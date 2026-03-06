Kikapaszkodik a magyar ipar, de nem az a szektor segít, amit a németek befolyásolnak

2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. decemberinél – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatójából.

Decemberhez képest 1,5 százalékkal bővült az ipari termelés / Fotó: Shutterstock

Egy hónappal korábban, 2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0 százalékkal mérséklődött. A feldolgozóipari alágak többségében növekedés következett be.

Januárban a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,5 százalékkal emelkedett.

Reagált a szaktárca friss ipari adatra

„A hazai ipar januárban éves és havi alapon is bővült, ami bizakodásra ad okot, azonban a háború elhúzódása és a gyenge német gazdaság továbbra is fékezi az ipar teljesítményét. A kormány gazdaságpolitikája ezért három fő pillérre épül: az energiabiztonság megteremtésére, a vállalkozóbarát adórendszer fenntartására, valamint a gazdaságfejlesztési források hatékony elosztására” – írta a friss adatra küldött reakciójában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A szaktárca kiemelte, hogy a kormány a negatív külső hatások ellensúlyozására adócsökkentésekkel és célzott programokkal támogatja a magyar ipar fellendítését és a hazai kkv-k fejlődését. Ezt a célt szolgálja:

a 150 új gyár program,

a Demján Sándor-program,

a fix 3 százalékos kkv-hitel,

az 1+1 program és

a 90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési program.

Mindezek mellett a fix 3 százalékos Otthon Start program hozzájárul az építőipar élénkítéséhez.