számolt be róla a Reuters.

A héten az Egyesült Államok belügyminisztere, Doug Burgum Venezuelába látogatott, ahol találkozott Delcy Rodríguez venezuelai elnökkel. Ő a második amerikai kormánytag volt, aki az elmúlt hónapokban felkereste az országot: februárban az Egyesült Államok energiaügyi minisztere, Chris Wright is tárgyalásokat folytatott Caracasban.

A mostani megállapodás egyik legfontosabb eleme a Dragon nevű tengeri földgázmező fejlesztése lehet. 

A projekt évek óta napirenden van, de a venezuelai energiaszektort érintő amerikai szankciók és a politikai környezet változásai többször késleltették az előrehaladását. A közelmúltban azonban az Egyesült Államok által kiadott általános kutatási engedélyek lehetővé tették, hogy a vállalat ismét előrelépjen a beruházással.

A megállapodás szerint a Dragon mezőből kitermelt földgázt várhatóan 2027 harmadik negyedévétől exportálhatják a közeli Trinidad és Tobagóba. A cél, hogy növeljék az ott működő Atlantic LNG cseppfolyósított földgázüzem termelését, mely a Shell, a BP és a Trinidadi Nemzeti Gáztársaság közös tulajdonában van. Az üzem tavaly mintegy 9 millió tonna LNG-t állított elő, ami elmarad a 12 millió tonnás névleges kapacitásától a térségben jelentkező gázhiány miatt.

A venezuelai kormány eközben jogszabályi változtatásokkal is igyekszik vonzóbbá tenni az ország energiaszektorát a külföldi befektetők számára. 

A parlament januárban olyan olajipari reformot fogadott el, mely csökkentette az adóterheket, szélesebb döntési jogköröket adott az olajügyi minisztériumnak, és nagyobb mozgásteret biztosított a magánszereplőknek. A venezuelai állami média szerint a Shell-lel kötött megállapodások azt jelzik, hogy az ország továbbra is biztonságos és megbízható célpontja lehet a nemzetközi energetikai befektetéseknek.

Több mint 800 millió forintot kereshetett Kapitány István az ukrán olajblokádon és az iráni háborún

A Barátság vezetéken érkező kőolajszállítás január 27-én állt le Magyarország irányába, és bár kezdetben csak rövid kiesést ígértek, az ellátás azóta sem indult újra. A helyzetet tovább élezte a február végén kirobbant közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása, ami jelentős bizonytalanságot okozott a globális energiapiacon. 

A feszültségek hatására az olajcégek részvényei, köztük a Shell papírjai is meredeken emelkedtek, több mint 13 százalékkal növelve az árfolyamot néhány hét alatt. A számítások szerint ez Kapitány István számára is jelentős nyereséget hozhatott, mivel a becslések szerint nagyjából félmillió darab Shell-részvénnyel rendelkezik, amelyek értéke így több mint 2 millió euróval (mintegy 820 millió forinttal) nőhetett rövid idő alatt.

