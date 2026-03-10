Újabb fordulat történt az éjjel, még sincs vége a háborúnak: Irán elzárná az összes olajat Közel-Keleten, Trump félelmetes választ adott – „Ha megteszitek, hússzoros csapás jön”
Az iráni Forradalmi Gárda kedden kijelentette: „egyetlen liter olaj” szállítását sem fogják engedélyezni a Közel-Keletről, ha az amerikai és izraeli támadások folytatódnak.
Erre válaszul Donald Trump elnök figyelmeztette Teheránt: az Egyesült Államok sokkal keményebb csapást mér Iránra, ha blokkolja az exportot a létfontosságú energiatermelő régióból. Trump megjegyzései azután láttak napvilágot, hogy a globális pénzügyi piacok hétfőn jelentős kilengéseket produkáltak azon aggodalmak miatt, hogy az iráni biztonsági szervek felsorakoztak az új legfőbb vallási vezető, Modzstaba Hamenei mögött, és a közeljövőben nem áll szándékukban meghátrálni.
Izrael állítása szerint háborús célja az iráni teokratikus rendszer megdöntése. Amerikai tisztségviselők elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy Washington célja Irán rakétaképességeinek és nukleáris programjának megsemmisítése, Trump azonban kijelentette, hogy a háború csak egy együttműködő iráni kormánnyal érhet véget.
A Reuters beszámolt róla, hogy Trump szerint az Egyesült Államok súlyos károkat okozott az iráni hadseregnek, és azt jósolta, hogy a konfliktus jóval az általa korábban vázolt négyhetes időkeret előtt véget ér, bár azt nem határozta meg, pontosan miben is állna a győzelem.
Végzetes iráni támadások
Irán ENSZ-nagykövete szerint legalább 1332 iráni civil életét vesztette és több ezren megsebesültek azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén légicsapások és rakétatámadások sorozatát indította el Irán-szerte. Trump figyelmeztetett, hogy az amerikai támadások intenzitása drasztikusan fokozódhat, amennyiben Irán megkísérli blokkolni a tartályhajók forgalmát a Hormuzi-szorosban, ahol
a világ olajellátásának egyötöde halad át.
„Olyan kemény csapást mérünk rájuk, hogy sem nekik, sem bárki másnak, aki segíti őket, nem lesz többé lehetősége talpra állni a világnak azon a részén” – mondta Trump a hétfői sajtótájékoztatón. Az Iráni Forradalmi Gárda kijelentette: nem engedik, hogy bármilyen olajszállítmány elhagyja a régiót, ha az Egyesült Államok és Izrael támadásai folytatódnak. „Mi vagyunk azok, akik meghatározzák a háború végét” – közölte a szóvivő az állami médiában.
Donald Trump belelendült a fenyegetőzésbe
Egy későbbi Truth Social-bejegyzésben Trump megismételte figyelmeztetését: „Ha Irán bármit is tesz, amivel megállítja az olaj áramlását a Hormuzi-szorosban, az Amerikai Egyesült Államok hússzor keményebben fog lecsapni rájuk, mint ahogy eddig tette” – írta. Modzstaba Hamenei hétfői kinevezése, úgy tűnik, szertefoszlatta a háború gyors lezárásába vetett reményeket, ami az olajárak megugrásához és a tőzsdék zuhanásához vezetett. Ezt követően a piacok az ellenkező irányba lendültek, amikor Trump a háború gyors végét jósolta, és hírek érkeztek
az orosz energiahordozókat sújtó szankciók lehetséges enyhítéséről.
A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalása után Trump közölte, hogy az Egyesült Államok „egyes országok” esetében felfüggeszti az olajjal kapcsolatos szankciókat a hiány enyhítése érdekében. Több forrás szerint ez az orosz olajra vonatkozó korlátozások további lazítását jelentheti, ami megnehezítheti az ukrajnai háború miatti moszkvai büntetőintézkedéseket. Források szerint egyéb lehetőségek is felmerültek, például az amerikai stratégiai tartalékok felszabadítása vagy az USA saját exportjának korlátozása.