Megnövekedett kockázat mellett közlekednek a tankerek

A globális pénzügyi piacok időről időre olyan geopolitikai sokkokkal szembesülnek, amelyek rövid idő alatt újrarajzolják a kockázati térképet. A Közel-Kelet körüli feszültségek – különösen a Hormuzi-szoros biztonságával kapcsolatos kérdések – tipikusan ilyen események. Egy ilyen térségben a katonai eszkaláció hatása – ahogy láttuk is – azonnal érzékelhető az energiapiactól kezdve a globális logisztikai láncokig.

Drágul a tengeri energiaszállítás / Fotó: AFP

A Hormuzi-szoros nem az egyetlen kulcsfontosságú tengeri átjáró

A Hormuzi-szoros nem az egyetlen ilyen stratégiai szűk keresztmetszet a globális kereskedelemben. A tankerforgalom és a nyersanyagszállítás szempontjából több tengeri átjáró zavara járhat jelentős piaci hatással.

Az egyik ilyen pont a Bab el-Mandeb-szoros, amely a Vörös-tengert köti össze az Ádeni-öböllel, és kulcsfontosságú útvonal az európai és ázsiai energiaszállításban.

Hasonlóan kritikus pont a Malaka-szoros, amely Délkelet-Ázsia egyik legforgalmasabb tengeri folyosója, és különösen fontos a Közel-Keletről Kínába, Japánba és Dél-Koreába irányuló olajszállítás szempontjából.

A globális kereskedelem szempontjából szintén meghatározó a Szuezi-csatorna, amely az európai és ázsiai tengeri útvonalak egyik legfontosabb kapcsolódási pontja.

Szerencsére a felsorolt utak jelenleg akadály nélkül járhatók.

A rövid távú geopolitikai sokkok mellett kirajzolódik egy hosszabb távú kockázati kép is. Az energiaszállítás geopolitikai súlypontja fokozatosan Ázsia felé tolódik. Kína és India növekvő energiaigénye miatt a Közel-Kelet–Ázsia-tengely a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonalává vált.

Ráadásul az ázsiai térségben más potenciális feszültségpontok is léteznek. A Dél-kínai-tenger körüli területi viták, a Tajvani-szoros geopolitikai jelentősége vagy akár az indiai-óceáni tengeri útvonalak biztonsága mind olyan tényezők, amelyek hosszabb távon befolyásolhatják a tengeri energiaszállítás stabilitását.

A tengeri energiaszállítási díjak emelkedése

Az ilyen zavarok egyik leggyorsabb piaci következménye a tengeri szállítási díjak emelkedése. Ha a biztosítási költségek nőnek, a hajók hosszabb útvonalakat kénytelenek választani, vagy csökken a rendelkezésre álló tankerkapacitás, a fuvardíjak rövid idő alatt megemelkedhetnek. A geopolitikai feszültség nem önmagában a veszély miatt jó a cégeknek, hanem a tonna-mérföld (ton-mile) kereslet növekedése miatt.