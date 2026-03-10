Deviza
stratégia
Hormuzi-szoros
energiaszállítás

Megnövekedett kockázat mellett közlekednek a tankerek

Ha a közel-keleti feszültségek tartósan fennmaradnak, a tengeri energiaszállítás költségszerkezete hosszabb távon is változhat, a magasabb kockázat mellett nőnek a bevételek, emelkedő marzsokat várnak el a befektetők. Ha azonban a konfliktusok tartósan visszafogják a világgazdasági növekedést, az általában az energia- és nyersanyagkereslet csökkenésével jár, ami végső soron a tengeri szállítás iránti igényt is mérsékli.
Kiss Mónika, a Prestige Financial Zrt. vezető stratégiai tanácsadója
2026.03.10, 06:57

A globális pénzügyi piacok időről időre olyan geopolitikai sokkokkal szembesülnek, amelyek rövid idő alatt újrarajzolják a kockázati térképet. A Közel-Kelet körüli feszültségek – különösen a Hormuzi-szoros biztonságával kapcsolatos kérdések – tipikusan ilyen események. Egy ilyen térségben a katonai eszkaláció hatása – ahogy láttuk is – azonnal érzékelhető az energiapiactól kezdve a globális logisztikai láncokig.

energiaszállítás
Drágul a tengeri energiaszállítás / Fotó: AFP

A Hormuzi-szoros nem az egyetlen kulcsfontosságú tengeri átjáró 

A Hormuzi-szoros nem az egyetlen ilyen stratégiai szűk keresztmetszet a globális kereskedelemben. A tankerforgalom és a nyersanyagszállítás szempontjából több tengeri átjáró zavara járhat jelentős piaci hatással.

  • Az egyik ilyen pont a Bab el-Mandeb-szoros, amely a Vörös-tengert köti össze az Ádeni-öböllel, és kulcsfontosságú útvonal az európai és ázsiai energiaszállításban. 
  • Hasonlóan kritikus pont a Malaka-szoros, amely Délkelet-Ázsia egyik legforgalmasabb tengeri folyosója, és különösen fontos a Közel-Keletről Kínába, Japánba és Dél-Koreába irányuló olajszállítás szempontjából. 
  • A globális kereskedelem szempontjából szintén meghatározó a Szuezi-csatorna, amely az európai és ázsiai tengeri útvonalak egyik legfontosabb kapcsolódási pontja. 

Szerencsére a felsorolt utak jelenleg akadály nélkül járhatók.

A rövid távú geopolitikai sokkok mellett kirajzolódik egy hosszabb távú kockázati kép is. Az energiaszállítás geopolitikai súlypontja fokozatosan Ázsia felé tolódik. Kína és India növekvő energiaigénye miatt a Közel-Kelet–Ázsia-tengely a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonalává vált. 

Ráadásul az ázsiai térségben más potenciális feszültségpontok is léteznek. A Dél-kínai-tenger körüli területi viták, a Tajvani-szoros geopolitikai jelentősége vagy akár az indiai-óceáni tengeri útvonalak biztonsága mind olyan tényezők, amelyek hosszabb távon befolyásolhatják a tengeri energiaszállítás stabilitását.

A tengeri energiaszállítási díjak emelkedése

Az ilyen zavarok egyik leggyorsabb piaci következménye a tengeri szállítási díjak emelkedése. Ha a biztosítási költségek nőnek, a hajók hosszabb útvonalakat kénytelenek választani, vagy csökken a rendelkezésre álló tankerkapacitás, a fuvardíjak rövid idő alatt megemelkedhetnek. A geopolitikai feszültség nem önmagában a veszély miatt jó a cégeknek, hanem a tonna-mérföld (ton-mile) kereslet növekedése miatt. 

Például amikor a Szuezi-csatorna helyett meg kell kerülni Afrikát, a hajóknak mintegy kétszer annyi ideig tart az út. Ez mesterségesen csökkenti a kínálatot, mivel a hajók le vannak kötve a hosszú úton, ami hirtelen megemeli a fuvardíjakat. Végső soron a kockázati prémium nő, erre reagálnak a vállalatok vezetői is árazási döntéseikkel. Ez az oka annak, hogy a tankerszektor részvényei gyakran érzékenyen reagálnak a geopolitikai hírekre.

Áttekintésként lássunk néhány vállalatot a szektorból! A Frontline plc (FRO) a világ egyik legismertebb nyersolajtanker-üzemeltetője, és különösen aktív a Közel-Kelet és Ázsia közötti szállítási útvonalakon. Az International Seaways (INSW) szintén fontos szereplő a tankerszektorban, amely a Közel-Kelettől az amerikai kontinensig és Ázsiáig szállít nyersolajat és olajtermékeket.

 

Ha a feszültségek tartósan fennmaradnak, a tengeri szállítás költségszerkezete hosszabb távon is változhat, a magasabb kockázat mellett nőnek a bevételek, emelkedő marzsokat várnak el a befektetők. A világgazdaság számára azonban az ilyen fejlemények ritkán jelentenek valódi nyereséget: miközben egyes vállalatok profitálhatnak a magasabb szállítási díjakból, a globális kereskedelem egészének ezek inkább a bizonytalanság növekedését jelzik.

Fontos hangsúlyozni az is, hogy a tankervállalatok számára a geopolitikai feszültségek csak korlátozott ideig előnyösek. Rövid távon a magasabb fuvardíjak javíthatják a bevételeket, de ha a konfliktusok tartósan visszafogják a világgazdasági növekedést, a hatás már korántsem kedvező. A globális GDP lassulása általában az energia- és nyersanyag-kereslet csökkenésével jár, ami végső soron a tengeri szállítás iránti igényt is mérsékli.

A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel, és azt a Prestige Financial Zrt. az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.


 

