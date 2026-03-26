A forint fittyet hány az olajár emelkedésére, Varga Mihályék pályára állították

Stabilizálódott a forint árfolyama csütörtök reggelre, noha az olajárak ismét felfelé indultak el hajnalban, ami hagyományosan nem tesz jót az energiaimportra szoruló magyar gazdaságnak. A forintnak ugyanakkor támaszt nyújthatott, hogy a dollár nem erősödött tovább, hiszen az amerikai fizetőeszközzel a magyar általában ellentétes irányban mozog. A Magyar Nemzeti Bank keddi döntései és kommentárjai pedig pályára állították a forint árfolyamát.

A forint egész erős maradt az euróval szemben

Egy euróért csütörtök reggel mintegy 387,3 forintot kellett adni, miközben a dollár/forint árfolyam 335 körül mozgott. Az euró/dollár árfolyam 1,156 körül alakult. A Magyar Nemzeti Bank kedden változatlanul, 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot, miközben a piacok világszerte egyre inkább azt árazzák, hogy vége a kamatcsökkentési ciklusoknak és újabb kamatemelések következhetnek.

A kamatpályák alakulását nézve ugyanakkor sok a bizonytalanság, melyek közül a legfontosabb az, hogy meddig marad zárva a Hormuzi-szoros. Ettől függ ugyanis, hogy mekkora lesz az időtartama és a léptéke a kibontakozó energiaválságnak, melyet a Nemzetközi Energiaügynökség már most a valaha volt legnagyobb megrázkódtatásnak nevezett.