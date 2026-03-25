Kiválóan tartja magát a forint - igazolja az MNB minapi döntését

Még mindig erős szinteken mozog a magyar deviza. Délelőtt a 200 napos mozgóátlaggal birkózott a forint az euró ellenében.

Mozgóátlaggal birkózik a forint

A 200 napos mozgóátlag közelében mozog az euró-forint árfolyama. A hétfői korrekcióban a 387,40-os támasz megtartotta a jegyzést, majd kedden a 200 napos mozgóátlag fölé emelkedett a kurzus, de estére visszatért a közelébe.

A 200 napos mozgóátlag most 388,98-nál jelent rövid távú támaszt.

A következő erősebb ellenállási szint 391,80-nál húzódik.

Nyitás előtt az euró-forint 390 fölé szúrt, majd 389 alá süllyedt. Végül 389,7 közelében nyitott.

A délelőtti kereskedésben

többször is leszúrt 388,6 közelébe a jegyzés,

míg a sáv tetejét a 389,4-es szint közelében kopogtatták.

Délben 389 közelében mozgott a kurzus.

Az Equilor elemzői délelőtti jegyzetükben arra hívták fel a figyelmet, hogy az MACD technikai indikátor eladási jelzést készül adni, s a 200 napos mozgóátlag letörése esetén 387,40-nál húzódik erős támasz, míg felül továbbra is 391,80-nál látható az első erősebb ellenállási szint.

Figyelmet érdemel még a trendvonal 388,20-nál.