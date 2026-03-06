Deviza
KSH
ipar
feldolgozóipar

Kikapaszkodik a magyar ipar, de nem az a szektor segít, amit a németek befolyásolnak

Az előző év azonos időszakához mérten 2,5 százalékkal visszaesett, az előző hónaphoz képest 1,5 százalékkal bővült az ipari termelés a KSH friss adatai szerint. A járműipar továbbra is gyengélkedik.
VG
2026.03.06, 08:30
Frissítve: 2026.03.06, 09:15

2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. decemberinél – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatójából.

ipari termelés, ipari termelői árak, KSH autóipar, autó, autógyártás, gyár, munkás, munkások, termelés, gyári munkás, gyári munkások
Decemberhez képest 1,5 százalékkal bővült az ipari termelés / Fotó: Shutterstock

Egy hónappal korábban, 2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0 százalékkal mérséklődött. A feldolgozóipari alágak többségében növekedés következett be.

Januárban a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,5 százalékkal emelkedett.

 

Reagált a szaktárca friss ipari adatra

„A hazai ipar januárban éves és havi alapon is bővült, ami bizakodásra ad okot, azonban a háború elhúzódása és a gyenge német gazdaság továbbra is fékezi az ipar teljesítményét. A kormány gazdaságpolitikája ezért három fő pillérre épül: az energiabiztonság megteremtésére, a vállalkozóbarát adórendszer fenntartására, valamint a gazdaságfejlesztési források hatékony elosztására” – írta a friss adatra küldött reakciójában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A szaktárca kiemelte, hogy a kormány a negatív külső hatások ellensúlyozására adócsökkentésekkel és célzott programokkal támogatja a magyar ipar fellendítését és a hazai kkv-k fejlődését. Ezt a célt szolgálja:

  • a 150 új gyár program,
  • a Demján Sándor-program,
  • a fix 3 százalékos kkv-hitel,
  • az 1+1 program és
  • a 90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési program.

Mindezek mellett a fix 3 százalékos Otthon Start program hozzájárul az építőipar élénkítéséhez.

Az NGM hozzátette, hogy a magyarországi ipart tovább erősíti, hogy a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a Semcorp vagy az EcoPro.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

