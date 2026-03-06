Új olaj- és gázmegállapodásokat kötött a venezuelai kormánnyal a Shell, melyek a tengeri földgázmezők fejlesztését és a szárazföldi olaj- és gázprojektek előkészítését is érintik. A vállalat közlése szerint az együttműködés több nemzetközi partnerrel is kiegészül, és egy régóta tervezett gázprojekt új lendületet kaphat a megállapodások nyomán.

Ennek Kapitány István örülni fog: máris benyomult a Shell Venezuelába, hatalmas gáz- és olajkitermelésbe kezd / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Shell a venezuelai hatóságok mellett több iparági szereplővel is technikai és kereskedelmi együttműködési megállapodást kötött. Ezek között szerepel a venezuelai mérnöki vállalat, a Vepica, valamint az amerikai energetikai szolgáltató cégek, a KBR és a Baker Hughes is. A projektek a tengeri földgázkitermelés mellett szárazföldi olaj- és gázlehetőségekre is kiterjednek – számolt be róla a Reuters.

A héten az Egyesült Államok belügyminisztere, Doug Burgum Venezuelába látogatott, ahol találkozott Delcy Rodríguez venezuelai elnökkel. Ő a második amerikai kormánytag volt, aki az elmúlt hónapokban felkereste az országot: februárban az Egyesült Államok energiaügyi minisztere, Chris Wright is tárgyalásokat folytatott Caracasban.

A mostani megállapodás egyik legfontosabb eleme a Dragon nevű tengeri földgázmező fejlesztése lehet.

A projekt évek óta napirenden van, de a venezuelai energiaszektort érintő amerikai szankciók és a politikai környezet változásai többször késleltették az előrehaladását. A közelmúltban azonban az Egyesült Államok által kiadott általános kutatási engedélyek lehetővé tették, hogy a vállalat ismét előrelépjen a beruházással.

A megállapodás szerint a Dragon mezőből kitermelt földgázt várhatóan 2027 harmadik negyedévétől exportálhatják a közeli Trinidad és Tobagóba. A cél, hogy növeljék az ott működő Atlantic LNG cseppfolyósított földgázüzem termelését, mely a Shell, a BP és a Trinidadi Nemzeti Gáztársaság közös tulajdonában van. Az üzem tavaly mintegy 9 millió tonna LNG-t állított elő, ami elmarad a 12 millió tonnás névleges kapacitásától a térségben jelentkező gázhiány miatt.

A venezuelai kormány eközben jogszabályi változtatásokkal is igyekszik vonzóbbá tenni az ország energiaszektorát a külföldi befektetők számára.

A parlament januárban olyan olajipari reformot fogadott el, mely csökkentette az adóterheket, szélesebb döntési jogköröket adott az olajügyi minisztériumnak, és nagyobb mozgásteret biztosított a magánszereplőknek. A venezuelai állami média szerint a Shell-lel kötött megállapodások azt jelzik, hogy az ország továbbra is biztonságos és megbízható célpontja lehet a nemzetközi energetikai befektetéseknek.