Nem lehet bírni a forinttal, kedden reggel már szaggatja az árfolyamot: ennyibe kerül most az euró, a dollár és a svájci frank

Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 386,40 forinton jegyezték hét órakor, olcsóbban a hétfő esti 387,82 forintnál. A dollár jegyzése 338,69 forintról 336,93 forintra csökkent, a svájci franké pedig 423,07 forintról 421,84 forintra süllyedt.

Az euró árfolyama 1,1469 dollárra erősödött a hétfő esti 1,1453 dollárról.

Lejtőn zárt a BUX

Gyengüléssel fejezte be a hétfőt a budapesti tőzsde, a vezető részvények többsége mínuszban zárt. A BUX közel 1 százalékos eséssel búcsúzott a kereskedéstől, miközben a nap végére elromlott a hangulat.

A BUX index 120 749 ponton zárt, ami 0,8 százalékos csökkenést jelent. A forgalom 25 milliárd forint fölött alakult, a nap második felében pedig látványosan erősödött az eladói nyomás. A blue chipek többsége eséssel zárt:

OTP: közel 2 százalékos eséssel 35 020 forinton zárt

Mol: fél százalék alatti emelkedéssel 4012 forintig erősödött

Richter: enyhe csökkenéssel, 11 900 forinton fejezte be a napot

Magyar Telekom: közel 1 százalékos eséssel 2050 forintig gyengült

Az OTP végig nyomás alatt maradt, és egyértelműen lefelé húzta az indexet, miközben a Mol kisebb pluszban tudott zárni, de ez nem tudta ellensúlyozni a többi papír gyengélkedését.

A kereskedés első felében még viszonylag stabil mozgások voltak jellemzők, ám a nap második felében egyre erősödött az eladói nyomás. Ez különösen a blue chipeknél volt látványos, ami végül lefelé húzta az egész indexet.