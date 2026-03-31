Nem lehet bírni a forinttal, kedden reggel már szaggatja az árfolyamot: ennyibe kerül most az euró, a dollár és a svájci frank

Erősödéssel indította a napot a forint. Az eurót 386,40 forinton jegyezték hét órakor, olcsóbban a hétfő esti 387,82 forintnál.
VG/MTI
2026.03.31, 07:40
Frissítve: 2026.03.31, 09:57

Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Hungarian Forint Banknotes
Fotó: NurPhoto via AFP

Az eurót 386,40 forinton jegyezték hét órakor, olcsóbban a hétfő esti 387,82 forintnál. A dollár jegyzése 338,69 forintról 336,93 forintra csökkent, a svájci franké pedig 423,07 forintról 421,84 forintra süllyedt.

Az euró árfolyama 1,1469 dollárra erősödött a hétfő esti 1,1453 dollárról.

Lejtőn zárt a BUX

Gyengüléssel fejezte be a hétfőt a budapesti tőzsde, a vezető részvények többsége mínuszban zárt. A BUX közel 1 százalékos eséssel búcsúzott a kereskedéstől, miközben a nap végére elromlott a hangulat.

A BUX index 120 749 ponton zárt, ami 0,8 százalékos csökkenést jelent. A forgalom 25 milliárd forint fölött alakult, a nap második felében pedig látványosan erősödött az eladói nyomás. A blue chipek többsége eséssel zárt:

  • OTP: közel 2 százalékos eséssel 35 020 forinton zárt
  • Mol: fél százalék alatti emelkedéssel 4012 forintig erősödött
  • Richter: enyhe csökkenéssel, 11 900 forinton fejezte be a napot
  • Magyar Telekom: közel 1 százalékos eséssel 2050 forintig gyengült

Az OTP végig nyomás alatt maradt, és egyértelműen lefelé húzta az indexet, miközben a Mol kisebb pluszban tudott zárni, de ez nem tudta ellensúlyozni a többi papír gyengélkedését.

A kereskedés első felében még viszonylag stabil mozgások voltak jellemzők, ám a nap második felében egyre erősödött az eladói nyomás. Ez különösen a blue chipeknél volt látványos, ami végül lefelé húzta az egész indexet.

Óriási üzletet jelentett be az OTP: felvásárolta a nagy magyar céget – következik a folytatás
Az OTP Bank felvásárolja az egyik legnagyobb független hitelközvetítőt. A versenyhivatali jóváhagyásra váró tranzakcióval az OTP tovább erősíti jelenlétét a hitelközvetítői piacon, és ökoszisztémájába illeszti a Finexet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu