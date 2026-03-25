Kiválóan tartja magát a forint - igazolja az MNB minapi döntését

Kiváló formát mutatott délelőtt a magyar deviza. Letörheti a kétszáz napos mozgóátlagot az euró-forint.
Faragó József
2026.03.25, 12:09
Frissítve: 2026.03.25, 13:13

Még mindig erős szinteken mozog a magyar deviza. Délelőtt a 200 napos mozgóátlaggal birkózott a forint az euró ellenében.

Jó formában a forint

Mozgóátlaggal birkózik a forint

A 200 napos mozgóátlag közelében mozog az euró-forint árfolyama. A hétfői korrekcióban a 387,40-os támasz megtartotta a jegyzést, majd kedden a 200 napos mozgóátlag fölé emelkedett a kurzus, de estére visszatért a közelébe. 

A 200 napos mozgóátlag most 388,98-nál jelent rövid távú támaszt. 

A következő erősebb ellenállási szint 391,80-nál húzódik. 

Nyitás előtt az euró-forint 390 fölé szúrt, majd 389 alá süllyedt. Végül 389,7 közelében nyitott.

A délelőtti kereskedésben

  • többször is leszúrt 388,6 közelébe a jegyzés, 
  • míg a sáv tetejét a 389,4-es szint közelében kopogtatták.

Délben 389 közelében mozgott a kurzus. 

Az Equilor elemzői délelőtti jegyzetükben arra hívták fel a figyelmet, hogy az MACD technikai indikátor eladási jelzést készül adni, s a 200 napos mozgóátlag letörése esetén 387,40-nál húzódik erős támasz, míg felül továbbra is 391,80-nál látható az első erősebb ellenállási szint.
Figyelmet érdemel még a trendvonal 388,20-nál.  

Óvatos volt az MNB

Kedden kamattartásról döntött az MNB, ami megfelelt a várakozásoknak. A közel-keleti helyzet miatt rendkívül óvatos üzeneteket küldtek a piacnak a döntéshozók. A közlemény utolsó bekezdését kibővítette az MNB: 

A geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. A szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt. A Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatok és a pénzügyi piaci fejlemények inflációs kilátásokra gyakorolt hatásait, melyek alapján körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamat mértékéről.

Forint árfolyamfigyelő
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu