Kiválóan tartja magát a forint - igazolja az MNB minapi döntését
Még mindig erős szinteken mozog a magyar deviza. Délelőtt a 200 napos mozgóátlaggal birkózott a forint az euró ellenében.
Mozgóátlaggal birkózik a forint
A 200 napos mozgóátlag közelében mozog az euró-forint árfolyama. A hétfői korrekcióban a 387,40-os támasz megtartotta a jegyzést, majd kedden a 200 napos mozgóátlag fölé emelkedett a kurzus, de estére visszatért a közelébe.
A 200 napos mozgóátlag most 388,98-nál jelent rövid távú támaszt.
A következő erősebb ellenállási szint 391,80-nál húzódik.
Nyitás előtt az euró-forint 390 fölé szúrt, majd 389 alá süllyedt. Végül 389,7 közelében nyitott.
A délelőtti kereskedésben
- többször is leszúrt 388,6 közelébe a jegyzés,
- míg a sáv tetejét a 389,4-es szint közelében kopogtatták.
Délben 389 közelében mozgott a kurzus.
Az Equilor elemzői délelőtti jegyzetükben arra hívták fel a figyelmet, hogy az MACD technikai indikátor eladási jelzést készül adni, s a 200 napos mozgóátlag letörése esetén 387,40-nál húzódik erős támasz, míg felül továbbra is 391,80-nál látható az első erősebb ellenállási szint.
Figyelmet érdemel még a trendvonal 388,20-nál.
Óvatos volt az MNB
Kedden kamattartásról döntött az MNB, ami megfelelt a várakozásoknak. A közel-keleti helyzet miatt rendkívül óvatos üzeneteket küldtek a piacnak a döntéshozók. A közlemény utolsó bekezdését kibővítette az MNB:
A geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. A szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt. A Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatok és a pénzügyi piaci fejlemények inflációs kilátásokra gyakorolt hatásait, melyek alapján körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamat mértékéről.