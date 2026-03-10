Újabb fordulat történt az éjjel, még sincs vége a háborúnak: Irán elzárná az összes olajat Közel-Keleten, Trump félelmetes választ adott – „Ha megteszitek, hússzoros csapás jön”

Az iráni Forradalmi Gárda kedden kijelentette: „egyetlen liter olaj” szállítását sem fogják engedélyezni a Közel-Keletről, ha az amerikai és izraeli támadások folytatódnak.

Irán teljesen lezárhatja a Hormuzi-szorost / Fotó: Sunshine Seeds / Shutterstock

Erre válaszul Donald Trump elnök figyelmeztette Teheránt: az Egyesült Államok sokkal keményebb csapást mér Iránra, ha blokkolja az exportot a létfontosságú energiatermelő régióból. Trump megjegyzései azután láttak napvilágot, hogy a globális pénzügyi piacok hétfőn jelentős kilengéseket produkáltak azon aggodalmak miatt, hogy az iráni biztonsági szervek felsorakoztak az új legfőbb vallási vezető, Modzstaba Hamenei mögött, és a közeljövőben nem áll szándékukban meghátrálni.

Izrael állítása szerint háborús célja az iráni teokratikus rendszer megdöntése. Amerikai tisztségviselők elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy Washington célja Irán rakétaképességeinek és nukleáris programjának megsemmisítése, Trump azonban kijelentette, hogy a háború csak egy együttműködő iráni kormánnyal érhet véget.

A Reuters beszámolt róla, hogy Trump szerint az Egyesült Államok súlyos károkat okozott az iráni hadseregnek, és azt jósolta, hogy a konfliktus jóval az általa korábban vázolt négyhetes időkeret előtt véget ér, bár azt nem határozta meg, pontosan miben is állna a győzelem.

Végzetes iráni támadások

Irán ENSZ-nagykövete szerint legalább 1332 iráni civil életét vesztette és több ezren megsebesültek azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén légicsapások és rakétatámadások sorozatát indította el Irán-szerte. Trump figyelmeztetett, hogy az amerikai támadások intenzitása drasztikusan fokozódhat, amennyiben Irán megkísérli blokkolni a tartályhajók forgalmát a Hormuzi-szorosban, ahol

a világ olajellátásának egyötöde halad át.

„Olyan kemény csapást mérünk rájuk, hogy sem nekik, sem bárki másnak, aki segíti őket, nem lesz többé lehetősége talpra állni a világnak azon a részén” – mondta Trump a hétfői sajtótájékoztatón. Az Iráni Forradalmi Gárda kijelentette: nem engedik, hogy bármilyen olajszállítmány elhagyja a régiót, ha az Egyesült Államok és Izrael támadásai folytatódnak. „Mi vagyunk azok, akik meghatározzák a háború végét” – közölte a szóvivő az állami médiában.