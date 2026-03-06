Kikapaszkodik a magyar ipar, de nem az a szektor segít, amit a németek befolyásolnak
2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. decemberinél – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatójából.
Egy hónappal korábban, 2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0 százalékkal mérséklődött. A feldolgozóipari alágak többségében növekedés következett be.
Januárban a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.
A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,5 százalékkal emelkedett.
Reagált a szaktárca friss ipari adatra
„A hazai ipar januárban éves és havi alapon is bővült, ami bizakodásra ad okot, azonban a háború elhúzódása és a gyenge német gazdaság továbbra is fékezi az ipar teljesítményét. A kormány gazdaságpolitikája ezért három fő pillérre épül: az energiabiztonság megteremtésére, a vállalkozóbarát adórendszer fenntartására, valamint a gazdaságfejlesztési források hatékony elosztására” – írta a friss adatra küldött reakciójában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
A szaktárca kiemelte, hogy a kormány a negatív külső hatások ellensúlyozására adócsökkentésekkel és célzott programokkal támogatja a magyar ipar fellendítését és a hazai kkv-k fejlődését. Ezt a célt szolgálja:
- a 150 új gyár program,
- a Demján Sándor-program,
- a fix 3 százalékos kkv-hitel,
- az 1+1 program és
- a 90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési program.
Mindezek mellett a fix 3 százalékos Otthon Start program hozzájárul az építőipar élénkítéséhez.
Az NGM hozzátette, hogy a magyarországi ipart tovább erősíti, hogy a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a Semcorp vagy az EcoPro.